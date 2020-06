Guvernul a majorat, de fapt, masa de impozitare pe spatele antreprenorilor şi nu salariile

De orice orientare politică ar fi un guvern, tot unul incompetent şi ticălos va fi, căci el reprezintă interesele statului care, orişicât, nu este ei, ci noi!

Da, când el intră în vrie, se apucă şi calcă tot mai adânc în deficit economic, fiind alcătuit din incompetenţi, ca mai toate guvernele din ultimii 30 de ani, dă ordonanţe şi legi peste domeniul economic privat care alimentează bugetele în proporţie de 75%. Atâta ştie: să oblige patronii să dea biruri mai mari unui stat cheltuitor, căci, de pildă, angajatul nu a câştigat după 1 ianuarie 2020 decât 83 de lei net! Adică, de la 1.263 de lei, la 1.346 de lei începând cu anul acesta. Desigur, brutul minim garantat pe ţară, pentru normă întreagă, a crescut la 2.230 de lei, de la 2.080 lei cât fusese până la 1 ianuarie 2020. Deci este clar că guvernul penelist (că liberal nu este şi nici nu poate fi) nu a făcut decât să mărească masa de impozitare pe spatele antreprenorilor. Care întreprinzători nu mai ştiu cum să iasă la stambă, încât apelează la restructurare de personal sau, mai grav, la restrângerea activităţii până la subzistenţă. Asta din cauză că acest stat al lor, al politrucilor, este unul suficient de mare pentru a administra o ţară şi un popor de aproape 90 de milioane de locuitori, cum este Germania, ca economie şi ca populaţie. Sigur, la noi totul este umflat cu sinecurişti, amante, neamuri şi, desigur, incompetenţi nepotriviţi pentru funcţiile pe care le ocupă. Nimeni nu dă cu biciul în ei pentru a-i determina să ţină de parcursul obligaţiei cotidiene din fişa postului, încât evaziunea fiscală şi necolectarea birurilor diktate de către acelaşi stat mereu flămând, să fie diminuate măcar până la media nivelului tărilor Uniunii Europene.

(D)efectele impunerii salariului minim

În primul rând, persoanele care obţin venituri extrasalariale sunt obligate să plătească CAS şi CASS la nivelul acestui plafon al salariului minim.

Toţi care obţin venituri din activităţi independente (unii, precum cizmarii sau ceaprazarii – pe cale de dispariţie, obţin venituri lunare brute sub 2.230 de lei), precum şi venituri din drepturi de proprietate intelectuală, plătesc un CAS de 25%.

O altă categorie jupuită de stat în baza salariului minim crescut, repet, în beneficiul statului cheltuitor, este cea formată din persoanele fără venituri şi care optează să plătească din mână asigurările sociale (pensii) şi asigurările de sănătate, fericite fiind, deci, tot guvernele de stânga-dreapta.

Şi, pupăză peste colac, sau colivă pe bomboană, doar 24% dintre angajaţii din România câştigă lunar salariul minim pe economie. Aşadar, devine definitiv clar ca vaca faptul că nu de ei i s-a rupt în 14 Guvernului Ludovic, cum că ar câştiga un mai nimic de 83 de lei net în plus, pe lună, căci până şi Ceauşescu dădea 100, ci, aşa cum am argumentat, efectele în masă pe care le produce HG nr. 935 din 16 decembrie 2019. Şi nu cred că cei 1,37 de milioane de salariaţi care încasează acest salariu minim plătit de angajatorii privaţi, nu de către stat, îşi vor vinde votul pentru această strigătură aruncată mulţimii din uşa elicopterului, care aşteaptă cu motoarele turate pe Palatul Victoria.

Şi cică guvernanţii transformaţi în pompieri fără incendii, vor atrage, prin această măsură, tinerii şi femeile la muncă şi că munca la negru se va reduce. Un mare canci, băi, tractoriştilor de asfalt, căci diferenţa dintre fostul minim şi actualul este de 150 de lei, din care guvidul rupt în gură ia doar 83 de lei.