Interlopii îşi trag hoteluri şi restaurante din banii produşi de „fetiţe”!

Ceea ce uimeşte în Republicuţa noastră sunt în primul rând discrepanţele dintre cei ce mişună ziua şi cei ce nu dorm noaptea, adică dintre cei care muncesc şi cei care nu muncesc, dar toată noaptea se distrează. Sau dintre cei care majoritatea au maşini modeste, second hand şi cei cu merţane şi bemveuri sau…tot aşa putem continua cu exemple din acestea prin care demonstrăm că unii sunt mai presus decât alţii şi viceversa, într-o societate pe care o construim strâmb şi în care valorile şi sistemul ca atare e inversat, în care BANII sunt la şmekeri, la cocalari, la golani, la interlopi, la curve, la politicieni corupţi, la funcţionari şpagagii şi nu la cei care au învăţat carte, care muncesc şi care pe deasupra mai sunt şi cinstiţi. Cârciumi pline, cafenele aşijderea, cluburi şi baruri ticsite noaptea, BANI fără număr la indivizi ce sunt de regulă „peşti”, vânzători de droguri, sinecurişti de partid, abonaţi la contracte în devălmăşie cu STATUL, copchiii lu’ mama şi lu’ tata, oameni bazaţi, cu vile şi maşini tari, de prin justiţie, administraţie şi afaceri pe bază de reţele protejate şi tot aşa.

Uite, noi nu ne putem explica „neam”cum de unii întorc banii cu lopata, de-şi permit să-i expună, adică să-i scoată la lumină fără nici un fel de jenă sau frică. Păi, din punctul nostru de vedere asta înseamnă CORUPŢIE, corupţia celui care trebuie să vegheze, să prevină, să stârpească mafia, cea care se îmbogăţeşte fără just temei. Ce face la noi FISC-ul, ce face DIICOT-ul, ce face Combaterea Crimei Organizate, ce face POLIŢIA, ce face PROCURATURA, ce face….mama lor de instituţii şi salariaţi ghiftuiţi?!? NIMIC sau MAI NIMIC (cam tot aia e).

Iată, recent am aflat că vânzarea „Panoramicului” nu este aşa cum v-am informat acum câteva numere în urmă. De fapt, Gelu „Ţăranu” nu a cumpărat, a vrut să cumpere, l-a luat la mişto pe Octav, cel care vindea, l-a amânat, iar omul cu creditorii la uşă a sărit în sus şi a ţipat în gura mare că „cine dă primul banii” are stabilimentul de pe malul Dunării în proprietate.

Primul care „a sărit la cap” cu banii (jumătate de milion de euroi) a fost patronul magazinului – carmangerie ALEX din Piaţa Centrală a oraşului. Totul e OK, numai că întrebarea ce ne sâcâie mintea este, de UNDE, BĂ?! Adică tu cumperi mai înainte cu un an cârciuma de vis-a-vis de magazin, ce aparţinuse de Vâlceana, iar acum cumperi Panoramicul, pe care îl închizi pentru renovare, în care mai bagi cel puţin 200.000 euroi.

După ştiinţa noastră, am mai întrebat în stânga şi-n dreapta (aa, uitasem, acum câteva luni şi-a renovat şi magazinul – cu bani, nu-i aşa?) cum să faci atâţia bani dintr-un magazin cu vânzare carne şi altele (că alte afaceri am înţeles că nu are), trebuie să fi vândut sute de vagoane, dacă nu mii sau câteva vapoare cu marfă şi cu adaos de peste sută la sută, cu un profit uriaş şi toate acestea pe parcursul a zeci de ani. Păi tu şi vilă şi maşini… de unde, bă? Hai să luăm tot istoricul şi declaraţiile la Finanţe, să scădem şi cheltuielile, să vedem de unde, BĂ?!?

Alo!!! Antifrauda, Procuratura, ANAF-ul, Poliţia şi tot neamul vostru, arătaţi-ne unul care a beneficiat de aplicarea legilor într-o ţară NORMALĂ, în care trebuie să demonstreze de UNDE, BĂ!?! În America, în Spania, nu se poate altfel, doar la noi, da, pentru că vă plătim salariile cu sudoarea muncii noastre, noi ci mulţi şi sărac care ne furaţi. Să înţelegem că sunteţi complici sau corupţi la rândul vostru, cine ştie.

S-a mai făcut o vânzare pe Faleza Dunării, tot de stabiliment din acesta mare, la un preţ baban, dar în realitate mic, faţă de cât ar face în mod normal. BANII de UNDE, BĂ?! Că doar unul acolo, de faţadă, băgat în faţă, care se pricepe şi mai lucrează în domeniu, poate justifica mălaiul, dar celălalt?!? Gurile rele spun că aici banii vin şi se spală de la zecile de „fetiţe”ce trudesc cu puţa, mânate din spate prin Europa, de către de „matroană”. La ieşirea din Galaţi, spre Vânători şi Tuluceşti, s-a realizat un paradis de cârciumă, ce aparţine unui temut interlop. Gurile rele spun că banii sunt tot din prostituţie, că stabilimentul funcţionează aproape ilegal de ani de zile, fără toate aprobările necesare. Se spune că interlopul e NEBUN, că scoate bani din piatră seacă, că le bate pe bietele fete, ce sunt la produs, de le omoară. Se mai spune că însuşi DON OGEACA, „il capo di tutti capi”, ar fi spus că omul e nebun, că nu poate să-l stăpânească, s-a cam săturat de el şi o să-l pedepsească.

Sigur, există posibilitatea ca unii dintre cei de sus să poată justifica chestia cu „de UNDE, BĂ?”, dar asta trebuie să ne spună instituţiile statului, aşa la vedere, cu transparenţă, ca rezultat al muncii lor. Noi nu avem puterea investigaţiei, ci doar relatăm ce ne mai spun sursele noastre, ce se bârfeşte, zvonurile de prin târg. Dar nici aşa, ca pe vremea lui Al Capone, nu se mai poate. Dacă oamenii sunt cinstiţi, jos pălăria, dar dacă nu? la mititica cu ei, la galere, la făcut canale.