5.600 de familii ale celor din SIDEX, ameninţate cu sărăcia

Da, stimată, respectată și de TOP național Casă de avocatură „Zbârcea și Asociații”, îmi iau libertatea exercitării profesiei de gazetar, pe care mi-ați îngrădit-o amenințându-mi existența prin procese. Eu nu pot tace când o prestigioasă agenție internațională de presă, cum este BLOOMBERG, citată și de Ziarul Financiar din România, anunță că cel mai mare finanțator al GFG, controlată de omul de afaceri Sanjeev Gupta, și din care face parte și Liberty Galați, a pierdut finanțarea capitalului de lucru de la Greensill Capital, care și-a anunțat insolvența și Alliance a refuzat să reînoiască un contract de finanțare a GFG în valoare de 4,6 miliarde de dolari. La rândul său, și Credit Suisse a înghețat fondurile destinate Greensill Capital în valoare de 10 miliarde de dolari, care, la rându-i, are o expunere de 5 miliarde de dolari pe conglomeratul Sajeev Gupta, care a și început să invoce incapacitatea de plată pentru mai multe obligații.

Mai mult, Guvernul Marii Britanii a refuzat o cerere de asistență financiară de 230 milioane de dolari depusă de GFG Aliance, care controlează și Liberty Steel, nefiind siguri că aceste fonduri ar rămâne în UK. GFG are 5.500 de salariați doar în Marea Britanie, dintre care 3.000 lucrează pentru Liberty Steel.

Soarta celor 5.500 de salariați din SIDEX-Liberty, înmulțită cu doar trei membri ai familiilor lor înseamnă 16.500 de persoane, ne arată ce orizont de așteptare a sărăciei bântuie regiunea Galați. Conform specialiștilor din SUA, pierderea unui loc de muncă în producție, atrage după sine pierderea a încă cinci locuri de muncă pe orizontală. De aia tot am titrat noi la Impact-est de acum zeci de ani că regiunea Galațiului va ajunge un fel de Valea Jiului, doar că acolo exista (și am avut dreptate) salvarea prin turism. Iată că în curând ne vom tunde între noi și vom mânca de pe jos. Timp în care informațiile din SIDEX sunt blaturile sub un uriaș clopot de pâslă, să nu cumva să afle ghebarii din Combinat prin Dorian Dumitrescu ce lipsă de viitor îi pândește. Sigur că Gupta nu a aruncat chiar în vânt 740 milioane de euro, prin conturile ArcelorMittal Galați, la pachet fiind incluse și alte șase unități din sud-estul europei. Iar din 2019, anul tranzacției, nu au trecut încă doi ani fiscali…

Iar presiunea expunerii de cinci miliarde de dolari pe conglomeratul lui Sanjeev Gupta, nu poate fi ținută sub pâsla groasă a blocării dreptului de a fi informat și de a disemina informația, nu-i așa stimabilă casă de avocatură, care îți permiți să încalci, prin amenințare, legea privind libertatea de exprimare?