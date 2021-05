Primăria ca o mare famiglia

Hrebenciucul de Galaţi

De ceva vreme, în stabilimentul numit Primărie s-a aciuat un individ despre care se vorbeşte în târgul nostru că are şcoala celebrului pe-se-dist Hrebenciuc, numit şi „guzganul roşu”, recunoscut în peisajul politicii şi intrat în folclorul popular, ca mare farsor, mare combinagiu, omul care din umbră trăgea sforile, păpuşarul. Individul acesta, spune lumea, gura târgului, pe nume Dobrea, cică ar fi naşul de cununie al Primarului „care este” şi de asemenea un fel de cumătru cu numărul unu din psd. Acum noi nu prea ştim ce hram poartă acesta, ce şcoală are, ce pregătire sau funcţie politică, în condiţiile în care în psd nu l-am găsit pe vreo listă, pe un site sau trecut oficial într-un act, ceea ce adânceşte şi mai rău afirmaţiile pe şoptite, că individul e unduitor, unsuros, nevăzut, necunoscut la vedere, că e umbra din noapte, că e maleficul. Se spune prin târg, pe la colţuri, prin birouri, prin cafenele, prin parcuri, aşa, sub formă de bârfe, că acesta, în fapt, are o cârciumioară în Centru, pe la fostul Complex „Olimpic”, că în realitate mai e combinat pe la o cafenea de la Hotelul Faleza şi că în rest se ocupă cu traficul de influenţă, cu ungerea mecanismului de funcţionare a psd-ului şi a instituţiilor subordonate, în primul rând a stabilimentului lui finu’. Cică, până mai acum ceva ani, tot aşa pe vremea lui Bârsan, rectorul de la Universitatea „Dunărea de Jos”, Dobrea îşi făcea veacul în templul mediului academic. Am întrebat în stânga şi în dreapta, dar nimeni nu a ştiut să spună cu ce anume se ocupa acolo şi de ce mereu era prezent, ca un angajat, fiind văzut adesea mai la toate manifestările mari din Universitate, sprijinind stâlpii sau pereţii, undeva mai în fundul/spatele sălilor, ca un supraveghetor, ca un supervizor ce înregistra totul. Gurile rele au asociat un astfel de comportament ca fiind de sorginte a băieţilor deştepţi cu „ciripitul”, cu „fotografiatul”, cu „înregistratul”, asociat cu eroii serviciilor de prin filme. Se mai spune că era bun prieten cu Bichescu, director cu sediul în Aula centrală şi mai apoi transferat ca City Manager cu tot cu calabalâc în Primăria Galaţi. Acum, ce l-a recomandat pe Bichescu pentru aşa funcţie administrativă mare, draku’ ştie, că omul are zero cunoştinţe în Administraţia Publică Locală, iar de când a fost instalat pe funcţie nu a auzit nimeni de el, de vreo iniţiativă, de vreo măsură, de ceva acolo, cât de cât demn de luat în seamă, de o conferinţă de presă măcar, ceva. NIMIC. Nevăzut-necunoscut, neica nimeni, inexistent, omul ce ar trebui să fie numărul unu în faţa opiniei publice, a populimii votante. Am ieşit cu reportofonul pe strada Domnească şi în Piaţa Centrală şi am întrebat oamenii la întâmplare dacă ştiu cine este Bichescu, dacă au auzit măcar. Stupefacţie totală, la peste cincizeci de intervievaţi, niciun răspuns nu a fost cu DA, aşa că poate ne spune domnul Dobrea, iluzionistul, cum a ajuns adus de el, transplantat şi teleportat Bichescu în Primăria lui hinu’?!?

Tot aşa de prin târg culese, de pe la unii salariaţi din instituţia cu pricina, de pe surse, se vorbeşte că în Primărie e teroare, toţi se ascund prin birouri, prin subsoluri, pe la garaje şi tremură ca şobolanii la vederea celor cu deratizarea, când zilnic alde Dobrea se foieşte pe holurile clădirii, când deschide uşile intempestiv, ca şi cum ar fi salariat cu orişice funcţie importantă care îi dă dreptul (nimeni nu ştie dacă e sau nu, cu drept sau nu şi de ce) să se plimbe prin Primărie ca în ograda proprie. Cică, stilul ar fi împrumutat de la cel care l-a implementat şi care îşi arogă patentul, actualul şef de la control Gurzu Maricel, ce nu se ocupă cu nimic, ce arde gazul de pomană, ce vine la serviciu îmbrăcat la două ace, musai în costum negru şi care se ocupă în acelaşi stil gestapovist cu deschiderea uşilor intempestiv, cu supravegherea fiecărui individ, având ca efect, când aceştia se intersectează cu Dobrea sau Gurzu, lipirea de pereţi şi îngălbenirea la faţă.

Restructurarea sau marea resetare a Primăriei anunţată în ianuarie de Primarul „care este”, un mare FÂS!!!

Dacă vă aduceţi aminte, prin ianuarie-februarie, după alegerile din decembrie anul trecut, unii Primari sau Preşedinţi de Consilii Judeţene din ţară, au trecut la treabă şi înţelegând situaţia economico-financiară în care se află ţara, contextul internaţional generat de pandemie şi criza economică prefigurată la orizont, au adoptat măsuri de răsunet: în primul rând de reducere a cheltuielilor şi a personalului supradimensionat al UAT-urilor. Văzând mersul corect al lucrurilor şi vrând să se înscrie pe aceeaşi linie a normalităţii, Primarul nostru, luat de val, fără aprobarea partidului, care nu-i aşa? e în toate şi tot, a anunţat cu surle şi trâmbiţe că la Galaţi va avea loc acelaşi proces (ca şi cum el se compară cu Bolojan, cu Boc şi alţii) de reaşezare a lucrurilor într-o matcă a normalităţii. Atunci toţi am crezut că într-o lună, maxim două, o să vedem constituirea unui grup de lucru format din specialişti, experţi din administraţie, care să propună o nouă organigramă, mai suplă, mai funcţională, cu un număr de personal mai redus, respectiv cu 40-50%, că o să se prezinte măsurile de reducere a cheltuielilor de funcţionare a Primăriei, că o să se renunţe la paranghelii, la tot ce poate fi cheltuială inutilă, că o să se taie sporurile şi bonusurile de aiurea, de tot felul, că nimic nu o să mai fie ca înainte. Aiurea, iluzii, prostirea populaţiei, manipulare, minciună, bătaie de joc, toate acestea au fost atribuite Primarului „care este”, pentru că de toate promisiunile sau intenţiile lui s-a ales praful şi pulberea. Unii de la o masă vecină, unde ne sorbeam cafeaua, băieţi tineri, se plângeau în gura mare că s-au întâlnit cu edilul şef şi că acesta în orice situaţie o dă pe caterincă, că nu e serios, că e pus doar pe bancuri şi că totul e la mişto. Tot aşa, pe surse, am descoperit că la aflarea declaraţiei acestuia cu „resetarea, cu restructurarea”, alde mogulii şi bulibaşii din psd, au sărit ca arşi, ca şi cum cineva le-ar fi pus jăratic la cur. Aceştia care în fapt poartă vina pentru toată încremenirea într-o administraţie ineficientă, birocratizată, nedigitalizată, umflată groaznic cu personal gen „famiglia”, toţi legaţi prin mii de fire cu partidul, cu conducătorii acestuia, cu sinecura, cu nepotismul.

Păi, săracul Primar, să încerce numai să-şi pună în aplicare spusele, că dă de draku’, exemplu fiind că în cinci ani de domnie la Primărie, nu a dat afară nici zece indivizi. Dar ce, poate? Dar cine ar putea când sutele de salariaţi au în spate „un naş” la angajare, precum zicerea aceea din popor „când vrei să dai cu piciorul într-un câine, află mai întâi cine e stăpânul, că dacă te muşcă mai apoi acesta, turbezi”.

Aşa că nu vă faceţi iluzii cu Primăria, cu promisiunile, cu resetarea, chiar dacă Primarul nostru are bune intenţii, chiar dacă vrea, nema putirinţă în faţa lui Popa&Comp.