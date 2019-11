STS, SRI şi SIE, pregătiri pentru turul doi!

Ascultarea la noi, băi votantule manipulabil şi mereu manipulat de noi, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale (STS), Serviciul Român de Informaţii (SRI) şi Serviciul de Informaţii Externe (SIE)! Aşa am putea interpreta aglomerarea şi de câte patru inşi pe un stâlp pe care trec liniile de telecomunicaţii şi cablurile de acces la internet. Adică şi e-mailurile şi toate celelalte reţele de socializare sunt filtrate de către noi, băi guvizilor care credeţi că democraţia înseamnă şi puterea voastră prin vot, odată la patru sau cinci ani.

Nu, mă, amărăştenilor, voi votaţi, noi filtrăm şi vă ascultăm şi citim, inclusiv gândurile. Nu vă mai iluzionaţi! Noi controlăm şi corupţia şi tot noi decidem cine pică în năvodul structurilor de Parchete şi Justiţie. Căci pe cine nu-l lăsăm să pice, ştie bine de ce şi avem grijă să afle, căci lăsându-l cu averea şi puterea devine un excelent manipulabil şi manipulator, un BUTON care va răspunde şi-n somn la ordinele noastre. Căci NOI suntem Serviciile, adică adevărata PUTERE, nu politicienii parlamentari, prefecţi, primari, ori preşedinţi. Iar prin ei ne servim pe noi, cei din cele trei Servicii. De aia şi este democraţia atâta de costisitoare de la Ascultare şi Citire, căci este nevoie să fim numeroşi, super-plătiţi şi super-pregătiţi, mai ales în domeniul IT.

Vedeţi câţi suntem pe stâlpi. Înmulţiţi imaginea asta cu stâlpii de telecomunicaţii şi internet şi veţi avea imaginea corectă a ce suntem şi câţi suntem.

Căci şi de aia taxele voastre şi impozitele sunt mai mari decât în ţările prospere din UE. Din cauză că aveţi salarii mici. De aia trebuie să vă luăm 60 la sută din tot, angajaţilor şi angajatorilor.

O să vedeţi voi ce sex are drakul, în seara-noaptea de duminică 24 noiembrie. Căci prin noi se transmit toate datele, aşa cum vedeţi şi în poză.