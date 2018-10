Moartea ignoră cererile postacilor

1. Paul Allen, cofondatorul Microsoft, a murit în Seattle din cauza unor complicaţii generate de un cancer limfatic, boală de care suferea din anul 1983. Acesta anunţase în urmă cu două săptămâni că se află sub tratament.

2. Nicolae Bacalbaşa, deputat PSD de Galaţi, a povestit cum a văzut moartea cu ochii.

„Cu o tristeţe profundă, anunţăm moartea prietenului nostru Paul G. Allen, co-fondatorul Microsoft şi remarcabil tehnolog, filantrop, constructor comunitar, ecologist, muzician şi susţinător al artei”, au anunţat reprezentanţii companiei de investiţii Vulcan, pe care acesta o deţínea.

„Paul Allen a murit luni după-amiază, 15 octombrie 2018, din cauza complicaţiilor provocate de limfomul non-Hodgkin, în Seattle. Paul Allen avea 65 de ani”, se mai arată în comunicat.

Luni, pe când Allen îşi dădea duhul, în Parlamentul României, colegii de tăiat frunză la consilieri îl priveau cu gura căscată pe Bacalbaşa: cu ochii vineţi şi umflaţi, cu nasul ascuns sub bandaje, cu-n dinte spart, deputatul gălăţean i-a liniştit – nu, nu l-au interceptat paşnicii protestatari, nici de data asta. A fost doar un accident de concediu:

„Nu e o dispută politică, nici în interiorul partidului, nici cu haştag rezist. Este un banal accident. După părerea mea, aveam cam 50% şanse să se încheie mortal. …În timp ce făceam poze la vechiul far din Sulina, Sulina fiind izolată de orice centru medical şi cu acces numai pe apă, deplasându-mă – greşeală, desigur – cu aparatul fotografic la ochi un metru jumate, nu mai mult, m-am împiedicat de un prag şi m-am prăbuşit cu toată greutatea mea, care e destul de mare, cu gâtul întins şi cu mâinile fixate pe aparat. Deci am lovit cu fruntea cimentul. Noroc că nasul, care e o proeminenţă, chit că s-a rupt, m-a protejat. …Viaţa e legată cu aţă, deci capacitatea mea de supravieţuire e miraculoasă şi Dumnezeu generos, pentru că azi trebuia să fie ziua mea de înmormântare, că vineri a fost accidentul, la Sulina. Dacă era mai grav acolo intram în comă, mă transportau greu, că transportul pe apă merge greu. Eh! Dumnezeu a ţinut cu mine! Hai să o iau ca avertisment. Deci mi-a mai dat ceva zile Dumnezeu, dar ce a omis este să-mi spună câte”.

Interesante sunt şi comentariile – curajos exprimate, sub pseudonime – prilejuite de acest eveniment, în care postacii îşi exprimă dezamăgirea că parlamentarul pesedist n-a murit. S-au şters opţiunile intermediare – cum ar putea fi retragerea din politică, reînrolarea la liberali, etc.

Nu! Moartea, în direct (dacă se poate) şi la oră de maximă audienţă.