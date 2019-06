Zaharisitul Traian Sandu predă ce a luat prin rapt şi fuge în munţi

În oraşul nostru, unele din subiectele de zor ale bârfelor şi ecourilor ce ne parvin ţin de anunţul făcut de Sandu Traian privind încredinţarea afacerilor, atât hoteliere cât şi de alimentaţie publică, prin negociere, către marele lanţ hotelier (de management) ACCOR. Lovitură măiastră, bine lucrată, care de fapt înseamnă retragerea patronului Sandu în munţi sau pe o insulă în Caraibe, unde să-şi petreacă bătrâneţile în tihnă şi huzur. Omul a realizat că s-a zaharisit, că nu mai poate, că a ajuns la suficienţă, că are o vârstă, că şi-a umplut seiful pentru sute de ani necesari lui şi urmaşilor acestuia. Copchilul şcolit în America este director de bancă în Marea Britanie. Şi atunci chiar te întrebi ce mai caută el pe aicea, între amărăştenii aştia de români. Treaba lui, cu averea şi afacerile lui, ce este cert şi indiscutabil e că atunci când va veni vremea, cum se va întâmpla cu noi toţi, o să ia cu el patru pereţi din scândură cu fereastră spre cer, atât şi nimic mai mult. În rest, toată viaţa o zgârcă, fără mecenate, fără donaţii, fără sponsorizări, fără acte de caritate. Uite, pe baza acestor zvonuri şi certitudini, precum preluarea de către ACCOR, ar fi cazul să reenumerăm câteva lucruri, aşa, spre aducere aminte şi spre ştiinţa celor ce ne citesc, dar mai ales pentru punerea la colţul istoriei.

Se spune ca o poveste?!?

Ecourile au ajuns şi pe la noi, cum că înainte de ’89 omul cu proprietăţile hotelurilor din centrul oraşului (a fost director adjunct la O.J.T.) stăpânea unitatea aceasta de turism pe vremurile ceauşiste, care era singura din judeţ care se ocupa cu valuta, cu excursiile, cu ascultatul dialogurilor în camere şi la mese, deci el adjunctărea ochiul şi timpanul organelor securităţii. Tot aşa se spune că nu puteai neam, sub nicio formă, ca în funcţia deţinută să nu ai epoleţi, bineînţeles pe sub cămaşă!.

După revoluţie a intrat în politică, precum toţi ceilalţi ce au fost împrăştiaţi care încotro, în diverse domenii şi locuri de muncă bine gândite. Politica s-a numit PNL cu eternul Dobre în frunte, care l-a ajutat pe Sandu să cumpere bijuteriile hoteliere ale Galaţiului. Se bârfeşte că banii au venit pentru tovarăşul nostru pe baza unei dispoziţii şi aranjament ale preşului Dobre, şi ale şefului de Protocol din Sidex ca acesta să primească tablă de la Combinat prin Romportmet. Cu banii încasaţi de pe tablă, Traian şi-ar fi cumpărat hotelurile, bineînţeles prin aranjamente la fel de oculte. Şi, uite-aşa, omul a pus laba pe patrimoniul fostului OJT, fără să aibă la activ afaceri aducătoare de purcoaie de bani sau de la o mătuşă din America. Tot aşa se spune prin târg că plata pe tabla primită la comandă s-a returnat după ani şi ani de zile (opt-zece ani) la preţul din momentul livrării, din banii acumulaţi din exploatarea activelor hoteliere şi de alimentaţie publică. Cam aşa arată una din modalităţile prin care băieţii deştepţi, cu gulere albe şi ochi albaştri au pus mâna pe averea noastră a tuturor.

Aşa că noi, am rămas pauperi, lumpenproletariatul, săracii pământului, rupţi în cur, vai de mama noastră, iar EI, îmbogăţiţi şi exponenţi ai jafului şi raptului din averea noastră, cea făurită de tot poporul român, până la Revoluţie.

Haideţi mă, sictir, că nu doar toţi suntem proşti şi ajunşi sub copita voastră de porcine!