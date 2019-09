Uitaţi-vă, să vă plesnească rânza!

Mai zilele trecute mă întâlnesc în parcarea mare de la Prefectură cu un amic care mă inoportunează: „auzi, prietene, ai avut vreodată curiozitatea să te uiţi pe site-ul Primăriei la paginile dedicate publicării, conform legilor, a averilor tuturor guşterilor care lucrează în stabiliment?”, iar eu i-am răspuns scurt: „NU!”. Şi uite-aşa am ajuns într-un suflet la calculator, l-am deschis, am accesat, am vizionat, m-am crucit mi-am scuipat în sân şi am priceput pe deplin înţelesul îndemnului primit. Acum, noi ştiam că la loazele astea de bugetofagi, chiar dacă nu le dai salariile nesimţite şi nemeritate, tot ar veni la muncă şi nu ar renunţa în ruptul capului la serviciul de la Primărie, pentru că dacă nu le curge, pică sau sug cu conducta călare pe silozul licitaţiilor, contractelor, aprobărilor, taxelor şi impozitelor, a traficului de influenţă şi abuzurilor de tot felul.

În fapt, ce spun declaraţiile astea de avere, ce nu pot fi modificate sau mincinoase, că e penal? Acestea ne arată gradul de îmbuibare, de agoniseală, de acumulare fără număr a unor averi ce aparţin unor indivizi ce nu le pot justifica „neam”, niciodată în mod logic şi legal. De unde, mă, mama voastră de şarlatani, atâtea maşini tari!? De unde, mă, atâtea case şi vile, apartamente, terenuri? Că doar părinţii voştri au fost toţi nişte pârliţi, ca majoritatea. Uite-aşa ne apucă fandasia şi-l întrebăm pe Primar, pe Şeful Corpului de Control, pe onor Consiliul Local, ca să nu mai spunem de ORGANELE STATULUI, instituţiile de FORŢĂ, care dorm în bocanci şi sunt plătite pe lefuri mari şi pensii speciale din banii populimii muncitoare.

JAF la drumul mare, te doare burta întrebându-te: „DE UNDE, BĂ?!” Adevărul este că niciodată în istoria acestei ţări, mai mare hoţie, şmenuială şi îmbogăţire prin rapt ca în epoca post-decembristă, nu a existat nicicând. Cum tot atât de adevărat este că niciodată în istoria ţării nu a existat sentimentul pregnant că ţara este „un sat fără câini”, cu instituţiile care nu-şi fac treaba şi taie frunze la câini.

Oameni buni, confraţi din media, OAMENI, citiţi declaraţiile de avere şi cruciţi-vă, mai apoi faceţi-vă bagajele să plecăm toţi din ţara asta (câţi am mai rămas) să rămână numai bugetarii Primăriei şi alţii ca ei, să moară de foame, să se omoare între ei, nemaiavând cine să le plătească taxele şi impozitele pentru salarii, şpaga şi peşcheşurile.