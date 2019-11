ALDE l-a curăţat pe legendarul Tofan şi de funcţie şi de bani!

Totul a început de la bani. O dispută între liderul ALDE, Cristian Dima şi primarul Ionuţ Pucheanu. Legenda fotbalului gălăţean, Cătălin Tofan, este membru ALDE ca să fi putut să fie şi director adjunct al Clubului Sportiv Municipal Galaţi (CSM). Disputa s-a terminat scurt în favoarea lui Pucheanu care a decis ca din suma de 70.000 de lei, alocată pentru 2019 clubului privat Dunărea Galaţi, club condus de către Cătălin Tofan şi de către Ilie Hagioglu, 30.000 de lei să plece la clubul privat al lui Laurenţiu Candrea. Despre acesta se bârfeşte că era peştele jucătorilor de la Oţelul, pe vremea preşedinţiei lui Marius Stan, dar noi nu avem dovezi scrise.

Candrea, ca membru ALDE, este şi membru în Consiliul de Administraţie al CSM Galaţi, chiar dacă legea nu permite să deţii o astfel de funcţie decât dacă ai studii superioare. Dar când voieşte ALDE politicilă, ce nu se poate?, chiar dacă Iulian Candrea n-are nici măcar vreo legătură cu practicarea vreunui sport.

Sportul practicat de Candrea este exploatarea, fără drept legal, a Bazei Sportive Ancora, cea modernizată şi utilată pe bani grei din Oţelul lui Marius Stan, bază situată în stânga blocurilor ANL din Gară. Sala are în dotare inclusiv sală de fitness cu aparate de forţă. Iulică Candrea (sic!) închiriază sala şi terenul cu teren de fotbal şi vestiare & sală de forţă, încasând bani la negru. Căci Baza Sportivă Ancora se află în procedură de insolvenţă, dacă nu o fi prins-o din urmă falimentul. De aia încasează „furnizorul” Candrea bani la negru, căci dacă i-ar încasa cu documente fiscale, banii s-ar duce în contul celor înscrişi la masa credală.

De aia a avut el tupeu şi nevoi să meargă la şeful său din ALDE, Cristian Dima, spunându-i că vrea şi el bani de la Primărie. Aşa, ca foşti parteneri, dar actuali fiind, Pucheanu a achiesat la rugămintea lui Dima şi le-a luat lui alde Cătălin Tofan şi Ilie Hagioglu, din 70.000, 30.000, bani pe care ei îi obţinuseră printr-un dosar de finanţare pentru Clubul de Fotbal „Dunărea” Galaţi.

Din acest motiv ticălos, Cătălin Tofan şi-a dat demisia din ALDE, aspect care a atras după sine excluderea din acest semipartid, precum şi pierderea funcţiei de director adjunct al Clubului Sportiv Municipal Galaţi, chiar dacă este finul lui Dan Nica. Ce mai, o execuţie! Căci această legendă a fotbalului gălăţean este un monument de bun simţ şi de eleganţă, compatibile cu talentul său în fotbal.

Iată pe cine aţi fu**t, băi, de-ALDE inşi aflaţi în cârdăşii de funcţii cu de-ALDE Iulică Candrea (iar sic!)

Să ne spună nesportivul Candrea ce relaţie este între el şi feminina pe care a angajat-o pe post de contabil, funcţie pentru care, se pare, nu are studii de specialitate… dar la CSM Galaţi orice gol nemarcat se trece la marcat!

Între timp a căzut la datorie şi Marius Cosoreanu, care deţinea funcţia de director plin în această instituţie a sporturilor gălăţene.

În locul lui, căruia i-a căzut funcţia peste ochi şi peste urechi, a fost numit Radu Cosca, personalitate pentru care pălăria asta chiar este prea strâmtă. Căci el a fost preşedintele Federaţiei Române de Hochei, viceprimar al Galaţiului în mandatul 2012-2016 şi consilier local de vreo patru mandate. Deci are suficient organ, rigoare şi exigenţă încât să disciplineze cloaca de la CSM Galaţi ca pe un sport!