Despre trecutul şi plantaţia de nuci ale lui Marius Stan

Cine îşi mai aduce aminte de Marius Stan? Puţini, foarte puţini dintre gălăţenii Republicuţei noastre. Acum, nu cumva să creadă cineva, mai ales dintre cititorii noştri că omul a mierlit-o sau că a tăiat-o din ţară. NU! el trăieşte este aici printre noi şi bântuie ca o stafie, fiind văzut de unii dintre colaboratorii şi sursele noastre de informaţii gazetăreşti.

Să fie sănătos! Noi am scris de s-au rupt pixurile pe vremea când era MARE PRIMAR de GALAŢI, că o să devină mic, mic de tot, că o să piardă Primăria, că nu îi mai ajungeai nici cu prăjina la nas, că le ştia el pe toate şi tot aşa. Meteahna cea mare care îi pândeşte pe toţi ajunşii, prost educaţi, fără glagorie, fără biblioteca la mansardă, este că o dată instalaţi pe funcţii, nici pe mă-sa nu o mai recunosc. „Deşteptul” acesta de fotbaliator, cu studii de pe urma fotbalului şi fără o zi de muncă în lumea reală a ingineriei, a cărei pregătire şi-o revendică, a reuşit să-şi bată joc de toată lumea, adică de fotbal şi echipa Oţelul, cât şi de Primărie în egală măsură. După el prăpădul şi NU DNA-ul, despre care spunem pentru a suta oară, că aici la noi în Republicuţă doarme şi iar doarme, tăind mai apoi frunze la câini.

Aici trebuie să precizăm că în toată perioada în care mandatul lui de primar s-a suprapus cu cel al lui Ghiţă Ivan la şefia DNA-ST Galaţi, Stan îşi bea zilnic „trei în unu” cu Ivan, căruia îi „spovedea” tot ce mişcă în Primărie. Inclusiv despre city managerul Aurel Vlaicu, cât pe-aci să-i devină ginere, dar şi omul iniţiativelor care l-au săltat pe Mariusică undeva aproape de istorie.

Uite-aşa am ajuns în situaţia jalnică, în care un mare municipiu al României care avea echipă în liga întâi, cu tradiţie, a ajuns să fie acum în liga a patra, fără nicio şansă de promovare. Apropos, pe surse, se spune aşa pe la colţuri, prin birouri, prin cafenele, că păstrând stilul de devalizare al lui Stan şi în prezent, sunt mari nereguli financiare (mari de tot) la OŢELUL, unde se fură banii cu roaba. La aşa şmeker, care a vândut Oţelul, când avea în cont 21 milioane de euroi, când la toate potlogăriile lui Adamescu şi Hrebenciuc a fost parte, bineînţeles că s-a lins şi el pe degete de câteva milioane de euroi. Aşa şi ăştia, acum cu sutele de mii de euro primite de la Primărie. Alo! Cameră de Conturi, DIICOT, Poliţie Economică!

În acelaşi stil mafiot s-au petrecut lucrurile şi la Primăria Primarului Stan şi a „aviatorului” Aurel Vlaicu. Cert este că i-au lăsat lui Puky o Primărie îndatorată până peste cap, cu vârfuri scadente la plată în anii ăştia de mandat, iar cireaşa de pe tort o reprezintă fantasmagoria lui Stan cu tunelul pe sub Dunăre. Iată că, Primăria lui Ionuţ are şi decontul la plată şi la judecată a tâmpeniilor şi nebuniei unui Primar iresponsabil ca Stan. Să fim în locul Primarului actual, nici nu am mai plăti vreun şfanţ din bugetul local nimănui, mai ales că numele acestea pompoase de consultanţi sunt în realitate mari rechini, la care primele „studii” predate sunt de tot rahatul, ca o compilaţie din geografia şi istoria ţinutului, cu date irelevante şi generale etc. Da, dar judecătorii noştri dragi şi scumpi, dacă nu vor înţelege nimic din şmekeria lui Stan şi a consultanţilor, vom ajunge să plătim de-a-n boulea din buzunarul gălăţenilor. Graţie relaţiei „speciale” cu Ivan, omul e liber, e întreprinzător, a început să scoată banii la lumină, se spune că are o plantaţie de nuci înfiinţată pe la Ialomiţa, de vreo 60-80 de hectare?!?, oho, oho, dacă ar fi adevărat… Se mai zvoneşte şi bârfeşte că bate Galaţiul în sus şi-n jos, în comunele de pe malul Prutului să concesioneze sau să cumpere tot aşa, vreo 100 ha de pământ, tot pentru plantaţie de nuci, a căror desfacere e asigurată de ţările arabe. Pentru că are un aşa mare apetit în pomicultură e treaba lui, ceea ce spunem noi (şi am făcut-o mai sus) este că la Sport, la fotbal, nu îl mai primeşte nimeni, în politică la fel, aşa că mai bine îşi cumpăra omul o pădure să se ascundă şi să nu-l mai vadă nici draku’, că oricum nimănui nu-i face plăcere.