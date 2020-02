Dialog halucinant între „Fisc” şi contribuabil

Prin târg, circulă aşa, ca bârfă, cu ecouri reverberante până la noi, un dialog incredibil, care chipurile ar fi avut loc între o madame de la Finanţe şi un individ practicant al unei profesii liberale respectabile. Vă propunem în continuare în a-i identifica pe cei doi, prin EL şi EA, pentru a prescurta şi înţelege pe deplin ceea ce urmează:

EA: Buna ziua! Sunt de la Finanţe şi vă sun pentru că în evidenţele noastre figuraţi că nu aţi mai plătit impozit pe venit din anul 2016. Drept urmare am sa va controlez toate documentele.

EL: Doamnă, eu sunt un contribuabil corect, nu văd cu ce am greşit, dacă vreţi să mă controlaţi, vă stau la dispoziţie.

EA: Păi, să veniţi la noi, la biroul x, etajul y, cu toate documentele din 2016 şi până în prezent.

EL: Ştiţi, doamnă, eu nu pot veni la dumneavoastră pentru că în general folosesc scaunul cu rotile şi doar pe porţiuni mici, şi foarte greu pot să fac paşi şi atunci sprijinit de cineva. Dar oricum nu văd scopul controlului şi al deplasării pentru că eu am handicap de gradul I.

EA: Nu mă interesează pe mine handicapul pe care îl ai, mie să-mi pui la dispoziţie documentele, să vedem de ce nu ne virezi impozitul pe venit.

EL: Doamnă, chiar nu vă înţeleg, repet, eu am handicap de gradul 1 şi conform legilor din această ţară, nu plătesc impozit pe venit.

EA: Faci mişto de mine? Cum adică nu plăteşti? Toată lumea trebuie să plătească. Păi, Statul? De unde bani?

EL: Eu nu plătesc ce vreţi dumneavoastră pentru că sunt scutit.

EA: Cine vă scuteşte?

EL: Legea, doamnă.

EA: Care lege?

EL: Păi, Codul Fiscal, doamnă!

EA: Aha, Codul Fiscal, o să verific dacă este aşa, dar nu cred.

EL: Doamnă, vă asigur că Biblia aceasta a Fiscului şi a noastră aşa prevede.

EA: Bine, bine, o să vedem, dar de mine nu scăpaţi, trebuie să verific, deci îmi aduceţi documentele.

EL: Doamnă, ce rost mai are dacă tot nu plătesc impozit pe venit, de ce să mă chinui să ajung la dumneavoastră? La ce etaj? O, ho, ho, ce sus! Vai de mine! Şi mai apoi cum mă deplasez, plus că nu aveţi parcare, plus….

EA: Nu discut, controlul e control şi mai vedem noi.

EL: Doamnă, contabila are mai multe firme în portofoliu, plus serviciu, nu prea poate să vină. Poate veni cineva din familie cu actele?

EA: Păi da, dar să aibă împuternicire de la notar, că altfel nu stau de vorbă.

EL: Doamnă, vă reamintesc de handicap, lăsaţi notarul.

EA: Să mi se aducă tot, în primul rând vreau să văd contractele, contabilitate, TOT.

EL: Doamnă, contractele nu pot să vi le pun la dispoziţie, sunt confidenţiale, aşa spune legea, Codul nostru profesional, aşa spune şi Ministerul de Justiţie, prin….

EA: Zău?!? Nu mai pot eu de legea voastră…, mie să-mi aduceţi tot, să le am la dispoziţie, altfel vă amendez. Ce mai, nu te mai scapă nimeni de amendă, dumneata nu înţelegi cu cine stai de vorbă!

EL: Doamnă, eu handicapul îl am de ani şi ani de zile, am plătit ca prostul până în 2016 bani STATULUI, impozit pe venit. Mi-a fost ruşine şi am zis că nu se cade, dar din 2016 am zis gata, dacă Legea spune NU, de ce să mai plătesc?, că ce mama mă-sii face STATUL acesta pentru noi contribuabilii, că oricum 80% din veniturile statului se duc pe salariile funcţionarilor şi pe pensii.

EA: Aha, acum vă amendez şi mai rău, că sunteţi împotriva noastră.

Acum, noi spunem că dacă este adevărat dialogul, şi credem că DA, madamele acestea care împânzesc Palatul Fiscului ar trebui să-şi dea demisia de proaste ce sunt. Cert este că în zeci de ani, în Palatul Fiscului s-a aciuat o cohortă de indivizi şi individe care nu au nimic în comun cu profesia, cu responsabilitatea, cu atribuţiile şi ştiinţa în cauză.

Toţi cu pile, cu relaţii, încadraţi după cumetrii şi alte însuşiri de dedulcire în toate modurile, inclusiv de ordin financiar. Atitudinea aceasta de sfidare, de jemanfişism, de ignoranţă şi necunoaştere a propriilor legi, de exacerbare a „forţei” pe care o reprezintă, nu poate să aparţină decât prostului fudul, iar contribuabilului nu putem decât să-i plângem de milă.

P.S. În târg, cei care ştiu povestea, au început să pună pariu pe ce o să păţească omul…şi dacă sau câtă amendă o să primească. Ce spuneţi? Vă prindeţi?