Am rămas interzis după ce am citit pe Facebook-ul lui Septimius Pârvu, expert la „bună guvernare & alegeri”, informaţia cum că RTV Galaxy, persoana juridică a radio-televiziunii controlată de Eugen Nicolicea şi de frac-su, a primit de la Guvernul Cîţu suma de 1,1 milioane de lei pentru campania anti-covid! Am făcut o fractură logică, am făcut şi flotări cu gândurile şi opiniile mele, dar să moară toţi ticăloşiţii din politică dacă am putut pricepe altceva mai puţin decât cele ce urmează… Până atunci, însă, îi întreb, şi îi rog să ne răspundă, pe şefo-patronii Pîslaru – de la TV Galaţi -, pe Cătălin Negoiţă – de la Express TV – şi pe Aurel Stancu – de la RTV -, dacă au primit bani de la guvern pentru campania anti-covid şi, dacă da, cât la sută din ce a primit trustul Nicolicea ?

Mă, cum mă-sa să bagi bani publici într-o firmă din mass-media, care este controlată de braţul armat al lui Dragnea, în lupta acestuia pentru a-şi subordona Justiţia, doar pentru a o face jucăria lui de pluş care să îi gâdile curul penal ? O fi radio-televiziunea fraţilor Nicolicea lider de piaţă în Drobeta Turnu Severin, acolo, pe strada lor, cât raza de acţiune a unei lanterne ruseşti sau chinezeşti cumpărată de la SH, treaba Nicolicilor, dar să vii tu, Guvern de centru dreapta-stânga (!), să arunci cu milionul în contul ei, mi se pare că ţine de parandarăt politic. Sau, mai ştii, poate releele lor bat şi la bulgari şi la sârbi, deci ar fi o justificare a plăţilor prin aşa-zisa bună vecinătate !

Nea 50% Nicolicea este, bag samă, şi acum um mistreţ politic de temut pentru căcăcioşi ca de-alde Sică Mandolină, ori Barna de la Regia Sării. Ca să tac despre jucăria Cîţu.

Mda, Nicolicea, jurist la pe-ntuneric, are la activ ŞAPTE mandate de parlamentar. Adică 28 de ani, din 1992 şi până în douăzeci-douăzeci, ca să cităm din clasicii plantaţi în serele Băncii Naţionale a României. Cu atâta experienţă politică la drumul mare, sigur că Nicolicea putea supune Justiţia, ameninţându-i chiar cu închisoarea pe judecătorii care protestau împotriva modificărilor codurilor penale şi a organizării judecătoreşti. El a ieşit din Parlament triumfător, de pe poziţia de vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor, în timp ce acela care îl mâna în luptă a înfrânt, Justiţia pe care voia să o subordoneze trimiţându-l la puşcărie.

Ei, nea Dragnea, fă un pas în faţă şi spune-ne acileaşa, cine va lua una dintre cele mai mari pensii speciale, ca fost (viitor?) parlamentar? Acum pricepi rolul şi importanţa cozii de topor?

Nici atunci, în acele vremuri când Justţia merita apărată, deoarece era în pericol, dar exponenţii ei se tupilau pe după colţuri, dar nici acum, când au scăpat de teroriştii ei, nu au curajul să îi înfrunte pe foştii ei călăi, acuzndu-i de atingere adusă Justiţiei, măcar, dacă nu de subminare şi de încercarea de subordonare a ei.