Ministrul de Externe al Ungariei, Szijjártó Péter: „Ieri am semnat un contract cu Gazprom, care garantează furnizarea de gaze naturale pentru următorii cincisprezece ani. Acesta este un mare succes, deoarece în lumea incertă de astăzi, tot ceea ce oferă predictibilitate are o mare valoare, iar pe de altă parte, am convenit asupra unei formule de preţ care asigură durabilitatea pe termen lung”.

Petrică, eşti un fraier, bă, te dai cu ruşii! Uite, noi, românii, plătim bucuroşi gazul de zece ori mai mult, dar nu suntem ca voi, bă! Bine, îl plătim tot la ruşi, dar prin uie, că noi ştim ce e aia solidaritate cu ţările bogate.