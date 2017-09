Vom prezenta în acest număr de final al acestui subiect doar câteva aspecte ceva mai picante. De ce de final? Simplu! Aspectele privind ampla activitate infracţională desfăşurată de aceste SA-uri, prin onoratele lor conduceri, reprezintă o mică parte din diabolica maşină de devalizare a numeroase societăţi cuprinse în Cuponiadă, o parte din aceeaşi incredibilă maşinărie de spălare a unor sume uriaşe. A face o analiză şi o prezentare a acestor aspecte, doar privind aceste SA-uri, este, practic, greu de realizat dacă avem în vedere implicarea multor alte SRL-uri şi SA-uri ale grupului Chelu, care în fapt au contribuit împreună la crearea Imperiului Chelu, indiscutabil cel mai mare din cele create de-a lungul anilor în România.

Aici au fost şi încă sunt banii noştri!

Acest Imperiu a fost creat într-o perioadă de peste 20 ani, ani în care cei care au făcut parte din această creaţie diabolică a răposatului Chelu, au făcut prăpăd de-a lungul şi de-a latul ţării prin acapararea patrimoniilor unor societăţi comerciale, realizare facilitată de pasivitatea mai mult decât suspectă a instituţiilor statului.

Estimarea activelor acestui Imperiu, zic unii, ar depăşi cu mult un miliard de euro.

Dar despre această problemă a Imperiului Chelu vom mai discuta, căci ne interesează pe toţi. Banii aceştia sunt într-o mare măsură de la foarte mulţi dintre noi, adică acţionari cuponari şi chiar a dumneavoastră celor ce citiţi aceste rânduri, dar contribuabili de bună credinţă. O mare parte din banii acestor societăţi provin în multe situaţii din evaziune la greu, bani ce trebuiau să ajungă la bugetul de stat, deci indirect la noi toţi. Dar asta este altă problemă pe care urmează să o analizăm.

Momentam, să revenim la misterul societăţilor de care vorbirăm.

Chelu a decis: gata cu joaca!

Anul 2011 a constituit un an de cotitură în acţionariatul acestor misterioase (şi nu prea) societăţi cu acţiuni la purtător. Dacă tot au reuşit trepăduşii lui Cătălin să raporteze, mai ceva ca la Congresele răposatului Ceauşescu, succese după succese în agonisirea de active şi alte acareturi fără număr, s-a gândit bossul că ar fi cazul să-i scoată din scenă.

Nu de alta dar cine ştie ce le mai venea unora prin cap. Şi uite aşa s-au încolonat presupuşii proprietari de acţiuni la purtător şi-au pus-o pe cesiuni. Fericiţii noi proprietari au devenit bossul Chelu şi ultima lui consoartă, basarabeanca Ala Procopenco.

Împărţirea a fost destul de simplă. În mare parte, acţiunile au trecut la boss cam în proporţie de 99,5% şi 0,5% la consoartă, iar în unele cazuri, cum s-ar zice, viceversa. Decizia aceasta a creat un adevărat măcel după decesul lui neaşteptat. Bătăliile ce au urmat după moartea sa au fost generate de o altă mare belea.

Acţiunea la purtător, care nu este!

N-a visat răposatul Cătălin ce probleme le-a creat cu averea sa celor rămaşi.

Asta din mai multe motive. Una din aceste probleme ar fi aceea că a cam uitat să emită actiunile la purtător în forma materializată, adică să existe nişte hârtii emise de o valoare fixă. Din nenorocire acestea au lipsit şi lipsesc cu desăvârşire, fapt ce a generat o bătaie ca-n filmul anilor 40, ,,Şapte păcate”. Asta la figurat vorbind. Toată această tărăşenie a generat zeci şi zeci de procese între moştenitorii de drept, care mai de care dintre aceştia considerându-se mai îndreptăţit să fie proprietar de drept al acestor acţiuni. În fapt, sunt unii care posedă nişte certificate din care rezultă că ar deţine un anumit număr de acţiuni la purtător de la numărul… la numărul. Asta e! Timp au berechet de dispute în justiţie, deşi au apărut nişte mici probleme care i-au pus pe gânduri şi au ajuns la concluzia că ar fi bine să o lase puţin mai moale cu disputele zgomotoase. Dar asta este o altă problemă. Se vorbeşte în târg că aceştia au cam realizat că uriaşa avere cam este în fapt o uriaşă… furăciune, deci mai multă discreţie nu strică. În ce priveşte averea asta fabuloasă dar şi dubioasă, am considerat că ar fi cazul să vedem cam cum se prezintă în cifre la finele anului 2016.

Scurtă analiză bilanţieră

Curiozitatea ne-a împins să consultăm puţin site-ul Ministerului de Finanţe, să vedem cum stau aceste societăţi prin cifrele contabile. Bune, rele, adevărate sau nu, le-am studiat şi am rămas puţin perplecşi. Patrimonii uriaşe, creanţe uriaşe, datorii uriaşe, salariaţi… ioc, unul, doi, aşa de sămânţă. Puţini, dar al dracului de buni doar de… sămânţă. Cum au reuşit proprietarii acestor firme să strângă asemenea averi reprezintă un mare mister, mister mai ceva ca în ,,Misterele Parisului”.

Iată ce spun cifrele pentru aceste 21 de societăţi.

Active imobile şi mobile 273.340.904 lei, adică vreo 60.742.000 euro! 60 milioane de euro este totuşi o sumă de luat în consideraţie.

Creanţe 71.602.006 lei, datorii 101.280.632 lei, profit 0 lei şi zero bani, salariaţi 28. Fabuloase cifre. Una dintre firmele de frunte este SC ZORDER BIG SA Galaţi. Această firmă este posesoare a unor active de 105.601.183.000 lei, aproximativ 2.346.692 euro! Cum s-au procopsit aceste firme cu asemenea patrimonii este un mare mister. Asta la prima vedere, pentru cei neavizaţi. Gurile rele spun că cifrele reale ale valorii bunurilor este cu mult mai mare. Terenuri şi clădiri cât cuprinde, utilaje etc., fără număr, fără număr, ca în spectacolele lui Adi Minune. Aceleaşi guri rele spun că aceste active provin din evaporări. Cum aşa? Se pare că s-au evaporat de la firmele privatizate prin Cuponiadă, firme care, practic, au fost falimentate şi lichidate prin căpuşarea cu societăţile grupului Chelu.

Unii spun că ar fi vorba de SIRCOVTEX SA Siret, PORŢELANUL SA Dorohoi, CORA SA Tg. Mureş, SACO SA Slobozia, CIT SA Tecuci, ALPROM SA Piteşti, ROSTRAMO SA Tg. Jiu, CELULE ELECTRICE Băileşti etc. Au rămas bieţii cuponari şi angajaţii acestor firme cu buzele umflate mai ceva ca fătucile cu buzele eronat siliconate. Cârcotaşii zic că era păcat să valorifice statul aceste active pentru plata datoriilor la stat a acestor societăţi. Ajutorul a fost dat de aceste firme năcăjite ale grupului Chelu care le-a preluat o mare parte din active într-o formă sau alta spre valorificare corespunzătoare. Dar concluzionând, credem că misterul acestor societăţi cu acţiuni la purtător (care nu prea sunt), le-am cam clarificat. Totul a fost o cacialma. Cine era în spatele acţiunilor la purtător? Ghici, ghicitoarea mea! Proprietar n-a fost decât unul, marele boss Chelu Cătălin, cel care i-a jucat pe degete cum a vrut muşchii lui pe subordonaţi. Cel puţin aşa a crezut el. Adevărul se pare că este puţin mai… altfel.

La final, vă putem spune că am intrat în posesia unui vast material privind Imperiul Chelu, material ce îl vom prezenta în ediţiile viitoare. Este de mare interes pentru că ne-a afectat şi ne afectează în continuare activitatea acestui Imperiu. Cifrele vehiculate sunt impresionante. Prejudiciile, modul în care s-au produs depăşesc orice imaginaţie. Dacă nu ar exista înscrisuri, s-ar putea zice că fabulăm. Jaful a fost şi este uriaş. Cum au contribuit SIF-urile în mod neortodox la creşterea fabuloasă a averii acestui grup, vom dezvălui în curând.