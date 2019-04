Târgoveţimi de negustoro-politruci cumpliţi

Mare sărbătoare, mare, lume multă şi bună, săptămâna trecută la Prefectura Judeţului Galaţi, atunci când am înţeles că se sărbătorea Ziua Instituţiei Prefectului. Uite-aşa, neinvitaţi, ne-am strecurat şi noi în calitate de găozari prin mulţime, să vedem ce se întâmplă la aşa eveniment. Din capul locului o spunem, că organizarea a fost o surpriză plăcută, bine gândită şi realizată, fără fast, fără chestii cu conotaţii retro şi întronată de bun gust. Muzică de fanfară ca pe vremuri, evocări ale trecutului istoric al stabilimentului şi al oamenilor de seamă care s-au perindat pe scaunele de conducere, realizate de actorii dramaticului gălăţean.

O festivitate decentă de decernare a unor plachete tuturor prefecţilor de la ’89 încoace, cu flori, cu spiciuri, care de care mai interesante, toate în prezenta ÎPS Casian, momente artistice, corul Seminarului „Sf. Andrei”, un filmuleţ despre arhitectul Mincu şi realizarea clădirii Prefecturii, o cupă de şampanie şi gata. La chestia din sala de sus, cu cele din urmă ale frazei anterioare, nu am fost martori, dar am întrebat în stânga şi-n dreapta şi aşa am aflat. Acum, gata cu laudele, că noi nu le practicăm, mai ales că i se cuvin lui Otrocol în calitate de actual Prefect şi organizator de eveniment. În continuare o să vă aducem în atenţie câteva chestii „fotografiate” şi despre care credem că e musai să le ştiţi. Clipe deosebite au fost cele două momente de înmânare a plachetelor pentru cei doi care nu mai sunt printre cei vii, Beuran şi Mândru, prezenţa membrilor familiilor şi cuvântul emoţionant al acestora. Tot la întâmplări inedite încadrăm prezenţa la manifestare a lui Paul Florea, care nu a mai apucat să-şi ia placheta atunci când a fost nominalizat, pentru că cineva cu boaşe i-ar fi zis: „bă, du-te şi te îmbracă, că arăţi ca un boschetar, iar cât ai fost Prefect ai fost o caricatură”, iar omul a făcut stânga-împrejur şi a luat-o la fugă. O altă prezenţă inedită a fost cea a ex-prefectului Păun, care după ce nu a mai fost Prefect, a dispărut ca măgarul în ceaţă, ca să nu mai fie văzut şi cunoscut, să nu mai ştie nimeni nimic despre el, să nu mai comenteze şi să-i lase să doarmă liniştiţi pe toţi procurorii. Da, dar se spune că omul a dispărut cu milionul de euroi, şpaga pentru nişte teleportări de terenuri din comuna Băneasa, fix lângă Aviasan, acţiune ce şi acum pute de-ţi mută nasul din loc. O altă scenă interesantă a fost cea în care în timpul ceremoniei, Marius Necula, fostul Prefect, acum cu un nou look, adică cu barbă, s-a dus la Primarul Pucheanu şi i-a şoptit ceva la ureche (gest impardonabil), după care un alt gest ne-a lăsat mască. Ionuţ Pucheanu a ieşit afară din sala mare de ceremonii şi s-a dus după Necula, care între timp părăsise ceremonia.

La asemenea gesturi, noi îndrăznim să spunem că Necula încă „nu doarme”, că încă trage sfori, că, încă mai influenţează, că este încă agreat în pe-se-de, chiar dacă a trădat şi a plecat cu şutul în cur. Toată lumea a văzut şi a întors capul, unii au început să-şi dea coate iar alţii chiar să râdă. Băi, Ionuţ, nu te mai lăsa intimidat şi nu mai intra în vraja unei şulfe, unui şarpe, unui individ uns cu toate alifiile din lume, arată că ai boaşe. Nu-i mai arunca hălci bune din lucrările Primăriei, lasă-l „să moară”, ca o răsplată cruntă pentru speranţele înşelate, pentru machiavelismul „omului bun”, pentru caracterul neortodox şi lipsit de scrupule, pentru jemanfişismul şi aroganţa afişată şi aplicată.