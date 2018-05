Povestea halucinantă a unui comunist adevărat (VIII)

Şi cum eram cam bun de gură ,m-au ales repede şi degrabă în comitetul de sindicat pe tura. Şi imediat, după aceea, şi secretar de partid pe Portul Mineralier – portul Combinatului – Siberia mea, cum am numit-o eu mai târziu când am dat de dracu! Ce m-am apucat să fac? Fiind inventiv şi dornic de afirmare!, ce vreţi? Fierbea în mine vedetismul ancestral!?! Tata nu fusese niciodată jucător de şah , nici legionar nici măcar fotbalist, fusese un simplu cismar şi cânta la mandolina, atât! În schimb s-a dus să moară la Ţiganca şi să mă facă pe mine un proscris cu ascendent în săgetător. Bietul de el, dacă ştia ca învingătorii romani ,până la urmă, îi vor sili urmaşul la reeducări forţate, ar fi dezertat la timp şi s-ar fi întors în ţara cu bolşevicii lui Stalin că până la urmă eu tot acolo am ajuns! Aşadar, îndoctrinat cu disciplina şi educarea tineretului prin muncă am înfiinţat în portul mineralier unde fusesem ales secretar cu propaganda, un post de radio functioal cu un program de 2 ore pe zi în care dimineaţa la intrarea în şut şi la pran,la ora mesei ,toţi docherii, mecanizatorii, funcţionarii de la birouri şi chiar miiltarii de la paza nevelor străine mă ascultau cu interes şi plăcere pentru că aduceam la urechile şi la inimile lor, dragostea faţă de partid, de patrie şi de secretarul general al PCR preşedintele Republicii Socialiste România pe care acest neegalat conducător o iubea mai mult decât pe sine însuşi! Ehei, încă mai am să vă spun cum îl egalasem eu pe Adrian Păunescu supranumit atunci Poetul Curţii! El inventase adjectvul Uluitor: Cârmaciul cel mai cel din toată lumea! Vedeţi, dar cum evoluăm eu: sus-jos, sus-jos! Că hopa-mitică, cât l-ai bate nu se strică! O caracudă comunistă, Ion Baban, mi-a spus odată:” nu te las eu băi, mult” în mocirlă!” Vo douăzeci de ani, nu mult…Citiţi continuarea, sunt sigur c-o să vă placă!

-va urma-