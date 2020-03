Polidinul, singurul imunomodulator produs în România, ar putea opri epidemia de coronavirus!

Toată planeta caută la această oră un medicament contra coronavirusului, însă surse din domeniul militar românesc spun că acest remediu s-ar putea foarte bine produce la noi, la Institutul Cantacuzino. Sau ce a mai rămas din el! Este vorba de bătrânul Polidin, cu care au crescut generaţii întregi în această ţară! Am putea să avem acest medicament, dacă am mai avea unde să-l fabricăm. Din păcat, aşa cum ştim, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino” a fost pus pe butuci Sub diverse pretexte, ba că trebuie echipamente noi, ba că sunt clădirile prea vechi ori vaccinurile de slabă calitate. Adevăratul motiv este unul singur – România nu trebuia să fie lăsată să-şi producă singură vaccinurile când poate să le importe pe multe milioane de dolari. Polidinul era recomandat, în trecut, de mulţi medici şi promovat în cabinetele medicale din şcoli sau în întreprinderi. Era singurul imunomodulator produs în România, cu eficienţă dovedită, şi era folosit în fiecare sezon atât de adulţi cât şi de copii, sub supraveghere medicală. În vremurile de glorie, respectiv anii 1970-2000, acest preparat era administrat sub formă de injecţie, într-o gamă largă de afecţuni. După anul 2000, deşi producţia acestui preparat a continuat, el nu a mai fost atât de intens promovat de autorităţi din raţiuni lesne de înţeles. Ca orice alt produs românesc de succes, Polidinul trebuia să moară pentru a lăsa loc, prin absenţă, valului de medicamente şi vaccinuri produse de institute similare din întreaga lume, pe principiul post-decembrist, atât de nedrept, “dacă e străin, e neapărat bun, iar dacă e românesc, e prost“. La sfârşitul anului 2000, Institutul Cantacuzino producea peste 15 milioane de fiole de Polidin pe an şi peste 20 de milioane de fiole de Cantastim. Solicitările erau mari, în permanenţă, la Institutul aflat în Bu eşti, acolo de unde se puteau achiziţiona, la preţuri modice, aceste vaccinuri, find cozi în permanenţă. Ulterior, după 2005, acest vaccine a fost scos treptat din producţie fiind omorât definitiv în jurul anului 2010 în urma unor norme venite de la Uniunea Europeană. Nu a existat şi nu există, în prezent, un înlocuitor pentru acest medicament. Institutul de seruri şi vacinuri a fost transferat acum mai bine de 2 ani de la Ministerul Sănătăţii la Ministerul Apărării, devenind astfel unitate militară. Cu acea ocazie, ministrul Apărării de la acel moment, Mihai Fifor, promitea că la Cantacuzino se va produce vaccin împotriva gripei în cel mult 2 ani. Timpul a trecut, iar acum ni se spune că vor mai trece vreo şapte ani până mai vedem vaccinuri româneşti pe piaţă. Medici de renume spun că Polidinul este medicamentul care poate distruge coronavirusul, însă surse militare române confirmă că nu sunt lăsaţi să producă din nou. România ar putea câştiga miliarde de dolari dacă ar putea să scoată pe piaţă bătrânul Polidin, ca să nu mai vorbim de prestigiul naţional. La ora actuală, la nivel internaţional, singurele produse folosite pentru combaterea virusului sunt antiviralele, în special cele fabricate de firma americană Gilead, producătoarea controversatului Tamiflu. Pentru punerea pe picioare a Institutului Cantacuzino este nevoie de bani, care, logic, nu există. În schimb, s-ar putea să auziţi în zilele următoare cum se deblochează ca prin farmec milioane de dolari pentru achiziţionarea de antivirale!

Notă:

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino” nu produce imunomodulatorul Polidin. Fabricarea acestuia a început în anul 1960, la filiala din Iaşi a Institutului Cantacuzino şi s-a încheiat în anul 2010, când Agenţia Naţională a Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale a retras autorizaţia de fabricaţie deoarece circuitele de producţie nu mai corespundeau regulilor de bună practică în fabricaţie stabilite la nivelul Uniunii Europene.

De la preluarea Institutului „Cantacuzino” de către Ministerul Apărării Naţionale, în anul 2018, specialiştii Institutului sunt implicaţi în diferite proiecte de cercetare care au ca scop, printre altele, realizarea de noi produse din categoria imunomodulatori.