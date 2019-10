Ghiţă Ivan penetrează mediul universitar ca un procuror!

Da, ex-procurorul şef al DNA-ST Galaţi şi ex-procuror de demisol, cu mânecuţe, la Parchertul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (PÎCCJ), Ghiţă Ivan a ţesut cu migală de păianjen otrăvitor o plasă strânsă până la sufocare în jurul a tot ce înseamnă mediu academic în Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi. Eliberat din demisolul PÎCCJ prin decret semnat de către Preşedintele Klaus Iohannis pe 6 august 2019, Ghiţă Ivan, seralistul universitar, pontonierul Ghiţă, se vede şefind universitatea de stat, pe la butoanele de comandă, care a început să capete o bună recunoaştere internaţională în ultimii cinci-şase ani. Dar el atâta ştie şi poate să ducă în derizoriu prestigiul instituţional, cum a făcut şi cu lupta anticorupţie, cât a stat cinci ani la şefia DNA-ST Galaţi pe trei judeţe: a deplasat scopul instituţional într-unul personal.

Seralistul Ivan confundă UDJ cu un ponton AFDJ!

Da, legenda spune că Ghiţă Ivan o OT Vinderei de Vaslui, şi-anceput cariera profesională ca pontonier la AFDJ. Aici, când nu freca puntea, buchisea la temele pentru liceul făcut seara. Nimic rău în asta, căci sunt destui însetaţi de carte, care, ca şi Ivan, au făcut şi facultatea tot la seral. Doar că Ivan avea loc şi timp de dormit şi ziua pe pontonul de stat. Şi, desigur, dacă mulţi erau ambiţionaţi de porniri şi visuri fireşti, pe alţii îi măcinau pe dinăuntru ura, invidia şi alte tare psiho-profesionale. Cariera a început-o la Parchetul de pe lângă Judecătoria Tg. Bujor. Tot legenda spune că atunci când ajungea în comuna natală Vinderei, iar ţăranii în vârstă nu-l salutau cu „să trăiţi, domnu procuror!”, le ardea câte o palmă miliţienească de le săreau căciulile de pe cap.

Oricum ar fi, eu îl apreciez că a avut voinţa să înveţe carte, fie şi la seral, pentru a ajunge mare, dar din păcate nu şi OM.

„A fost decizia mea pentru eliberarea din funcţie”

Gh. Ivan a scris pe toate gardurile posibile că ieşirea din funcţia de procuror-şef al DNA-ST Galaţi pe scara de incendiu următoarele: „A fost decizia mea, am solicitat eliberarea din funcţie, iar CSM mi-a aprobat.” Minciună, Ghiţă Ivan! În urma plângerilor grefierei şefe a DNA Galaţi, Gabriela Dumitru, pentru hărţuire sexuală, adresate CSM, Procurorului General, Ministerului Justiţiei şi Presei (sigur că în instanţă nu a avut câştig de cauză…) CSM a dispus un control al Inspecţiei Judiciare pentru procurori. Procurorii-colegi ţi-au dat răgaz şi oxigen să îţi iei tălpăşiţa la demisolul PÎCCJ, amânând discutarea Raportului Inspecţiei Judiciare privind activitatea ta ca procuror-şef al DNA-ST Galaţi, pentru începutul lunii ianuarie 2014. Or, tu ţi-ai cerut transferarea la PÎCCJ pe 19 decembrie 2013, adică după ce deja Secţia pentru procurori din cadrul CSM îşi conturase punctul de vedere şi se îndrepta spre decizia de a fi eliberat din funcţie şi din structurile anticorupţie şi revenirea ta la PÎCCJ. Aşa că las-o moartă cu acest „a fost decizia mea”. Că doar nu erai atâta de dezinteresat material încât să fugi de o viitoare pensie care la procurorii anticorupţie se duce la 120% din ultimul salariu net. Şi, oricum, mandatul de şef al DNA pe judeţele Galaţi, Brăila şi Vrancea ţi-ar fi expirat în februarie 2014. Şi nu cred că ai fi acceptat să rămâi pe aici ca subaltern al Dianei Alexandru, iar DNA-Structura Centrală nu se grăbea să-ţi facă loc la vârf, chiar dacă după rezultate DNA-ST Galaţi s-a situat mereu în primele trei ca performanţe profesionale.

Cum rabdă mediul universitar moralitatea lui Ivan&Aghiniţei?

Aici este ok, la capitolul moralitate şi caracter sunt probleme.

Căci tolerai, domnule Ghiţă ca colega (sic!) dumneata de catedră universitară, Mihaela Aghiniţei, să-şi facă jocurile erotice cu avocato-deputatul Mihail Boldea, pe care l-a adus din arestul Poliţiei Galaţi nu o dată, cu maşina de serviciu, în sediul DNA, chipurile pentru audieri în megaafacerea AVIASAN. Aici în biroul Aghiniţei, supravegheat video, desigur, Boldea era primit cu icre negre şi şampanie şi cu toţi nurii puşi la vederea şi dispoziţia şarpelui de Boldea, care i-a dictat şi rechizitoriul în dosarul Aviasan, mai ales în părţile lui esenţiale. Iar, tu, ca procuror şef de structură teritorială anticorupţie, priveai pe monitorul din birou scenele erotice dintre conferenţiara universitară la universitatea de stat din Galaţi (UDJ), unde eraţi şi sunteţi colegi, şi abilul avocat Mihail Boldea. Apoi vă întâlneaţi la catedra Facultăţii de Drept a UDJ şi nu roşeaţi.

Procurorul Ghiţă a premeditat încălecarea Universităţii

Da, s-a cerut la pensie şi a fost eliberat prin decret semnat de Preşedintele Klaus Iohannis, în 6 august 2019. Căci în toamnă se cocea de alegeri pentru funcţiile de rector şi prorectori, dar şi de preşedinte al Senatului, la Universitatea „Dunării de Jos”.

Şi de unde aruncase în ventilatorul Facultăţii de Drept cu ameninţarea că s-ar vrea decanul acestei catedre, s-au umflat muşchii pe el şi şi-a zis, dar a aruncat şi-n ventilator, că vrea mai mult ca fost procuror cu o pensie de vreo 15.000 de lei. Presupunem doar, căci ultima lui declaraţie de avere găsibilă pe siteul PÎCCJ datează din 2017, pentru anul fiscal 2016.

Anticoruptul Ivan a cumpărat două case de la stat

Mda, monumentul acesta de moralitate profesională, cotat slab pe piaţa literaturii procurăreşti, a încasat ca drepturi de autor de la Editura C.H. Beck doar 1.127 de lei! Şi dacă tot a confiscat el anticorupţia în răfuiala personală cu colegii din SISTEM, a încălcat legea permiţându-şi să ceară, să primească şi să cumpere încă un apartament din fondul de stat, în Brăila, unde era procuror, după ce vânduse un apartament în Galaţi, făcând fals şi uz de fals în acte publice. Aşa că a primit un apartament cu trei camere de 90 mp în municipiul Brăila, după ce înstrăinase unul, tot din fondul de stat. Dar el e Dumnezeul Ghiţă şi i se permite să încalce legea, fără a răspunde pentru asta. În declaraţia de avere, pe lângă apartamentul de 50.05 mp din sectorul 6 Bucureşti, cumpărat în 2009, din acest apartament declară doctorul Ghiţă că el, soţia Paraschiva şi copiii deţin fiecare câte ?! (vezi facsimil). În rest, moşteniri la greu de case, curţi, terenuri şi anexe în comuna Şuleta, judeţul Vaslui. Pentru asigurări de viaţă, fonduri de pensii şi card de credit, a adunat în bănci un fleac de 15.000 de lei, faţă de un salariu de 14.370 de lei, în 2016, an în care a câştigat ca procuror un net de 172.443 de lei. De la DNA a mai luat 3.519 lei, de la Parchetul Curţii de Apel Galaţi, 6.740 de lei, iar ca universitar de stat zice că a luat doar 36.922 de lei net/an 2016, adică numai 3.077 de lei. Dar noi aflăm că el are acum, în 2019, funcţie de încărcările din luna respectivă, între 7.000 şi 10.000 de lei net.

Sigur că pentru soţia sa, Paraschiva Ivan, nu declară nici un venit!

Acum, la final, facem apel la Corpul profesoral al UDJ şi la Senat să se autocureţe de boli ca Ivan şi Aghiniţei, căci mediul academic este un organism viu, deci are şi anticorpii de rigoare.

Căci nu poate fi tolerat ca un fost pontonier seralist, e drept, cu ştiinţă de carte, să conducă destinele atâtor tineri şi atâtor universitari. Prin structura lui deformată de profesia din care s-a fost pensionat, a reuşit nesocotind un Ordin al Ministrului Educaţiei, să modifice cadrul juridic după care funcţionează Senatul UDJ, fix în zona accederii la funcţiiile de conducere.

Mai este timp să vă faceţi bine, domnilor universitari. Şi nu apelând la cârja din plastilină a Justiţiei gălăţene.

Vom reveni.