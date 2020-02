Primarul P.S.D. Ionuţ Pucheanu nu vrea voturile gălăţenilor cu venit minim pe economie

Vă relatez pe ce mă bazez când afirm acest lucru.

În 2019, începând cu 1 ianuarie, venitul minim a crescut la 2.080 lei lunar şi alde Cadinoiu de la Transurb a şi afişat pe site că nu mai eliberează abonamente cu preţ redus pentru această categorie de călători.

Atunci, am scris şi am explicat (degeaba) că venitul minim tot minim este chiar dacă ajunge şi la 4.000 lei lunar.

Primarul, viceprimarii şi toţi consilierii locali s-au grăbit atunci de le-au trebuit 3 luni să aprobe HCL nr. 110/28.03.2019 prin care cei cu venit de 2.080 lei lunar să beneficieze de reducere la abonamentele Transurb.

În 2020 iar a crescut venitul minim, de la 2.080 la 2.230 lei şi iată că, din ianuarie, nu se mai eliberează abonamente. Motivul – minimul a crescut la alt minim şi se aşteaptă o nouă hotărâre a Consiliului Local.

Bineînţeles că aleşii noştri nu se grăbesc pentru că ei nu circula cu mijloacele de transport în comun,nu beneficiază de reducere la abonamente pentru că au venituri grase şi-şi plimbă costumele de firmă şi „ciasurile” scumpe în maşini bengoase.

Pe ideea că dacă nu au pâine să-şi cumpere cozonaci, primarul P.S.D. crede că dacă cei cu venitul minim pe economie nu mai beneficiază de reducere la abonamente îşi vor scoate bemveurile din parcările supraetajate şi vor pleca la serviciu tot pe jos.

Pe la 1789, Maria Antoaneta şi-a pierdut capul, iar noi, gălăţenii, vom vedea cum îşi pierde scaunul Ionuţ Pucheanu pe 7 iunie, pentru că cei cu venit minim sunt cam mulţi.

Dacă anul trecut aleşii noştri s-au coit 3 luni sunt curios, acum, în an electoral, cât de repede vor face o şedinţă de îndată, extraordinară sau pe „genunche” pentru a hotărî încă o dată că minimul pe economie este mereu (oricât ar fi el) minim.

Iată ce a declarat primarul P.S.D. Ionuţ Pucheanu pe 28 noiembrie la Realitatea TV Galaţi-Brăila: „Eu înţeleg opoziţia. Înţeleg că de pe margine e uşor. Înţeleg că joci la încălzire. Din păcate ai să joci la încălzire până când ai să faci ruptură de ligamente, că în teren nu apucă să intre pentru multă vreme de acum încolo. Aviz celor din Consiliul Local care deja se văd primari într-un viitor apropiat. Exclus!Doar dacă nu mai vreau să candidez, vor ajunge dumnealor”.

Doar că primarul Ionuţ Pucheanu nu înţelege că cei cu venit minim pe economie sunt mulţi dar nu proşti, şi la meciul din 7 iunie au ştampila în mână şi nu-i vede nimeni în cabina de vot.

P.S. În urma articolului în care am scris că Transurb adună maculatură de la gălăţeni pentru că le cere copii după buletin în fiecare lună când reînnoiesc abonamentul, alde Cadinoiu a renunţat la acest obicei şi vrea doar actele în original. Poate şi primarul va stabili ceea ce se ştie – salariul minim va fi minim întotdeauna.