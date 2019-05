Parlamentarii vor Cod rutier cu presemnalizare

După tot mai multe încercări de luptă cu Poliţia Rutieră în ceea ce priveşte modul de folosire a radarului, parlamentarii au venit cu propuneri ce vor trebui să treacă votul final peste două săptămâni. Modificările vizează modul de instalare a maşinilor poliţiei, ţinuta poliţiştilor şi posibilitatea încasării amenzilor direct de către poliţistul care a constatat abaterea. O fi bine, o fi rău, vom vedea. Interesantă grija parlamentarilor pentru această problemă spinoasă, cred ei, din cauza căreia mai toţi şoferii nu pot dormi liniştiţi. Am rezolvat-o cu corupţia, cu sărăcia, am găsit metode de încasare a debitelor restante de la marii debitori, am reuşit să încasăm sumele stabilite în sarcina celor ce au creat uriaşe prejudicii statului, hai să vedem şi cu Codul ăsta rutier. Iată că a venit şi rândul celor de la Rutieră să fie puţin luaţi de guler şi puşi la colţ. Sigur, zic ei parlamentarii, măsurile propuse vor disciplina pe vitezomani, vor fi mult mai puţine accidente, mai puţine victime etc. Ce am observat noi, ăştia, muritorii de rând, este faptul că aleşii noştri de frunte sunt foarte preocupaţi de mai bine de un an de Codul rutier şi îndeosebi de problema stresantă, pentru unii, legată de radarele Poliţiei Rutiere. Năstruşnicii parlamentari doreau acum un an ca poliţia să presemnalizeze cu vreo 500-1000 m existenţa radarului cu panouri şi multe alte chestii de acest gen. Ce grijă a parlamentarilor pentru cetăţenii ţării! Oare aşa să fie? Adevărat este că sunt mulţi tineri teribilişti, unii mai puţin tineri dar cu multe parale, care apasă pedala de acceleraţie la bolizii de zeci de mii de euro de rup asfaltul în două. Oamenii de rând, cu maşini obişnuite, nu tunate, nu fiţoase, sunt în general cei care respectă regimul de viteză, riscul unei amenzi le dă de gândit şi ca atare respectă legea. Asta este de fapt şi menirea sancţiunii. Atunci pentru cine încearcă parlamentarii să îngrădească poliţia în bătălia cu vitezomanii? Oare prin ceea ce doresc să voteze apără mai mult viaţa celor ce circulă pe şosele? Din ce apare la televizor vedem că mulţi tineri bengoşi, cu multe parale şi foarte mulţi barosani, inclusiv parlamentari, sub pretexul că au treburi până peste cap, depăşesc viteza legală cu mult peste limita legală. Păi, domnilor poliţişti, ce vreţi să faceţi? În loc să presemnalizaţi existenţa radarului, în loc să-i aşteptaţi cu flori şi fursecuri pe vitezomani, domniile voastre vreţi să-i amendaţi? Valabil şi pentru cei ce consumă alcool. Pentru ei, pe când o lege de presemnalizare?