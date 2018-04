Povestea halucinanta a unui comunist adevărat! (II)

De ce oare nu mă ruşinez să spun că l-am iubit pe Ceauşescu cum l-am iubit pe Ştefan cel Mare, pe Vlad Ţepeş sau pe Mircea cel Bătrân? Să vă spun de ce: Când am citit povestea lui Napoleon, corsicanul ajuns împărat al Franţei, ieşit din doi părinţi modeşti, de oameni simpli şi săraci, mă gândesc la fiul ţăranului din Scorniceşti care numai prin merite proprii a ajuns preşedintele României din simplu ucenic la cismărie şi a fost ucis mişeleşte printr-o revoluţie inventată ca să nu spun importată imputându-i-se fapte şi gândiri care au aparţinut altor capete de intelectuali rasaţi construiţi tot de el în învăţământul socialist cel mai cel din toată lumea, incluzând aici Uniunea Sovietică şi Statele Unite ale Americii! Aşadar, într-o miercuri dimineaţa , mai exact 7 iulie l967, sunt primit de Chivu Stoica încă Preşedintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Române unde am sta de vorbă crca 12-15 minute pentru că în sala de aşteptare mai erau vreo doi-trei norocoşi. După ce mă ascultă cu atenţie se uită la mine prin ochelarii lui cenuşii şi-mi spune conspirativ şi confidenţial: „şi tu, tinere n-ai nicio vină în povestea asta? ” Pe moment n-am înţeles ce-a vrut să spună, aşa că până să-i răspund a zis tot el: „Oamenii, oamenii…eu am auzit altceva!” Cum ?, când?, de unde auzise el şi ce?

Mi-am amintit imediat: auzise că tatăl meu, Vanghele Stanciu, căzuse la Ţigancă (Basarabia) în lupta contra socialismului victorios! Dar aflase între timp ca eu n-aveam nicio vină! Aveam 1 an şi jumătate pe data de 7 iulie l941 când tata a căzut! Observaţi coincidenţă? Pe 7 iulie l967 m-a primit şeful statului în audienţă!!! Coincidenţă sau nu, asta e realitatea. Între timp,. Tot privindu-mă insistent, apasă pe un buton şi-o voce slugarnică de amploiat de birou, răspunde: „Da, tovarăşe Preşedinte, v-ascult!” „Băi, Danalache, uite am la mine în audienţă un băiat din Galaţi, zice că a lucrat în corpul de control a lui Simulescu, spune lucruri interesante! Trebuie să-l primeşti şi să vezi ce spune. El crede că i s-a făcut o nedreptate: când să vină la tine?”. „Luni, la 9 îl aştept la birou, să vină la minister.” Cred că aţi înţeles că era vorba de ministrul Danalahe, cel cu care l-a înlocuit Ceauşescu pe fostul ministru CFR, Dumitru Simulescu.

Înainte de-a pleca, şeful statului a băgat mâna în sertarul biroului său, lung cât un perete şi a scos 2 hârtii de l00 de lei (nu milioane ca azi) şi mi i-a întins: „să-ţi ajute la transport ca să te duci la ministrul Danalache, vezi că o să te ajute”. Aveam 28 de ani şi nu eram membru de partid!

Va urma