Dragnea, Nicolicea, Mitrea, TEL DRUM şi îmbârligătura SRL

Prefaţă

Dragnea l-a preferat pe Nicolicea pentru postul de ministrul al Justiţiei, nu pentru că, la vârsta când alţii se pregătesc să iasă la pensie el a terminat facultatea de Drept la celebra Universitate din Drobeta Turnu Severin, nici pentru că, chipurile, şi-a luat diploma de licenţă cu nota 10, ci, probabil, pentru că este un siluitor de primă mărime a legilor ţării, tranşându-le invariabil în favoarea infractorilor. Şi dac-ar fi numai atât! Dar această căpuşă comunistă, prin relaţiile pe care le are, vrea să lichideze un dosărel, care pe Liviu îl doare ca o operaţie pe cord deschis. Şi anume, DOSARUL TEL DRUM.

Povestea sună cam aşa:

Prin anul 2001, la o partidă de vânătoare care avea loc în judeţul „proprietate privată” Teleorman, Miron Mitrea, pe atunci mare mahăr în PDSR, a sugerat atât lui Liviu Dragnea cât şi lui Teodor Niţulescu, prefect de Teleorman în timpul acela, de a prelua în nume propriu firma Tel Drum. (Dosarul cu această afacere este instrumentat astăzi de procurorul Alexandra Lăcrînjan).

Din ceea ce rezultă, îmbârligătura s-ar fi desfăşurat cam în felul următor: ca să-l momească să treacă de la PD la PDSR pe Liviu Dragnea, Marian Oprişan, pe atunci preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea, a fost nevoit să-l ia drept companie într-o plimbare în SUA pe Liviu Dragnea, la momentul respectiv preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman. Şi, sub oblăduirea fostului lider de sindicat Miron Mitrea, Dragnea este uns vicepreşedinte al Uniunii Consiliilor Judeţene din România, preşedinte fiind Mircea Cosma, baronul pesedist de Prahova. Pe lângă L. Dragnea, Mitrea a mai pescuit încă un PD-ist, pre numele său de buletin Radu Mazăre. Între aceştia s-a cimentat o aprigă prietenie bazată pe relaţii, afaceri (vezi firma de curăţenie „Polaris”, care ieri i-a adus un spor de condamnare de vreo şapte ani lui Răducu), matrapazlâcuri, servicii reciproce, ş.c.l.

Datorită individului cu nume de legumă, Manuela Mitrea a ocupat unul din scaunele parlamentului timp de două mandate, ca deputat de Constanţa.

Alte două madam Mitrea le-a petrecut în parlamentul României ca deputat de Mehedinţi, sub pulpana finului de cununie, Eugen Nicolicea, pe atunci deputat de Mehedinţi şi el.

Ca să nu mai spunem că şoferul lui Nicolicea, subofiţer SPP, era chiar fostul şofer al lui Miron Mitrea în perioada în care acesta îl sfătuia pe Dragnea să preia în nume propriu (mascat) compania de stat Tel Drum.

Cu alte cuvinte, Eugen Nicolicea, finul lui Miron Mitrea, are nu numai şoferul naşului său, dar are şi sarcina naşului şi a complicilor acestuia din dosare mari, în speţă Tel Drum. Nicolicea este propus de Dragnea pentru funcţia de şef al justiţiei, pentru a salva de puşcărie pentru moment cel puţin trei infractori din politica românească: Liviu Dragnea, Radu Mazăre, Mircea Cosma.

Legăturile dintre aceştia au fost betonate de Miron Mitrea, nimeni altul decât naşul de cununie al lui Eugen Nicolicea.

Printre alte atribuţii ale viitorului (?) ministru al Justiţiei se numără şi desemnarea unui procuror şef la DNA, care să stopeze orice dosar în care poate apărea naşul său M. Mitrea, sau unul din pupilii săi, Dragnea şi Mazăre.

Ca o concluzie: Cine se aseamănă se adună! Poate şi anii de ţuhaus care, sperăm, urmează, se vor aduna la fel.