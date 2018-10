C.A.R. Pensionari, ronţăită pe dinăuntru

Poliţia locală a venit, a constatat lucrările fără autorizaţie legală şi i-a dat o amendă de 1000 de lei. Ion a ridicat din umeri, a plătit mărunţişul şi îşi vede nestingherit de matrapazlâcuri.

La câtă slănină are Asociaţia C.A.R. Pensionari Galaţi, o mie de lei nici nu se simt.

Şi clădirea de pe Domnească 53, şi entitatea imaterială care o bântuie şi posedă sunt părţi ale unor legende urbane. Fostul preşedinte al C.A.R. Pensionari, Ionel Hâncu, a astupat hruba care pornea de sub temelie şi dădea sub Prefectură, aşa că Ion a pierdut ocazia să şobolănească nevăzut, pe sub pământ, între locul în care a fost director şi cel în care e director acum.

Pe aceasta clădire de patrimoniu, superb amplasată, cu o curte care duce hăt, departe, prin spatele sediului PSD, au fost plătite 450 de mii de lei grei, comunişti, înainte de ’89.

De ce s-a simţit obligată poliţia lui Hahui să atenţioneze aşa, formal, cu o amendă, C.A.R.-ul? Fiindcă domnul Ion Mehedinţi, împreună cu subordonaţii săi, roade ca un vierme, pe dinăuntru, prin lucrări neautorizate dar binişor umflate, frumuseţea şi specificul clădirii de patrimoniu, prinsă în PUZ 3. Da, o fi având ea nevoie de recondiţionare şi întreţinere, dar asta se face cu mare atenţie, după standarde stricte, cu personal autorizat în restaurare.

Tare mă tem că sub această operaţiune de cârpăceală şi jaf pe factură, aparent simplă şi la vedere, se ascunde ceva mai întunecat. Prietenoşi rechini imobiliari îi dau târcoale – din categoria celor care au lăsat teren viran în locul fabricii de săpun şi detergenţi „Apollo”.