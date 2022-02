Ce-am avut şi ce-am pierdut.

Ce aiurea e mâncarea în Olanda! Şi în tot vestul. Numai Italia se salvează, în rest numa’ carton, ca şi ăla din care se confecţionează cofrajele de ouă. Pământul e şi el vai de steaua lui! Ce au vesticii e din furat – colonii şi teritorii de la vecini – e la mintea cocoşului.

De ce au colonii? Pentru că s-au dus peste alţii la furat, că acasă nu aveau. Românii au avut, aşa că au stat cum stau şi azi: ca tâmpiţii şi proştii, ca să-i jefuiască străinii!

Ce e istoria? O poveste cu tâlhari şi criminali, aia este! De la Troia, la Războiul din Golf, acelaşi rahat: expediţii de jaf. Acum câteva sute de ani, vesticii trebuiau să meargă pe mare la furat, azi ne aduc nouă rahaturi pe uscat şi cică-s de mâncat… Nişte mizerii, dar musai să plăteşti firma, brandul.

Cum sună, de pildă: „Cârnaţi de Turingia”? Au! O mizerie! Dintr-un porc românesc nu poţi să faci aşa ceva nici din greşeală. Nici un amărât de cartof pai nu au ăia pe acolo – zici că-s peleţi. De ciolan afumat nici nu au auzit. Ca urmare, fasolea lor – insipidă oricum! – devine inutilizabilă.

Aşa că, mi-am făcut o listă cu ce trebuie adus din România în vestul cel civilizat! Nişte zeci de kg de cartofi, 200 kg de burtă de vită, 200 kg de ciolane afumate, saci de mere, ceapă – groaznic! – oală Kuhta, de presiune, morcovi, 30 cutii brânză Năsal (net peste orice au ăştia!), 30 bucăţi de brânză Homorod, 500 metri liniari de cârnaţi, un braţ de salam de Sibiu, o canistră de ţuică de prune, 50 de table de slănină şi… mai văd eu.

Şi îmi bag… în dietele lor de figuranţi, de hoţi, de zgârciţi, care ambalează fiecare cartof în parte, îi dau o denumire pompoasă şi de fapt e net inferior celor care se aruncau în spatele aprozarelor lui Ceauşescu!

Dar… nu ei, „civilizaţii”, sunt proşti! Românii sunt proşti. Au vrut „o ţara ca afară” – ca afară o să fie!

Băi mototolilor, fosta armată română cânta : „Nu vom ceda o palmă de pământ, chiar de vom intră-n mormânt!” E cel mai bun pământ din lume. De aceea îşi rescriu istoria toţi vecinii noştri, ca să pună laba pe el – şi nu numai vecinii. Care parteneriat, care prieteni? Aiurea!

Vine pămpălăul ăla de Charles şi îşi pune ceapă aici şi face dulceţuri din fructe adevărate!

Fosta monarhie, aia de-a abdicat pe la pa’şepte, e prezentă şi ea aici la furat. Şi românii?! Românii… ciotcă la şaorma cu de toate. Stau cu mâna la cosor.

Păi mă, teritoriul acesta este absolut vital! Cică „lapte din Alpi” – un pişat. Vorbe, reclamă!

Imperiul Roman a venit aici pentru că-şi băteau unii călători gura: „În Dacia curge lapte şi miere, iar vesela e din aur.”

România există ca ţintă fixă pentru orice altă ţară sau concern multinaţional, nu există prieteni în jocul profiturilor la nivel mondial. Vacă de muls, atât şi nimic altceva. NIMIC! Mai mult, ţara e locuită de proşti uşor de păcălit şi manevrat. Să fii popor sărac într-o ţară ca România, în mod cert nu meriţi ceea ce ai!

De ce, m-a întrebat un marinar, deşi are ieşire la mare, România nu a însemnat mare lucru în istoria navigatorilor şi a vaselor de tot soiul? Căci, în afară de pânzarul moldovenesc, el alte corăbii româneşti nu ştia. Nu galere, nu caravele, nu bricuri, fregate, goelete, baleniere, crucişătoare sau cuirasate, nu portavioane, etc. – nimic în afară de bărci de pescuit şi plute pe Bistriţa!

Caravelele portugheze şi spaniole au mers la furat până în America. Vikingii au tras la ramele drakkarelor, mânaţi de foame, tot până în America. În 1722, olandezii au descoperit Insula Paştelui şi au sărbătorit asta măcelărind populaţia! Evident, primii invadatori planetari sunt englezii. După care vin spaniolii, portughezii, francezii, turcii…

Toţi cei care aveau flote. Istoria i-a înregistrat ca descoperitori, dar descoperirile au fost doar inerente în goana lor lacomă după bogăţiile lumii. În realitate, mergeau la furat! Toată istoria navală este un concurs pentru supremaţie şi descoperirea de noi rute comerciale. Mulţi şi-au frânt gâtul. Olandezii au fost printre cei mai temerari – au forţat Novaia Zemlea (Nova Zembla, cum spun ei) pierzând navele şi întorcându-se acasă doar cinci la sută, după ani şi ani, pe o rută reuşită doar peste 200 de ani, de către un spărgător de gheaţă atomic.

Dracii de englezi au înhăţat 60% din uscat, la un moment dat, iar asta nu demult. FOAMEA ŞI LĂCOMIA! Mergeau la furat şi spaniolii, nu pentru a face pe bunii samariteni, chiar dacă-şi cărau şi preoţii misionari după ei.

Românii aveau, de aceea nu se omorau cu navigaţia. Neamurile care nu aveau ieşire la mare şi nici mâncare, dădeau buzna la vecini. Am intrat noi peste careva? Niciodată! Pentru că aveam de toate! Ehei, acu’ s-a rezolvat, nu mai avem!

Aşa că… n’şpe milioane de români şi-au luat lumea în cap şi sunt ba la muncă, ba la furat, ba la ucis prin Afganistan (în cârdăşie cu alţi hoţi!) sau înrolaţi în Legiunea Străină.

Mecanismul jafului este simplu: orice neam, care întrepătrunde alt neam, vine la furat! Toţi hoţii au aceeaşi vrăjeală, ca englezii în India: cică aduc civilizaţia. Aiurea, au venit să fure! La noi, indiferent că au fost habsburgii şi apoi austro-ungarii (care mai sunt încă!), că au fost turcii sau grecii din Fanar, că au fost nemţii şi pe urmă ruşii, aceeaşi situaţie: toţi au venit la furat! Până şi bulgarii au venit la ciupeală pe aici de-a lungul istoriei. Dintre vecini, numai sârbii au avut ce le trebuia, aşa că măcar ei ne-au lăsat dracu’ în pace.