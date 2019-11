Bogătaşul Lucian Domniţeanu s-a autosărăcit din condei!

Dintr-un SRI-st de lux şi-un boss în finanţe el şi-a înstrăinat toată averea!

Da, dragul de Lucian Domniţeanu a şters din condei toate bunurile mobile, imobile, debitele şi credite prin ultima declaraţie de avere dată în iunie 2019.

De o viaţă este un bugetar de lux. O vreme a fost şeful zonei economice din Serviciul Român de Informaţii (SRI) Galaţi. Încă din funcţie el a păşit în mediul de afaceri prin firma pe care o controla: Domnys SRL Galaţi. Din astfel de motive şi multe altele tot de…natură economică, el a fost împins afară din SRI, dar a rămas în Sistem, fiind făcut funcţionar public prin Direcţia de Protecţia Copilului Galaţi, apoi plasat în funcţii de conducere a Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Galaţi.

Dar, să trecem la treabă, căci nu-i vina lui, ci a sistemului care l-a creat şi l-a plasat în zone de Putere şi Control asupra mediului de afaceri gălăţean, acum ajungând să controleze şase judeţe prin funcţia de şef serviciu Soluţionare Contestaţii din cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice pe regiunea sud-est, formată din judeţele Constanţa, Tulcea, Brăila, Vrancea, Buzău şi Galaţi.

În 2010 a contractat un împrumut de la o bancă de 180.000 de euro!

Desigur, de către o persoană fizică-prietenă şi, tot desigur, cu dobândă zero, chiar dacă termenul este scadent în 2020.

Acest împrumut de 180.000 de euro era scris de Lucian Domniţeanu în declaraţia sa de avere din 2011, dată pentru anul fiscal 2010.

Privindu-i declaraţia de avere din 2019, observăm că s-au volatilizat casa de vacanţă din Delta Dunării, vila din Traian Nord, de pe strada Arcaşilor, un VW Tuareg şi o Dacia Logan. El a lansat în piaţă ştirea că a vândut tot, întruc’t vrea să se mute la Braşov, dar sumele obţinute nu sunt trecute în declaraţia de interese.

Am contactat respectabila persoană, un tânăr om de afaceri în agricultură, care se întinde de la Iaşi până la Galaţi. Se numeşte L. Bogdan şi iată-l prins în plasa PRIETENIEI cu L. Domniţeanu! Aşa că discuţia, formată din două tentative de a primi detaliile acestei afaceri păguboasă pentru un om de succes ca el, în materie: domnule, Lucian Domniţeanu îmi este prieten şi fac ce vreau cu banii mei”. Da, zic eu, dar cât v-a restituit din creditul preluat în valoare de 180.000 de euro.” „ Este tot treaba mea, sunt banii mei şi fac ce doresc cu ei”, a închis dialogul L. Bogdan.

Scadenţa nu poate fi mai devreme de anul 2028

În anul fiscal 2018, Lucian Domniţeanu a câştigat un salariu net de 83.511 lei, iar soţia sa, Viorica, a câştigat doar 10.124 de lei. El ca şef Serviciu Soluţionare Contestaţii (furnizor de carne de tun pe cumătrul său, avocat, zic unii cunoscători!) din cadrul DRGFP Galaţi, doamna ca reprezentant al SC Bimotedica Clinique SRL Galaţi.

Aşa că dintr-un venit mare de 93.635 de lei net anual, L. Domniţeanu nu poate restitui mai mult de 10.000 de euro pe an, chiar cu dobândă zero! Aşa că termenul scadent de restituire a împrumutului poate fi cel mai devreme anul 2028, nicidecum anul 2020 cum scrie el în declaraţia de avere din anul 2011!

Iar TVA nu mai are cum să-şi returneze, aşa cum a beneficiat firma sa, Domnys SRL de o returnare de două miliarde de lei vechi pe vremea când el, Domniţeanu, acuza funcţia de director al DGFP Galaţi.

Acum singurul bun rămas în declaraţia de avere din 2019 este doar un Mercedes Benz achiziţionat în anul 2014.

În rest, clientelă multă, oameni puţini! Dar mai este de vorbit despre terenuri ultracentrale sau despre hoteluri.

Asta în ediţiile viitoare, domnule viitor braşovean, Lucian Domniţeanu!