„Epoca Gradea la Televiziunea Română este la final! TVR trebuie reformată şi are nevoie de o nouă lege de funcţionare“

Liviu Brătescu, membru în Consiliul de Administraţie al Televiziunii Române din partea PNL, răspunde acuzaţiilor mincinoase ale Preşedintelui Director General al TVR şi cataloghează luarea de poziţie a acesteia drept „arogantă, având în vedere că, în sfârşit, demiterea domniei sale este foarte aproape la capătul unui mandat dezastruos“.

„În locul unui răspuns concret la comunicatul meu de presă, fără să nege că dezbaterile moţiunii de cenzură care au dus la căderea Guvernului Dăncilă nu au fost transmise de postul public de televiziune cu excepţia discursului premierului demis, doamna Doina Gradea lansează o serie de atacuri nefondate la adresa mea. Reacţia Doinei Gradea este o nouă expresie a gradului de aroganţă cu care PDG-ul TVR tratează membrii Consiliului de Administraţie.

O simplă trecere în revistă a «realizărilor» doamnei Gradea cuprinde elemente precum:

» scoaterea din grila de programe a emisiunii «Starea Naţiei cu Dragoş Pătraru» şi pierderea unui proces pe această temă, fapt ce va conduce la sărăcirea bugetului TVR cu suma solicitată drept daune morale;

» războiul dus cu Comisia de Cultură a Camerei Deputaţilor, rezultând în sfidarea totală a Parlamentului României, sub controlul căruia se află, potrivit legii, funcţionarea Televiziunii Române;

» amânarea la nesfârşit a adoptării unei organigrame a SRTV şi, prin urmare, neorganizarea de concursuri pentru posturi de conducere sau de execuţie. Urmare a acestui fapt astăzi Comitetul Director este format din persoane cu funcţii de conducere numite interimar chiar de domnia sa şi a căror prelungire pe posturi se află la totala sa discreţie;

» pierderea statutului de co-producător al Festivalului «George Enescu» în favoarea Trinitas TV;

» folosirea SRTV ca instrument de propagandă electorală în favoarea lui Liviu Dragnea, în campania de la europarlamentare, cu încălcarea legislaţiei audiovizuale în vigoare;

» programarea unor emisiuni culturale la ora 0,30 fapt pe care l-am considerat inacceptabil pentru o televiziune de interes public. Acestea sunt intervenţiile care mi se reproşează în politica editorială? Consiliul de Administraţie nu are ca atribuţie discutarea politicii editoriale însă trebuie să vegheze la îndeplinirea misiunii publice a SRTV.

Doamna Gradea crede că se mai poate salva prin aruncarea unor perdele de fum care să ascundă peisajul lugubru al mandatului său falimentar în fruntea TVR! În mandatul Gradea la TVR, jurnaliştii şi corpul profesional din SRTV au cerut public plecarea domniei sale din funcţia de PDG de mai multe ori.

(În curând fostul) PDG al TVR lasă impresia că aş fi rostit nume de persoane care trebuie angajate în TVR. În fapt, am cerut în mai multe rânduri respectarea legii: aducerea în faţa CA a noii organigrame care, odată votată, lasă deschisă calea concursurilor pentru ocuparea definitivă de funcţii de conducere şi de execuţie! Mă recunosc vinovat că am militat pentru drepturile angajaţilor din SRTV, cu un accent deosebit pe studiourile teritoriale de a căror soartă m-am ocupat în acest mandat de membru în CA, şi că am cerut punerea lor în drepturi şi încetarea de interimate care să depindă de pixul domniei sale. Am cerut organizarea de concursuri la care să asiste şi reprezentanţii sindicatelor, şi nimic mai mult, care să ducă la angajări pe perioade nedeterminate pentru posturi deja existente.

În fine, privind acuzaţia că am o funcţie de conducere în PNL: conform legii de funcţionare a TVR, suntem 9 membri în CA susţinuţi de formaţiuni politice parlamentare. Doamna Gradea nu a ocupat postul de PDG al TVR în urmare vreunui concurs public, ci a fost propunerea parlamentarilor PSD în perioada în care acesta a fost condus de Liviu Dragnea şi susţinută ca atare în Parlament pentru această poziţie de către PSD. Urmează ca doamna Gradea să ne spună că nici n-a auzit vreodată de Liviu Dragnea sau de PSD, ci a fost teleportată de pe Marte în biroul de PDG?

O discuţie aprofundată despre Legea de funcţionare a Televiziunii Publice merită purtată, iar Partidul Naţional Liberal se va număra printre promotorii unui act normativ care să scoată TVR din «paradigma Dragnea». Liviu Dragnea a transformat SRTV şi SRR în instituţii bugetare, abrogând taxa tv şi ducând instituţiile publice de radio şi de televiziune sub controlul direct financiar al Guvernului României şi coaliţiei majoritare din Parlament. SRTV nu mai are astăzi datorii nu pentru că ar fi fost doamna Gradea un «Hagi al Finanţelor», ci pentru că PSD le-au şters din pix şi au fost distribuite în sarcina fiecărui contribuabil la bugetul de stat al României!“