Trădătorii !

Ce ar fi dacă am declara război Rusiei? Dar s-o facem nu aşa, formal, ci fizic. Spre exemplu, să ne apucăm să bombardăm Crimeea. Motive am avea suficiente: spre exemplu am putea fi solidari cu „fraţii ucrainieni” care pe unde prind români pe-acolo îi fac praf. Despre românii din Ucraina ştim cât de bine sunt trataţi: îi înrolează cu forţa şi-i trimit să lupte în estul ţării, doar doar or mai pune-o de un genocid similar celui al lui Stalin şi mai scapă de români. Dacă te-au prins cu maşină de România în Ucraina, eşti victimă sigură: iei amendă şi pentru că faci umbră pământului.

Să declarăm război Rusiei ?!

Dar să lăsăm divagaţiile de-o parte şi să revenim: de ce n-am declara război Rusiei? Vorbesc serios şi-mi bazez întrebarea pe toate „dovezile” pe care securiştii şi „specialiştii militari” ni le tot aduc în faţă. Păi dacă Rusia e atât de agresivă la adresa noastră, de ce să nu mergem la luptă? Eventual în frunte cu Mândruţă care zicea ceva de un AKM. [Să nu uit: „Mândruţă, idiotule, AKM vine de la Автомат Калашникова Модернизированный”! Tradu tu ce înseamnă pentru că e scris în limba americană.]

Aşadar de ce n-am ataca Rusia? Parcă-l şi văd pe secul ăla de general Degeratu explicându-mi doct că Rusia ne-ar îngropa în mai puţin de o jumătate de oră. Ne-ar îngropa la propriu. Probabil ar dura ceva mai mult să are şi să cultive peste „ca să dea bine”. Suntem conştienţi de asta, nu-i aşa? OK, şi atunci de ce ne mai dăm cocoşi faţă de ei? Nu înseamnă asta că suntem cam tâmpiţi? Ba da, fix asta înseamnă! Că suntem nişte boi care, în loc să căutăm să avem relaţii cel puţin civilizate cu ţările din apropierea noastră, ne credem buricul pământului când, în realitate, suntem rectul său.

Dispreţuim relaţiile cu China, la comandă

Ei bine, să trecem la nivelul următor. Nu doar în domeniul militar suntem cretini, ci şi în domeniul economic. Aflu de pe blogul lui Dan Tomozei că autorităţile chineze au început să reacţioneze la ghiolbăniile de care au parte din partea noastră. Încă de pe vremea lui Băsescu relaţiile cu China sunt dinamitate programatic. După venirea Plăvanului însă, relaţiile noastre cu ei nu doar că s-au închis brutal, dar orice gest de deschidere din partea Chinei a fost tratat de către ai noştri cu un dispreţ de neînţeles. E limpede că întreaga atitudine e impusă de la vârful statului.

Dacă până acum chinezii au trecut cu vederea, se pare că sfidările României au fost atât de mari încât i-au determinat să reacţioneze. La Ningbo se desfăşoară expoziţia „China şi Ţările Europei Centrale şi de Est”. E un eveniment de care s-ar fi putut profita. Întrucât România nu s-a arătat foarte interesată, autorităţile chineze au organizat standul României pe cheltuială proprie. Asta în condiţiile în care ţări ca Polonia, Ungaria, Slovacia etc. au investit puternic deoarece este o oportunitate foarte bună pentru a-şi promova produsele pe piaţa chineză. Dan Tomozei spune că Ambasada României a impus un blocaj total în comunicarea cu chinezii pe tema expoziţiei, interzicându-le reprezentanţilor consulari să participe la eveniment. Asta practic i-a obligat pe organizatori să retragă însemnele României. Poate explica cineva comportamentul efectiv tembel al ambasadei noastre de acolo? Ce era rău că profitam de o expoziţie pentru a ne face cunoscuţi acolo?

Nume de cod: „AMBASADELE”

Hai să dăm cărţile pe faţă ca să vedem care e de fapt realitatea. Dacă te uiţi pe cifrele economiei româneşti constaţi dezastrul în care ne scufundăm. România are un deficit de cont curent imens. Motivul? Importă orice de oriunde. Şi pentru a cimenta această realitate, distruge cât poate din producţia internă. Asta se întâmplă deoarece statul e condus de spioni care lucrează exclusiv în favoarea statelor care i-au înrolat, state cunoscute sub numele de cod „Ambasadele”. „Totuşi, îmi va răspunde un tefelist ţanţoş, în România se trăieşte mai bine decât în 1990!”. Da, idiotule, aşa e, dar ştii de ce? Nu trebuie să te uiţi decât că în 1990 aveam datorie zero, iar acum avem 60% din PIB. Ştii pe ce s-au dus banii ăia? Pe făraşele nemţeşti cărora tu le spui „maşini dă lux”, pe mâncarea pe care-o pui în farfurie, pe hainele cu care te îmbraci s.a.m.d. Apartenenţa noastră la Uniunea Europeană s-a tradus în „luxul” de a te împrumuta ca prostul, aparent fără să dai socoteală nimănui. În capcana asta au căzut grecii şi s-a văzut limpede de ce: după ce le-a crescut gradul de îndatorare la cer li s-au cerut privatizări tragice făcute de o comisie internaţională care a avut imunitate în faţa legii. Practic, golanii europeni au fost lăsaţi să-şi facă de cap fără a suporta nicio consecinţă a actelor lor. Frumos, nu-i aşa? Exact asta ni se pregăteşte şi nouă!

De ce ni se refuză de către oficialii noştri vânduţi relaţia economică cu China? Simplu: pentru că NU AVEM VOIE! De ce să cumpărăm noi de la chinezi mărfuri ieftine, când o poate face Germania pentru noi? Şi astfel îşi încasează şi ei un comision. Doar de aceea au investit pentru a-şi pune bolovanul în fruntea ţării. De ce să exportăm noi direct în China când putem să le dăm nemţilor aproape la preţ de producţie, iar ei să exporte acolo? Cam despre asta e vorba.

Partea proastă e că oportunităţile ne fug de sub picioare. În alte vremuri China ne propunea să fim poarta ei de intrare în Europa. Am întors spatele şi a profitat imediat Italia. De asemenea, Ungaria e deja într-o poziţie privilegiată în raport cu chinezii. Nu-i bine de unguri, nu-i aşa? Ba e foarte bine întrucât, iată, sunt şi stăpânii gazului nostru din Marea Neagră! Iar noi suntem cu americanii şi nemţii, nu-i aşa?

Anca Dragu recunoaşte de unde primeşte ordine

Priviţi, dragii mei, realitatea în faţă! În orice ţară din lume, dacă un oficial s-ar comporta precum Anca Dragu care a recunoscut că primeşte ordine de la „Ambasade”, respectivul oficial ar sfârşi-o în faţa plutonului de execuţie. Imaginaţi-vă că în Franţa ar reuşi englezii să-şi impună un preşedinte. Ce-ar ieşi din asta? Ar fi revoltă naţională, ar întoarce ăia Franţa cu fundu-n sus!

La noi nimic. Avem preşedinte trădător, prim-ministru trădător, şefii camerelor trădători. În armată nici nu mai poţi vorbi de trădare întrucât nici nu mai ştii dacă şefii de la vârf mai au cetăţenie română. Plăvanul, spre exemplu, e cetăţean german. El îşi face datoria faţă de ţara sa. N-are sens să ne mai mire nimic! Doar că nişte fraieri – într-o proporţie de 66% dintre cei prezenţi la vot, alături de masa inepţilor care cică au refuzat să voteze – l-au împins în fruntea statului ca şef peste servicii, armată şi economie! Iar consecinţele se văd!

Le spun bieţilor prostovani care trăiesc în naraţiunea progresistă că îşi sapă singuri groapa. Priviţi, tonţilor şi cretinilor, că voi sunteţi victimele! Şi ştiţi de ce? Pentru că ăia e care-i urâţi ca demenţii, adică generaţiile cu capul pe umeri, se duc. Şi de plătit pentru prostia voastră rămâneţi să plătiţi voi. Hai să vă deschid ochii! UE a făcut presiuni pentru introducerea impozitului pe veniturile IT-iştilor. Câţi dintre voi, fraierilor aţi ieşit la vot pentru liberalo-progresişti? V-o spun eu: majoritatea covârşitoare! Câţi dintre sclaveţii multinaţionalelor i-au votat pe ăştia? La fel: majoritatea covârşitoare. Ce s-a întâmplat? Iată: în termeni reali le-au scăzut veniturile. Iar ăsta e abia începutul. Multinaţionalele au nevoie de sclavi ieftini! Pe termen lung vor ajunge la pauperizare, dar vor fi fericiţi că „sunt occidentalizaţi”. Occidentalizaţi în zdrenţe de doi bani şi cu pantofi scâlciaţi. De pensie nu poate fi vorba în cazul lor. Din cauza stresului vor da colţu’ înaintea celor 70 de ani apocaliptici. Pe la 50 de ani multinaţionala se va debarasa de ei şi nu vor avea unde să se ducă. Vor muri de inimă rea. Şi chiar dacă vor dovedi o longevitate „ieşită din comunul cerut de stăpâni”, pensia oricum nu le va acoperi nici măcar necesităţile de bază. Iată realitatea!

România, o ţară pustiită

Ce va fi România? După ce statalitatea îi va fi complet demolată, se va transforma într-o ţară a altora. Iar românii vor fi izgoniţi de aici. Ştiu, nu credeţi, dar asta se întâmplă pentru că n-aveţi habar de ceea ce vi se pregăteşte! Şi, mai mult, n-aveţi ochi să-i vedeţi pe privilegiaţi cum ocupă hălci din business-ul autohton. De ce fac asta? Pentru că pot şi pentru că noi suntem suficient de proşti încât să credem legenda unui cavaler Klaus venit alături de aghiotanţii săi Fritz, Clotilde şi Seidler, toţi pe cai albi şi toţi cu gând bun. Nu v-aţi trezit din visare? Ţara e pustiită, noi mai săraci ca niciodată, dar mândri că ne conduc alţii. Treziţi-vă, dragii mei! E deja târziu, mult prea târziu!