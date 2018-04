Un nou tsunami la Electroargeş, perla Imperiului Chelu

Tribunalul Galaţi, fără să vrea, a ajuns arbitru în bătălia acerbă pe uriaşa avere a răposatului Chelu Cătălin. Pe rolul instanţei gălăţene se afla din august 2017 un dosar cu nr.2897/121/2017/a1, dosar în care reclamant este SC Bran Oil SA Galaţi.

Anularea actelor frauduloase!

Obiectul acţiunii dosarului susmenţionat suna cam aşa: alte cereri anulare acte frauduloase! De cealaltă parte a meterezei se aflau ca părâţi două personaje implicate până peste cap în bătălia pentru averea răposatului Chelu Cătălin, acestea fiind Ala Procopenco, societatea comercială Constantine Relative Investement SRL Bucureşti, firmă ce avea ca acţionar majoritar pe Ştefan Constantin şi o altă firmă din Bucureşti, SC CAPITAL CITY CO SRL. Soluţia instanţei a fost cum se zice, scurtă şi la obiect:

“Admite acţiunea. Anulează operaţiunea de vânzare-cumpărare încheiată în perioada 18.08.2015-21.08.2015 între Bran Oil SA, în calitate de vânzător şi Constantine Relative Investement SRL, în calitate de cumpărător, având ca obiect 16.000.000 acţiuni emise de Electroargeş SA. Anulează contractele de împrumut nr. 20/20.08.2015 şi nr.21.20.08.2015 încheiate între Bran Oil SA şi Capital City CO SRL. Obligă pârâta Constantine Relative Investement SRL să restituie acţiunile reclamantei. Respinge cererea reconvenţională formulată de Constantine Relative Investement SRL ca nefondată. Cu apel în 7 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică azi, 19.03.2018. Hotărârea 115/2018.19.03 “

Ce trebuie reţinut ar fi faptul că firma Bran Oil SA este tot a grupării Chelu şi că s-a cerut singură în… faliment. Dosarul este pe rol, are nr.2897/121/2017 Tribunalul Galaţi şi este în plină desfăşurare. Jocuri subtile, dar acoperite de un articol de lege: art.66, al.10 din legea 85/2014. Un lucru este clar: au datorii la greu şi la stat.

Dezastru în bătălia pe avere?

Această scurtă şi lapidară sentinţă provoacă un tsunami la Electroargeş SA Curtea de Argeş, cunoscută ca Perla Imperiului Chelu. De ce? Simplu! Se schimbă radical structura acţionariatului, conducând probabil la răsturnări spectaculoase la conducerea acestei societăţi şi nu numai. În jurul acestei societăţi şi a firmelor în care este aceasta acţionară majoritară s-au urzit planuri diabolice, moştenitorii legali, cât şi nemoştenitorii, s-au lansat într-o bătălie pe viaţă şi moarte. Un fapt este cert. Totul a plecat de la o frumoasă blondă şi dragostea cu năbădăi a acesteia, nimeni alta decât moldoveanca Ala Procopenco. Despre toate acestea vom reveni cu detalii picante şi incendiare.