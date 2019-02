Dreptul la revoltă

Ca să nu se considere că fac vreun îndemn antisocial, explic semnificaţia din DEX, a cuvântului revoltă, care mai înseamnă şi indignare. Mai mult decât atât, printre binefacerile civilizaţiei contemporane, la loc vizibil, este şi dreptul la protest. Acestea datorându-se relaţiilor sociale contradictorii, mitocăniei, indolenţei şi nu în ultimul rând al birocraţiei administrative.

În acest sens, temele sunt puternic diversificate, din pricini multiple. Cineva care mă priveşte, când scriu acest material, se, şi mă întreabă de ce mai scriu dacă nu sunt încredinţat de utilitatea absolută a acestui efort, privind remedierea relelor semnalate.

Presa informează cititorul, am spus, iar eu îmi diminuez oarecum năduful, şi-apoi, în felul acesta îmi exprim dreptul meu legitim la protest, ca orice cetăţean cinstit şi conştiincios.

Şi eu am dreptul să fiu fie mulţumit fie nemulţumit. Oricum, ziaristul corect (mare lucru în ziua de azi) are obligaţia morală de a se face ecoul sentimentelor colective.

Şi acum, la realitate tovarăşi.

BRAŢ LA BRAŢ, DOI CÂTE DOI

CUMETRIE CA LA NOI

Obstrucţionare P.S.D-isto-ALDE-istă.

Laura Codruţa Kovesi, fosta şefă a D.N.A., a fost citată în fapt de seară, la D.N.A.-ul proprietate privată PSD-ALDE, proaspăt născut la maternitatea doctorului Dragnea; citaţia vine înainte de a merge la Parlamentul European, la audieri pentru funcţia de procuror şef la tribunalul european, chipurile, în baza unei pâre făcute de un interlop din gaşca lor, cu 5 dosare pe rol la activ, şi cu viză de flotant în ţara vecină şi prietenă… cu Rusia, Serbia! Deşi s-ar putea spune că ce semeni aia culegi, lista cu exemple fiind lungă, mă abţin deocamdată s-o comentez. Dar, să fie citată tocmai când trebuia ca România să fie reprezentată în vârful justiţiei europene, asta chiar bate la ochi.

Într-o astfel de situaţie, slugărel, minciunel, Tudorel şeful cu veşnicul dosar sub braţ chiar nu mai poate face nimic pentru stăpânul său absolut, puternicul dom Livache.

Cu toate astea, locul ei în avion n-a rămas neocupat. Pentru că după ce s-a prezentat la tâmpenia lor de secţie pentru magistraţi, după ce a recuzat cei doi „judecători” cu pedigri socialist, fosta şefă a DNA şi-a luat zborul spre Bruxelles.

Şefa acestei instituţii, nou născută prin cezariană la comanda şefului P.S.D. şi protejată la maxim de ministrul justiţiei în funcţie, doamna Adina Florea, de loc de la malul mării, fostul domeniu al excursionistului Radu Mazăre, a ţipat în gura mare că este corectă şi imparţială.

Aşa să fie? Pentru că tatăl domniei sale, domnul Florea din Constanţa mare consilier P.S.D. a afirmat cu dezinvoltură caracteristică comuniştilor că fiica sa, când va ajunge şef la DNA primii pe care îi va prelucra vor fi Kovesi şi Iohannis.

Păi vedeţi, stimaţi tovarăşi şi prieteni, asta da imparţialitate şi corectitudine.

Numai în felul acesta se poate realiza cu adevărat separaţia puterilor în stat, principiile şi valorile. Cât priveşte pe petiţionarul Sebastian Ghiţă, numai nişte retardaţi mintali pot da crezare unui individ cu 5 dosare penale pe rol, fugit din ţară.

Ca să nu mai întrebăm de unde averea imensă a individului; ar însemna pierdere de timp.

Cei care cunosc cazul mai în amănunt afirmă cu litere mari că, în momentul în care Ghiţă nevinovatul, a luat startul spre ţări străine, mai avea 350 de contracte cu statul român, primind ulterior în jur de 7 milioane euroi. Oare doamna Tarcea şi domnul şef pesedist CCR Dorneanu, când s-au văzut singuri în cameră şi cu lumina stinsă, au şuşotit ceva şi despre asta?

CÂTE UNUL, CÂTE DOI

PLEACĂ MEDICII ŞUVOI

O doamnă respectabilă, medic specialist de felul ei, aflată într-un concediu nelimitat în Franţa, cu mult năduf şi mare dezamăgire, spunea: „Nu salariile mici ne îndeamnă să privim spre alte zări, ci umilinţa la care eram supuşi de către şefi, ei neavând în mare măsură pregătire medicală. Cât priveşte despre dotarea spitalelor, asta poate vedea oricine cu ochiul liber. Probabil că şi fostul preşedinte al statului român, Băsescu Traian, tot cu un ochi privea, atunci când fără jenă şi fără să gândească, afirma: „Cui nu-i place, să plece”. Ha, ha! Să nu uităm că domnul şef de stat şi-a tratat anumite vătămături la Viena. Deci, se poate!

AMESTECATE

Dăncilă, prim-ministra, afirma fără să clipească: „salariile s-au dublat”. Despre preţurile care, în cel mai fericit caz, s-au triplat n-a scos un sunet. Privitor la bugetul de pe anul 2019, domnia-sa a prorocit că va fi anul investiţiilor în transport, grădiniţele vor răsări precum ciupercile după ploaie, în plan local se vor aloca sporurile de peste 7 milioane de lei şi nu i s-au înroşit decât urechile. Despre faptul că bugetul pe anul 2019 este bazat pe cifre inventate, nerealiste, şi nu de puţine ori, fanteziste, şi că nici Vîlcov şi nici Orlando nu sunt dispuşi să contribuie cu vreun procent din ce-au furat, mucles.

Minorităţile reprezentate în parlament pupă tot ce li se oferă de către cei care ajung la putere, fără să ţină seama de faptul că România este singura ţară care acordă acest privilegiu naţionalităţilor conlocuitoare.

Ciorbea, avocatul popoului, adică a poporului din Videle, este exemplul cel mai elocvent de pupincurism pe care copiii noştri nu ar trebui niciodată să-l urmeze. Amploiat, cu calificare de slugarnic, care îşi scoate ochelarii şi fuge în America atunci când poporul suspină, nu face pauză când este vorba despre veniturile proprii. Din câte se spune, banii pe care îi primeşte acest ipochimen, ar ajunge pentru alocaţiile a 800 de copii. Văzând asta, de acolo de sus, foştii şefi ai PNŢCD probabil fac morişca în mormânt.

HOP ŞI-AŞA

După ce i s-a zburlit hamsterul de spuneai că-i arici, atunci când a auzit că amendamentul PNL-iştilor cu dublarea alocaţiilor pentru copii a trecut prin parlament cu 275 voturi pentru, 122 împotrivă şi 2 abţineri, a intrat mintenaş într-o criză de nervi (foarte dese în ultimul timp) şi a invitat jurnaliştii să meargă cu el la baie, după ce a amintit că acesta va duce la creşterea excedentului bugetar. În nici un caz nu putea dezamăgi jandarmeria sau pensiile nesimţite. Ulterior, văzând că faptu-i consumat şi nu mai au încotro, au început toţi să-şi aroge înfăptuirea acestui deziderat extrem de important pentru milioane de familii de români.

FOAIE VERDE BARABOI

SĂ ZICEM ŞI DE LA NOI

Şi, ca să nu creadă că numai oraşul de unde se dă ora exactă este un inepuizabil furnizor de subiecte de presă de primă mărime, iacă şi una caldă de pe meleagurile natale.

În urmă cu câteva numere semnalam faptul că poliţia locală, în speţa secţia 3 Micro 20, nu-şi face datoria corespunzător sarcinilor de serviciu, după o intervenţie, timidă probabil, odată cu trecerea anotimpului hibernal, lucrurile au intrat în normalitate. Mai bine zis, anormalitate. Concret:

Majoritatea comercianţilor din piaţa Micro 19, se plâng, şi asta pe bună dreptate, că există acea – să-i spunem – piaţă paralelă, unde, pe brâul de beton din faţa magazinelor îşi vând „produsele”, ca, verdeţurile, legume, piese de schimb electrice şi electronice S.H., vin, rachiu, săpun etc, etc. Când i-am întrebat de ce nu vând în piaţă, mi-au zis că poliţia „e nişte băieţi buni”. Tot băieţi buni sunt şi cei din conducerea primăriei Galaţiului când le livrează banii pentru salarii?