Cum se lipeşte cocoşatul de gard, s-a lipit de atenţia publică anunţul extinderii, la Galaţi, a încă două agenţii guvernamentale. Între ziua femeii şi vopsirea cozonacului, în două apartamente din blocul „Cristal” se vor cuibări alţi deconcertaţi pe bani publici, graţie schemelor de personal ale Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate şi Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale. Acest proces natural de completare a sinecurilor (în urma parteneriatelor încheiate cu CJ Galaţi) are o miză mai mare decât răsplătirea nimicniciei de partid: anterior extinderii agenturilor în teritoriu, la Bucureşti a fost reluat procesul de jupuire legiferată a resurselor României, în favoarea corporaţiilor şi a înalţilor beneficiari de comisioane. Perdeaua de fum ar fi că „În acest mod, cei care aveau nevoie de avize de la cele două agenţii în derularea unor proiecte, precum cele cu fonduri europene, nu vor mai fi nevoiţi să meargă până la Bucureşti, ci vor putea să-şi rezolve la Galaţi problemele legate de realizării documentaţiilor.” …I-auzi, ia! Să gândim un pic, că nu doare: cam ce proiecte ar avea nevoie, în derulare, de avizele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale? Pompele funebre, sălile de pariuri, farmaciile, video-chat-urile, magazinele de SH-uri? Băncile, păcănelele, covrigăriile, locantele, cabinetele particulare? …pentru că, înafară de nesfârşite zăcăminte de indiferenţă, egoism şi laşitate, ce ar putea fi exploatat ca resursă naturală, în zona asta?

Vechea lege specială pentru Roşia Montană revine pe agenda Guvernului şi este extinsă întregii industrii miniere (de la exploatările de cărbune la cele de nisip, piatră sau aur). Corporaţiile miniere obţin astfel tot ce şi-au dorit vreodată. Proiectul de lege a fost coordonat direct de către Secretariatul general al Guvernului (SGG), condus de Toni Greblă şi de Darius Vâlcov, consilierul premierului Dăncilă. Munca efectivă a fost realizată de o comisie interministerială, sub supravegherea d-lui Găbudeanu, fost funcţionar public care acum se află (simultan) şi în serviciul Guvernului şi al Deva Gold, operator minier ce vrea să exploateze cu cianură aurul de la Certej. Bogdan Găbudeanu a fost detaşat special la Guvern pentru a lucra la legislaţia minieră. Toni Greblă este acelaşi care care a iniţiat în 2009 primul proiect de lege care prevedea că orice investitor privat cu o licenţă de exploatare minieră va avea dreptul să exproprieze cetăţeni de bunuri imobile dobândite legal. Proiectul său a fost respins în urma presiunii publice, dar a fost reluat în cea mai mare parte de alte două propuneri legislative eşuate: celebra lege specială pentru Roşia Montană (2013) şi legea minelor respinsă la rândul său în Marţea Neagră (10 decembrie 2013).

De această nouă lege ar beneficia în egală măsură Roşia Montană Gold Corporation, Deva Gold (Certej) sau Samax România (Rovina). Toate aceste companii, care în prezent întâmpină dificultăţi majore, primesc un cec în alb pentru viitor. Numeroasele probleme juridice cu care se confruntă aceste companii îşi găsesc rezolvare în prevederile şi derogările introduse în noul proiect de lege.

Guvernul României poate ajunge la un compromis cu Gabriel Resources în arbitrajul de la Washington doar dacă oferă garanţii palpabile companiei miniere. Prin urmare, Guvernul schimbă acum legea, astfel încât exploatarea de la Roşia Montană să devină legală. Acest lucru este atât mai presant cu cât Licenţa 47/1999 va expira în luna iunie a acestui an.

Planurile Deva Gold sunt tot mai încurcate după ce Tribunalul Cluj a anulat planul de urbanism al proiectului minier Certej şi după ce Ministerul Apelor şi Pădurilor a suspendat procedura de scoatere din fondul forestier naţional a 56 de hectare de pădure. Singura şansă de a avansa este această nouă lege care aduce derogări inclusiv de la Codul Silvic.

Samax România va beneficia direct de eliminarea obligativităţii realizării de studii de impact asupra mediului, a planului de refacere a mediului, a studiului de evaluare a impactului social şi planului de atenuare a impactului social. De altfel, compania minieră tocmai a anunţat că nu a reuşit să atragă pe bursă cele 10 milioane de dolari necesare realizării acestor studii.

Legea acordă privilegii fără precedent companiilor miniere, în detrimentul cetăţenilor, care pot fi expropiaţi forţat în cazul în care nu doresc să vândă casele sau terenurile pe care se pot face exploatări, oferind corporaţiilor miniere putere supremă: declararea proiectelor miniere ca fiind de interes public naţional şi exproprierea localnicilor care nu vor să-şi vândă proprietăţile.

Echipa de vânzători guvernamentali care a elaborat proiectul noii legi a minelor este compusă în principal din: Bogdan Găbudeanu – fost preşedinte ANRM, plătit actualmente de RMGC şi Deva Gold, Ciocănelea Florin şi Ijdelea Mihăilescu – plătit de GSP pentru continuarea afacerii Sterling prin interpuşii BSOG (Black Sea Oil and Gas, una din firmele care deţin contracte de concesiune în offshore), Bogatu Laurenţiu – fost director general ANRM, plătit în prezent de RMGC, plus o serie de angajaţi actuali ai ANRM care îşi trag foloasele de la SAMAX, RMGC, etc. prin firme de consultanţă si proiectare.