Fraudă şi evaziune fiscală de proporţii pe platforma Galgros SA Galaţi: peste 4.000.000 de lei!

Antifrauda: control cu repetiţie!

Asta au constatat inspectorii antifraudă din cadrul Direcţiei Regionale Antifraudă Constanţa, cu ocazia unui control la finele anului 2019. Nu a fost un control oarecare, de rutină, ci mai degrabă unul bine ţintit, oarecum comandat se zice, urmare a unor sesizări cu repetiţie. Control la societăţile respective pe aceiaşi temă s-a mai făcut şi în 2016, dar prea multe nu au transpirat. Obiectivul controlului din ianuarie 2016, ca şi cel din noiembrie-decembrie 2019, l-a constituit nişte facturări de mobilă din Piteşti către societăţi comerciale cunoscute din Galaţi, majoritatea aflate pe platforma comercială Galgros. Dacă inspectorii ce au efectuat controlul în 2019 au fost aceiaşi ce făcuseră controlul în 2016, nu ştim, dar un lucru este clar: acum s-a lăsat cu penal.

Mobila piteşteană de cireş cu iz… penal!

Concret, se auzise, cu ceva anişori în urmă, prin 2009 şi 2010, că nişte TIR-uri cu zeci de garnituri de mobilă, marfă faină pentru export, au poposit în scriptele unor societăţi din Galaţi, după un plan bine gândit, ziceau ei. Primul control al celor de la Antifraudă a avut loc în decembrie 2016 şi totul a trecut aproape neobservat, deşi prin târg transpirase cazul şi se cam bârfea. Treaba este că firmele controlate atunci, aceleaşi verificate şi în decembrie 2019, o cam făcuseră lată, cu niscaiva deduceri de TVA, de sume foarte mari, asta pentru presupuse achiziţii de mobilă, în valoare de 4.380.705 lei, de la renumita fabrică de mobilă Alprom SA Piteşti. Achiziţiile s-au făcut doar pe hârtie, mobilierul respectiv ajungând la alte destinaţii. Iată cum s-au făcut facturările în perioada 2009-2010 pentru mobilierul amintit:

Problema ar fi că cei de la Antifraudă veniseră la „pont” în 2016, au constatat că în scripte totul era „ok”, dar mobila respectivă nu prea se găsea „faptic” prin magaziile societăţilor amintite. Ceva mobilă, „uşor folosită”, s-a mai depistat pe la Comat SA, în rest nu prea. În împrejurări mai puţin cunoscute, se spune că domnii inspectori au dat-o cotită şi din controlori, au devenit sfătuitori în 2016.

Facturi antedatate către presupusul beneficiar decedat!

Unele persoane implicate susţin că li s-a „sugerat”, chiar de inspectori, întocmirea unor facturi antedatate de ieşire a mărfurilor amintite, către anumite firme ale răposatului Chelu Cătălin şi pe numele acestuia, nelipsind chiar semnături de rigoare. Din surse „bine verificate”, mai aflăm ceva: toată maşinaţia a fost concepută în „biroul regal” de la Galgros SA Galaţi în prezenţa „veşnicei administratoare” Ţîru Luminiţa, Simion Cati Constanda, Chelu Cătălin (junior) şi personajul care a conceput schema manipulării facturilor la toate aceste societăţi, contabila Lupu Lina Florentina, angajată sau cenzor la societăţile implicate. În ce priveşte TIR-urile de mobilă, din surse bine informate am aflat că o parte au ajuns prin cartierul de vile din Vânători, prin Şendreni, iar prin Galaţi, vreo 8 garnituri de mobilă au poposit în locaţii „bine alese”. Câteva TIR-uri au luat calea fraţilor şi surorilor noastre de peste Prut, la o reţea moldovenească anume constituită de gălăţeni de-ai noştri. Un fapt este clar: inspectorii au întocmit procese verbale pentru evaziune fiscală şi s-a stabilit prejudiciile create ca urmare a operaţiunilor nelegale cu TVA, diminuarea impozitului pe profit etc. Prejudiciul estimat la bugetul de stat se apropie de o cifră cu 6 (şase) zerouri, o bagatelă pentru firmele şi persoanele implicate. Se spune că au fost întocmite şi plângeri penale pentru aceste prejudicii create statului. Prejudiciul real, creat de administratorii acestor societăţi implicate, este cu mult mai mare, se vorbeşte de peste 4,38 milioane lei, căci e vorba şi de marfa dispărută către destinaţii diverse. Pentru toate aceste maşinaţii va răspunde cineva, momentan am aflat că la producătorul mobilei, Alprom SA Piteşti, s-a iscat zarvă mare şi procurorii piteşteni lucrează la greu. Se pare că, vrând-nevrând, vor trebui şi procurorii gălăţeni să se apuce de treabă în acest caz. Vom reveni cu dezvăluiri ale uriaşei caracatiţe gălăţene, trebăluind pe meleaguri piteştene, despre persoanele implicate, cine şi cum s-a conceput malefica schemă.

Va urma.