ORC produce 60 milioane euro

Pentru sistemul cameral de comerţ din România se pare că nu mai este de actualitate preluarea Oficiului Registrului Comerţului, organizat la nivel naţional pe lângă Tribunalele judeţene. Dacă la Galaţi, ORC de pe lângă Tribunalul Galaţi şi călărit de atâta amar de ani de către ex-miliţianul Răducan Oprea, care şi-a vândut „Jaguarul” cu 15.000 de euro, este profitabil doar pentru famiglia sa, dar pentru sistem produce pierderi, iote că la nivel naţional ORC este profitabil.

Sursele noastre ne-au declarat că chiar dacă firmele mor ca muştele, ORC România produce pe an 60 milioane de euro, care se varsă în Justiţie. Salariile din sistem cică sunt şi ele aliniate grilei din Justiţie, o xeroxistă de la ORC încasând cât o grefieră. Oprea, directorul ORC Galaţi încasează pe an o leafă de 95.782 de lei, de la Universitatea tot de stat saltă 35.597 de lei, iar ca onorariu de arbitru al CCIA ia doar 2381 de lei… Una peste alta, el e om de peste 1,3 miliarde de lei vechi pe an. Fără mediere, soaţă şi fiice!