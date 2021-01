Linşarea unui OM prin metode securisto – KGB-iste

Mai zilele trecute am asistat la un lucru teribil petrecut în peisajul vieţii cotidiene gălăţene, prin contribuţia masivă a unei instituţii de forţă, dar în cea mai bună măsură datorită confraţilor, aşa-zişi ziarişti, ce la comandă au sărit să relateze, vai, Doamne, un mare fapt de corupţie, anunţat de inexistenta instituţie gălăţeană denumită D.N.A-Structura Teritorială Galaţi. Pur şi simplu suntem indignaţi cu cât entuziasm, pe alocuri cu mânie proletară, cu inconştienţă, dar cu frenezie, unele „scule” ale sistemului de informaţii media, unele „fătuce” care habar nu au cu ce se mănâncă „chestia”, au dat drumul la ştire.

Alo!, ăştia ai noştri cu pixul, mai uşor cu „pianul pe scări”, că nu aveţi habar de meserie, nu săriţi de cur în sus că nu v-a muşcat nimeni, uşurel şi temeinic, documentaţi-vă, citiţi despre ce e vorba, interpretaţi, treceţi prin filtrul gândirii voastre, analizaţi şi nu vă transformaţi în trompete ale unor instituţii şi indivizi care fac din ţânţar armăsar, care distorsionează intenţionat faptele, care le umflă, folosind comunicate de inflamare a opiniei publice pentru a justifica nemunca şi banii încasaţi fără număr. Sau la fel de posibil ar fi că aceştia cu anunţurile să facă parte din angrenaje oculte de compromitere a unor indivizi la comandă, din varii motive, şi, mai ales, având la bază pe cele de ordin politic.

Radu Oprea, că despre el este vorba, a fost avertizat de noi, mai anul trecut, că are toate şansele să dea de draku’ dacă intră în politică, iar răspunsul lui corect şi normal a fost: „aşa nu se mai poate”. Acum, când printr-o „sesizare din oficiu” (!?!), cu ajutorul procurorilor zeloşi, l-au înfrânt pe o speţă descoperită în 2014-2015, cei de la D.N.A. în mod normal, prin deja bine-cunoscutele metode patentate în România (de care am avut senzaţia că am scăpat) i-au turnat în cap o găleată cu rahat lui Radu Oprea, înaintând dosarul în justiţie, la judecători şi la judecată. Or de abia aici se va stabili ce vină are, dacă are, ce dimensiune, ce pedeapsă sau NU, înfăptuindu-se dreptatea la care ne aşteptăm cu toţii, când ajungem acolo. Dar până atunci e cale lungă, că doar nu e cu celeritate, iar cei care îl cunosc, familia, el însuşi sunt făcuţi praf, sideraţi, molestaţi, linşaţi mediatic, indignând intenţionat opinia publică ce trebuie să se adape prin refulare pentru toate nemulţumirile sau neîmplinirile pe care le trăieşte. Şi asta, în timp ce la Galaţi, alde D.N.A. aproape că nici nu există, nu se ocupă de marea corupţie ce fiinţează în peisajul autohton, îi lasă pe marii guşteri cu dosare în aşteptare până la Sfântul Aşteaptă, până se prescriu fapte sau se folosesc de celebrul N.U.P. La Radu Oprea nici măcar nu era de competenţa lor, că doar ei se ocupă prin lege de marea corupţie, nu de fleacuri în sumă atât de mică, 44.800 lei din care 50% sunt dări la stat plătite pagubă, şi nici cu grad de periculozitate, care nici infracţiune nu poate fi şi doar se pot recupera banii aceştia de buzunar pentru cei care anchetează, trimit în judecată şi distrug un om cu bună ştiinţă, superior celor care îl ponegresc pe toate planurile. Măi, ăştia cu toba, cu trompeta, ziarizdele, voi în ce aveţi a vă compara cu subiectul în cauză?!? Voi aţi lucrat, aţi scris, aţi manageriat, aţi derulat, aţi muncit să puneţi în operă vreun proiect european?!? Voi ştiţi câtă carte, câtă ştiinţă vă trebuie? Şi atunci de ce nu vă ruşinaţi să nu mai daţi din clanţă, că oricum noi ştim că habar nu aveţi, că nu aveţi studii pe aşa ceva, că nu puteţi pricepe corect cum stau lucrurile? Uite, noi spunem, recunoscând că nici noi nu le ştim pe toate, că Justiţia îşi va spune cuvântul, după cum ne-a declarat şi Radu Oprea. Şi mai e ceva, totul se învârte în a pricepe, DA, în a se pricepe, a şti din partea celor care îl judecă pe Radu, cum a fost şi cazul celor care au anchetat şi care nu au pregătirea necesară de a înţelege procesul, uzina, angrenajul, modul de funcţionare şi derulare a miilor de activităţi, documente, raportări şi zecilor de mii de hârtii (dosare de metri cubi), ce trebuie să le fabrici ca justificare pentru fiecare euro în parte, ce se constituie în suma totală a unui buget de proiect. După ceea, ce ştim noi în prezent, în afară de cei de la D.L.A.F., niciunul dintre procurori sau judecători nu prea ştie cu ce se mănâncă chestia asta cu FONDURI EUROPENE, unde majoritatea cred în mod empiric şi primitiv, că ăştia de la Bruxelles îţi dau o roabă cu bani să faci ceva, după care tu trebuie să justifici cum i-ai cheltuit.

Din 160 de eminenţi şcoliţi în SUA, doar R. Oprea a rămas în ţară

Radu Oprea este absolvent printre altele a unei prestigioase Universităţi din S.U.A., iar pe deasupra a fost şi consilierul Primarului din Los Angeles. El a fost ales printr-o selecţie cruntă la nivel de România să facă parte din cei 160 de eminenţi, de minţi luminate, care să studieze la prestigioase universităţi ale lumii, care să facă practică mai apoi în Administraţiile din ţările respective, ca după ani şi ani de zile să revină în ţară pentru a ocupa funcţii în instituţiile statului la nivel central, pe toate palierele, pentru a produce SALTUL, DECLICUL necesare SCHIMBĂRII atât de mult aşteptate la români. După ani de pregătire, întorşi în ţară, în alt context politic decât cel care luase o astfel de iniţiativă, cei 160 de tineri maturi, pregătiţi până în dinţi au fost întâmpinaţi cu ostilitate, refuzaţi în a li se încredinţa vreun post mai acătării prin Guvern, ministere, agenţii guvernamentale etc. Nu au avut loc de proştii politrucilor şi baronilor politici, de neamuri, de un nepotism înfiorător, de pupincurişti, de sinecurişti, de pleava adunată în siajul politicienilor semidocţi, semianalfabeţi şi agramaţi din Parlament sau Guvernare.

Auziţi!?! Unul singur a rămas în ţară şi acela a fost Radu Oprea, toţi ceilalţi au plecat unde au văzut cu ochii, fiind vânaţi şi recompensaţi de multinaţionale prestigioase din lume, chiar de guvernele altor ţări. Radu Oprea şi-a suflecat mânecile şi s-a apucat de treabă în ţara sa, SINGURUL, ocupându-se de atragerea de fonduri europene, de implementarea de proiecte, toate în mod solidar prin înfiinţarea unor firme proprii sau structuri asociative cum este Patronatul Tinerilor Întreprinzători, o adevărată şcoală pentru întreprinzători.

A iniţiat zeci de proiecte extrem de importante şi benefice, cu milioane şi milioane de euro atraşi în beneficiul comunităţilor, a unor domenii de activitate, având în permanenţă în derulare trei, patru, cinci proiecte pe care le manageria alături de zeci de colegi atraşi şi formaţi în cele mai multe cazuri de el, specializându-i în aşa ceva. Ori, la un volum aşa mare de muncă, când aceştia, în frunte cu el, muncesc de dimineaţa până seara şi sâmbăta şi duminica, sub presiune continuă şi cu o birocraţie înfiorătoare, iată, mai pot apărea şi scăpări, disfuncţionalităţii, care s-au întâmplat sub „pălăria şi răspunderea sa” şi care uneori sunt aproape inevitabile. Spunem noi: „de ce mama mă-sii”, nu avem noi măcar o sută, două, de alde Radu Oprea, să luăm toţi banii de la U.E. care ne sunt puşi la dispoziţie prin proiecte?!? Dacă am fi avut, altfel ar fi arătat lucrurile în ţara asta a noastră ruptă-n cur, plină de datorii şi lichele care sug cu conducta călare pe silozuri, nu am mai fi doar contributori la U.E., ci şi beneficiari, pe sume mult mai mari puse la dispoziţie şi negociate, nu ca în prezent când contribuţia României la U.E. este mai mare cu un miliard de euro faţă de cât am atras în exerciţiul financiar 2014-2020.

Dar dacă, Doamne fereşte, lui Radu i se trage şi de la faptul că a hotărât să facă pasul în politică?!? De ce tocmai acum, când faptele au fost sesizate în 2014-2015?! Dar dacă Radu Oprea, intrat în politică, a devenit o ţintă pentru că ar putea în viitor să pericliteze unele funcţii, unele scaune ocupate în prezent de indivizi slabi pregătiţi, cu şcoli pe la fără frecvenţă, cu facultăţi pe la Spiru Haret, Bioterra, Titu Maiorescu şi alte entităţi private, bineînţeles cu bani şi cu toate celea?!? Şi dacă Radu Oprea este un pericol pentru acest melanj politic bazat pe cumetrie, şmen, rapt, furt, demagogie, şmecherie şi atunci se încearcă ejectarea acestuia din sistem? La urma urmei, din păcate, D.N.A.-Structura Teritorială Galaţi s-a dovedit public a fi un instrument al intereselor absconse, oculte şi mizerabile ale şefilor din politică şi ale reprezentanţilor renumitului sistem paralel.

Aşa că lăsaţi omul în pace, că are în derulare proiecte şi ocupaţi-vă de treburi serioase, de hoţii adevăraţi, de şmenurile şi jafurile de zeci şi sute de milioane de euroi, care ne-au mâncat viaţa la Galaţi.