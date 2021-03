Marinarul Dumitru conduce flota de autobuze, poliţianul Cădinoiu o expertizează

Am trăit s-o vedem şi pe-asta. Iată, s-a înfiinţat funcţia şi mai ales meseria de DIRECTOR, caz unic şi tipic în România post-decembristă, spre satisfacţia şi satisfacerea mai ales a indivizilor lipiţi de partide ca „marca de scrisoare”, sinecurişti şi de regulă pupincurişti, dar mai ales cotizanţi la partid cu ce primesc din drepturile salariale sau… ce se mai adună suplimentar din bonusuri, licitaţii, plocoane, toate celea. Iată, un caz ieşit din comună (ar spune Marin Sorescu) aici, la noi, pe malul Dunării îl reprezintă AFDJ-ul – Regie a Statului, încărcat ca o vacă gestantă cu peste şapte sute de salariaţi (aşa se spune) ce sug cu conducta călare pe siloz din purcoiul de bani ce le vin pleaşcă din diferite taxe, dar şi de la Bugetul Statului. Aici, unde se taie frunze la câini, în care unii nici nu ştiu pentru ce vin zi de zi la treabă, sălăşluiesc într-o încrengătură rău mirositoare, neamuri întregi, rubedenii, îmbârligaţi, cu încadrare de partid, politică, atât de stânga cât şi de dreapta. Grotescul constă în faptul că un nucleu de indivizi, cam aceiaşi, se perindă pe la puterea conducerii, prin alternanţă, după cum se schimbă regimurile politice. Şi, uite-asa, privim de peste treizeci de ani cum unii coboară în schemă, nu la munca de jos, ci tot acolo sus în linia a doua, iar cei care au fost pe treapta a doua urcă în locul celor de mai înainte şi tot aşa, într-o rotire de te doare capul şi burta şi-ţi vine să vomiţi. Asta au înţeles guşterii aceştia de politruci, tâmpiţi şi proşti în atâta amar de timp din ’89, că ei sunt de neînlocuit, că ei trebuie să mănânce caviar, iar proştii, păcăliţii aşa zişii Revoluţii, cei cu crezul, cu entuziasmul acelor vremuri, cu democraţia, cu dreptatea, cu justiţia, cu valorizarea corectă a capabilităţilor profesionale, să rămână doar în turmă, sclavi pe moşia emanaţilor şi permanenţilor piloşi ai PARTIDULUI.

Hai, să vă exemplificăm ceea ce afirmăm, prin ceea ce s-a întâmplat recent cu fostul director Cadinoiu al Transurb, pensionar provenit de la Poliţie, ce a fost dat jos din raţiuni politice, că era de la ALDE, dar care nu s-a dus să se plimbe în parc cu nepoţeii, ci a fost numit, schimbând pălăria, în postul de Director de Exploatare al Transurb. Auziţi, cică, la cerere, în locul acestuia fiind adus veşnicul, unicul director pe viaţă, inventat de către Florin Popa & Comp, în persoana lui Dorian Dumitru, fost director şi iar director la Administraţia Fluvială a Dunării de Jos (AFDJ)! Omul cu pricina a absolvit Institutul de Marină „Mircea cel Bătrân”, aşa că: ce are sula cu Prefectura? Adică vapoarele pot fi şi autobuze? Sau transportul naval cu cel rutier? Explicaţia nu poate fi decât una, care şochează bunul simţ şi care ne arată până unde s-a ajuns în nebunia panaramelor care conduc partidele politice, aşa cum scriam mai zilele trecute şi despre liberalii neamuri ale lui Stângă. În fapt aceleaşi năravuri, obiceiuri orientale, aceiaşi oameni, indiferent de culoarea politică, ce au aceleaşi interese. Afirmăm aici cu toată tăria că bagabonzii ăştia politici au constituit şi constituie adevărata frână în devenirea României noi, a societăţii noi, a dezvoltării şi rezultatelor pe care le avem, oglindă perfectă a acestor Caţavenci ce au pus mâna pe POLITIC şi prin el pe ţară.

P.S. Prin Republicuţa noastră circulă de câteva zile nişte zvonuri cum că al nostru preşedinte Stângă, alarmat de schimbările în componenţa Consiliilor de Administraţie de la APD şi AFDF, cât şi de iminenţa schimbării directorilor, s-ar fi suit în maşină cu câţiva dintre aceştia şi-ar fi descins la BUCUREŞTI, la uşa ministrului Transporturilor Drulă. Acesta, intrigat de prezenţa gălăţenilor veniţi la minister şi mai ales de motiv, i-a dat afară din birou, păstrându-l doar pe Stângă, care cică a fost pus la punct şi mai apoi expediat cu coada între picioare şi cu un şut în cur. Uite, că mai ajung la urechile noastre pe surse, şi veşti bune.