Acţiunile Galfinband, motiv de război între afaceristele moldo-gălăţence Ala Procopenco şi Mihaela Golovatii (I)

Din lecturarea site-ului BVB am aflat că la o societate din Dâmboviţa, Mecanica Rotes SA, s-a cerut de către un acţionar, deţinător a 22,45% din acţiunile societăţii, convocarea unei şedinţe AGA Ordinare. Acţionarul care a cerut convocarea susmenţionată este firma Amicosottis SA Galaţi, firmă la care Ala Procopenco deţine 99,50% din acţiuni şi la care este administrator.

Consiliul de administraţie al SC Mecanica Rotes SA s-a întrunit şi a aprobat solicitarea petentei Procopenco, dispunând convocarea respectivei AGA Ordinare pentru data de 15/16 martie 2021, orele 12. Iată cum sună ordinea de zi a şedinţei:

1. Revocarea membrilor Consiliului de Administraţie.

2. Revocarea auditorului financiar al societăţii.

3. Alegerea unui nou Consiliu de Administraţie.

4. Numirea auditorului financiar al societăţii pe o perioadă de 4 ani.

5. Stabilirea indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie.

6. Stabilirea indemnizaţiei auditorului financiar.

7. Întocmirea unui raport de către auditorul financiar prin care să se stabilească condiţiile în care Societatea Mecanica-SA a vândut pachetul de acţiuni deţinut la Societatea GALFINBAND SA, identificarea prejudiciului adus societăţii şi a persoanelor responsabile.

Nimic nu ar părea neobişnuit la prima vedere, astfel de solicitări fiind adesea folosite în cadrul societăţilor comerciale în care sunt mulţi acţionari şi se ivesc diverse contradicţii.

De fapt, în spate se ascunde un conflict între cele două, mai bine zis între taberele din spatele acestora, totul plecând de la bani. Dacă Ala Procopenco (foto stânga) a rămas cu o avere considerabilă de la răposatul Chelu Cătălin, aceasta primind participaţii uriaşe în diverse societăţi comerciale, cealaltă persoană, Golovatii Mihaela (foto dreapta) are susţinerea financiară a soţului, Constantinescu Gabriel, omul care a cam condus „treburile” prin aşa zisul imperiu Chelu. Deşi acest demers pare de neînţeles, la prima vedere, asta pentru că „uriaşa baltă are peşte la greu”, ceva a iritat-o pe Ala Procopenco foarte tare.

Motivul disputei: acţiunile Galfinband SA Galaţi

Motivul, zice-se, ar fi acela al preţului de achiziţie a acţiunilor Galfinband SA Galaţi deţinute de Mecanica Rotes, de către Mihaela Golovatii. Galfinband SA Galaţi nu pare la prima vedere o achiziţie bună, asta dacă ţinem cont de faptul că societatea este în procedura de faliment, pentru că datorează către creditori milioane bune. Problemele economico-financiare la Mecanica Rotes sunt de o gravitate enormă. Societatea a fost, în perioada când Chelu Cătălin era în viaţă, ani la rând devalizată şi folosită ca vehicul bursier, fapt ce a condus la o decapitalizare severă a firmei. Din păcate, după decesul lui Cătălin, acţionarii cu poziţie de control au continuat să implice societatea în tranzacţii bursiere cu impact la fel de dezastruos. De reţinut că în toată această perioadă, director general şi preşedinte CA a fost aceeaşi persoană, Erculescu Florica, care a trebuit să joace cum au „cântat” acţionarii ce deţineau controlul la un moment dat. Treaba proastă este că la această dată cineva a fost călcat pe bătătură, respectiv Ala Procopenco, dar a se reţine: aceasta nu deţine poziţia de control. Există un alt personaj, cunoscut şi controversat în acelaşi timp, care deţine controlul asupra mai multor acţiuni. Acest personaj este afaceristul Adrian Andrici, ajuns în postura de a deţine controlul real asupra unor procente importante din acţiunile societăţii, fapt care i-ar da posibilitatea de a decide ce şi cum. Se zice că Ala Procopenco are o răfuială cu cineva din conducerea CA al Mecanica Rotes, Constantinescu George, cumnatul Mihaelei Golovatii, frate cu Constantinescu Gabriel. Conflictul dintre cei doi vizează sume uriaşe de bani datorată de către firma Geochis SA Galaţi către firme ale acesteea. Or, George Constantinescu, cu firma băgată în faliment, la cerere, nu prea va mai da paralele datorate către Ala. Oricum va fi război mare, se vor deconspira uriaşe fraude săvârşite în ultimii ani, fraude care practic au condus la o decapitalizare de peste 70% a SC Mecanica Rotes. Mai mult ca sigur, acest „mic” conflict va devoala adevăratele escrocherii săvârşite în ultimii ani la această firmă şi nu numai. Se vor stârni furtuni la distanţă, pe la Altur SA Slatina, Electroargeş SA Curtea de Argeş şi un adevărat uragan la Mobila Rădăuţi. Împărţeala furăciunii grupării Chelu este acerbă şi la această dată. DIICOT-ul va avea din nou de treabă. Vă ţinem la curent.