Despre mediul universitar din comunism (II)

Am avut onoarea să-l cunosc îndeaproape pe cel care a inventat motorul electric liniar. A fost cel care m-a preparat pentru admitere la mecanică. Acesta, adică Mitică Căluianu, fusese în SUA la invitaţia unui fost student al institutului politehnic. Studentul câştigase o bursă (pentru cei mai tineri, în anii ’60 se participa la concursuri şi se pleca în ţara capitalismului imperialist foarte uşor). În America, Mitică s-a plimbat şi un cetăţean amabil i-a împrumutat un aparat de fotografiat micuţ şi discret cu care a fotografiat ceva documentaţie tehnică într-o bibliotecă americană. La întoarcerea în patrie, microfilmele au fost developate de către fotograful ICEPRONAV, pe nume Vanghele. Şi uite-aşa a apărut invenţia şi un doctorat. Motorul electric liniar se încadra în directiva camaradului Vladimir Ilici: „Electricitatea = Socialism”, deci Mitică, care a fost secretar PCR, prodecan, decan, prorector şi senator PNL, face parte, ca şi consăteanul Gheorghe Apostol, din istoria frumosului nostru oraş.

Nu minimalizez, nu blamez, ci consemnez.

* * *

Din nefericire pentru mediul universitar local, adică „Bădălanul de jos”, un vecin a fost în aceeaşi situaţie cu mine. Grecul avea din păcate tatăl director la NAVLOMAR. Toţi academicienii doctori de la Mecanică aveau nevoie de Kent din diverse motive: ba mama trebuia operată de fibrom, ba tata trebuia operat de prostată şi trebuia Kent pentru doctori. Dar cele mai frecvente cereri erau pentru dezvoltarea tehnicii şi ştiinţei mondiale. Adică şpaga la Editura Tehnică. Tatăl lui Huzum dădea cartoanele, dar îi trecea şi pe un tabel care ajungea la securitatea poporului. Căpitanul Pricop l-a informat pe Căluianu PCR: nea Mitică, Huzum vă dă Kent, dar apăreţi şi pe tabelul care vine la noi pe strada Brăilei nr. 200. Mitică s-a supărat şi a dat liber la răspândirea zvonului că Florin este informatorul securităţii. Drept urmare, Florin a rămas repetent. Din fericire, grecul senior a ştiut să dreagă busuiocul şi fecioraşul a ajuns inginer.

AŞA S-A SCRIS ISTORIA GALAŢIULUI.

* * *

La facultatea de mecanică a funcţionat zeci de ani un cuplu de aur la desenul tehnic. Un inginer sătul de gălăgia dintr-un şantier naval şi-a descoperit vocaţii şi aptitudini pentru pedagogia desenată. Prin sistemul pile, cunoştinţe, relaţii (PCR) devine titularul unui curs de desen tehnic. O aduce şi pe Rodica, nepoata lui Brezeanu, şi împreună dau drumul unui business acceptat de mii de părinţi şi studenţi.

A.V. mergea la începutul fiecărui an şcolar la Ministerul învăţământului, unde deschidea uşile cu capul. La întoarcere prezenta o dispensă întrucât nu îndeplinea condiţiile legale pentru postul de conferenţiar. Cursul predat era din ce în ce mai matematizat, sofisticat şi inutil. Dl conferenţiar cu derogare era incoruptibil. Părinţii totuşi întrebau pedagogul ce se poate face, întrucât examenul este dificil. A.V. indica soluţia: asistenta mea, frumoasa Rodica prepară la domiciliul studentului sau domiciliul propriu, după caz.

Contra cost, of course. Procentajul: 60% A.V., 40% Rodica.

Vor urma episoade mai picante, cunoscute şi acceptate de gălăţeni.