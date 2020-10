A patra rocadă între P. Munteanu şi M. Bucur

Skanderbegul ăsta pentru funcţia de director regional al Direcţiei Regionale Vamale Galaţi, din cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Galaţi, îi are ca protagonişti pe Mihai Bucur şi pe Petrică Munteanu, şi durează de aproape un an de zile. Desigur, fiecare dintre cei doi are în spate o galerie politică, miza funcţiei fiind una uriaşă, mai ales că influenţa acesteia se întinde pe şase judeţe, cu puncte vamale precum Constanţa, Galaţi, Tulcea, Brăila, Buzău şi Vrancea.

Aşadar, în această scurtă perioadă de timp am avut patru rocade între cei doi protagonişti cu spate politic. La ultima astfel de încordare, Mihai Bucur fusese surnumit ca şef de vamă pe unde şi-a înţărcat mutul iapa! Sigur, Bucur are vârsta pensionării, dar vrea să stea în funcţie până i se va promite ferm că va avea un bust din ipsos în faţa sediului instituţiei, el asigurând toate cheltuielile pentru o astfel de …realizare artistică! Dar să predea legitimaţia la poarta instituţiei, ca să poată fi preluată de către artistul plastic arvunit deja!

Din partea cealaltă, aflăm că Petrică Munteanu a realizat deja drumul expres Galaţi-Bucureşti, care se opreşte fix în sediul Ministerului Finanţelor Publice. Dar ce nu ştiu ambii combatanţi sunt două chestii: una, toate aceste înlocuiri unul cu celălalt îi decredibilizează în faţa subalternilor, şi doi, că în luna noiembrie tot MFP, cu ANAF şi Direcţia Generală a Vămilor cu tot, vor intra în reorganizare. Sigur, operaţiunea este promisă de multă vreme, dar pesede nu a avut interesul să o facă.

Un sfat, M. Bucur: „Spune-i lui George Stângă, şeful peneleului pe care îl alimentezi, că Miticii de la Bucureşti s-au inflamat şi prea mai vor să-l vază!”