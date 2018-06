Auziţi, oameni buni, după zece ani, procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Structura Centrală, s-au pronunţat faţă de cele zece persoane din dosarul intitulat „Aviasan 2”, cauză aflată pe rolul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. Astfel, decizia luată şi comunicată, spune că indivizii nu sunt vinovaţi, asta după zece ani, în care fiecare a avut calitatea de FĂPTUITOR, perioadă în care lucrurile au fost lăsate intenţionat „să băltească”, timpul ce s-a scurs punându-şi amprenta şi făcându-i pe procurorii DNA să concluzioneze precum că „la acest moment, după un interval de timp relativ îndelungat de la momentul presupusei săvârşiri a infracţiunilor, mijloacele procedurale aflate la dispoziţia organelor de urmărire penală sunt LIMITATE şi nu oferă posibilitatea stabilirii unei situaţii de fapt probate, care să conducă spre tragerea la răspundere penală a persoanelor responsabile”. Huooo!, mă, „portocalelor” ce sunteţi, de ne credeţi tâmpiţi şi proşti pe toţi?, argumentul de mai sus fiind de tot râsul! Gata, aţi pus capac pe veceu, aţi mai rezolvat un DOSAR, nu-i aşa, dragi procurori, sub comanda inegalabilei şi unicei madame Codruţa Kövesi?!

Uite, de aceea am ajuns să le dăm dreptate celor care spun că JUSTITŢIA asta a noastră e praf şi pulbere, că dosarele sunt SELECTATE, se bagă în lucru şi sunt lăsate în adormire până ajung în situaţia relatată mai sus.

Să clasezi acuzaţii cum că statul român a fost prejudiciat cu peste 40 milioane de euroi, este o mare ticăloşie, o sfidare a poporului român, ce vine din partea unor indivizi care au salarii astronomice, pensii speciale şi o groază de alte facilităţi, care duc până la deconturi chiar şi pentru o aspirină cumpărată de la farmacia din colţul străzii.

Dar, hai să vedem cu cine s-a „luptat” DNA-ul pentru care ies ai noştri concetăţeni în stradă ca să-l apere, în păstrarea ideii de JUSTIŢIE şi DREPTATE în ROMÂNIA.

Vorbim în primul rând despre confraţii lucrătorilor din DNA, adică acei legaţi prin şcoli, profesie, colegi de turmă în apărarea ordinii de DREPT: Virgil Luparu – fost procuror-şef al Secţiei de Urmărire Penală în cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galaţi; Costache Roşca, fost prim procuror al Parchetului de pe lângă Judecătoria Galaţi şi „celebrul” avocat şi fost deputat în Parlamentul României, Mihail Boldea. Şi-a închipuit cineva, în afară de câţiva naivi, că „îşi va scoate ochii corb la corb”? În al doilea rând vorbim de ceilalţi, de „civili”, de politicieni, de nume grele precum: Bogdan Liviu Ciucă, un notar ca oricare altul, dar care, odată intrat în politică cu sprijinul direct al lui Durbacă, a ajuns în Parlamentul României şi a ocupat timp de opt ani de zile fotoliul de Şef al Comisei Juridice din Camera Deputaţilor. Vă daţi seama, în tot acest timp, pe câţi i-a îndatorat pe viaţă şi câte lucruri a rezolvat la comandă? Da, dar nu degeaba pentru că uite aşa, pe furiş, pe nevăzute, pe repede înainte, omul a ajuns şi Profesor Universitar Doctor, o, ho! ho! Şi gurile rele spun că şi Vicepreşedinte al Academiei de Ştiinţe Juridice şi Vicepreşedinte al Asociaţiei Notarilor Publici din România şi tot aşa…

Adică o nucă tare rău de tot, pentru procurorii „portocală” ai DNA şi pentru magistraţi, în general.

Tot aici vorbim şi despre notarii publici George Schin şi Claudiu Marina, „fraţi” în MASONERIE, oameni cu bani mulţi după cum se bârfeşte în Republicuţă.

Aşa că alde „portocală” au avut nuci tari, de care li s-a făcut spaimă, lăsând dosarul Aviasan 2 să zacă zece ani. De acelaşi calibru a fost şi Nicolae Reti – fostul director al Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară sau Oprea Răducanu – directorul de la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Galaţi şi fost decan al Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii „Dunărea de Jos”.

La cei enumeraţi mai sus se adaugă „greii”, elefanţii, dinozaurii, varanii, în persoana lui Eugen Durbacă, un comunist celebru şi un profitor feroce al perioadei post-decembriste, un farseor politico-ideologic, o emblemă a parveniţilor în orice situaţie, şi în persoana lui Mircea Nicu Toader care, aşa cum spun gurile rele din târg, bârfele şi zvonurile, ar fi fost „acoperit” şi înainte şi după ’89 şi care pe vremea lui Ceaşcă (cică ar fi spus un tovarăş securist care răspundea de NAVROM) avea în frigider ascunse peste douăzeci de carnete CEC cu câştiguri potenţiale în autoturisme Dacia, iar la serviciu fişetul fostului Director al Centrului de Atestare şi Calificare a Marinarilor gemea de Kentane şi Vizichi! Omul acesta care a dat STATUL în judecată pentru că a fost persecutat pe vremea de dinainte de ’89 şi care, culmea, a şi câştigat procesul cu despăgubiri uriaşe! Acelaşi om care a dus-o de mână pe gălăţeanca LIVIA STANCIU la Băsescu şi care a jurat că răspunde de loialitatea lui madame justiţiar.

Mai departe, le ştiţi şi dumneavoastră din văzute, din auzite, aşa că noi şi nu mai insistăm!

Prin urmare lupta a fost inegală între DNA şi „făptuitori”, între procurorii „portocală” şi o aşa haită de lupi!

Mama ei de JUSTIŢIE chioară, strâmbă, a cărei „dreptate” nu poate fi pentru populimea română de rând decât cu totul şi cu totul întâmplător!

Mai trebuie punctat un aspect aici, legat de şeful DNA-ST Galaţi, procuror Gheorghe Ivan, şi de colega lui de „izbânzi” profesionale, dar şi de catedră universitară de stat, Mihaela Aghiniţei. În timp ce ei duceau în derizoriu importanţa şi necesitatea Direcţiei Naţionale Anticorupţie, prin gagicăreli penibile în interiorul instituţiei (Ivan cu drăgan la grefiera şefă, iar Aghiniţei electrocutată orgasmic de avocatul Boldea), Afacerea Aviasan scăpa de sub rigoarea legilor în materie.

După 10 ani, tot un procuror DNA, dar al Structurii Centrale, dispune, în 12 puncte, scoaterea tuturor numelor grele care au avut tangenţe ori secante cu dosarul!

Ca argument, publicăm integral Ordonanţa procurorului Dan-Gabriel Badea.

Obiectiv

ORDONANŢĂ

24 mai 2018

Dan Gabriel BADEA – procuror în cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Secţia de combatere a corupţiei.

Examinând actele din dosarul cu numărul de mai sus,

CONSTAT URMĂTOARELE:

Prin rechizitoriul nr. 185/P/2008 din data 11.10.2013, al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, Serviciul Teritorial Galaţi, s-a dispus, între altele:

– Disjungerea cauzei faţă de făptuitorul Luparu Virgil pentru săvârşirea infracţiunilor prevăzute în art. 132 din Legea nr. 78/2000 în referire la art. 246 Cod penal şi art. 254 alin.(1) Cod penal în referire la art. 6 şi 7 alin.(1) din Legea nr.78/2000, cu aplicarea art. 33 lit.a) Cod penal şi faţă de făptuitorul Roşca Costache pentru săvârşirea infracţiunii prevăzută în la art. 255 alin.(1) Cod penal în referire la art. 6 şi 7 alin. (2) din Legea nr. 78/2000.

– Disjungerea cauzei faţă de făptuitorul deputat avocat Boldea Mihail pentru săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune şi tentativă la înşelăciune, prevăzute în art. 215 alin.(1) şi (2) Cod penal şi în art. 20 Cod penal raportat la art. 215 alin.(1) şi (2) Cod penal (fapte comise în legătură cu apartamentul nr. 3, din mun. Galaţi, str. Blaj, nr. 6, bloc H şi cu apartamentul nr. 27, din mun.Galaţi, str.Brăilei, nr.165, bloc A3)

– Disjungerea cauzei faţă de făptuitorul deputat avocat Boldea Mihail şi alţii, cercetaţi pentru săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune prevăzute în art. 215 alin.(1) şi (2) Cod penal, fapte comise în legătură cu:

1. – obţinerea în mod ilegal a imobilului situat în mun. Galaţi, str. George Coşbuc, nr. 386 de către numitul Bercea Sorin în contradictoriu cu numita Afendulis (fostă Toader) Ana în baza hotărârii nr. 89/21.12.2005 a Curţii de Arbitraj Galaţi pronunţată de arbitru unic Luchiniuc Aurica.

2. – implicarea acestuia într-o înşelăciune având drept obiect un imobil situat în mun. Galaţi, str. Morilor, nr. 130 în care a fost arestat preventiv numitul Balaban Sorin (dosar penal nr. 878/P/2009 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Galaţi).

3. – obţinerea în mod ilegal a unei suprafeţe de teren situată în mun. Galaţi, prelungirea Traian, Staţia PECO de către numita Avram Cristina pe calea unor hotărâri pronunţate de Curtea de Arbitraj Galaţi.

– Disjungerea cauzei faţă de făptuitorul deputat notar public Ciucă Liviu Bogdan, Preşedinte al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi din cadrul Camerei Deputaţilor, pentru săvârşirea infracţiunilor prevăzute în art. 17 lit.b) din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 323 alin.(1) şi (2) Cod penal, art. 25 Cod penal raportat la art.132 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 248 şi art. 2481 Cod penal, art. 257 alin.(1) C.pen. în referire la art. 6 din Legea nr. 78/2000, art. 17 lit.e) din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 23 lit.b) din Legea nr. 656/2002, art. 292 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin.(2) Cod penal, toate cu aplicarea art. 33 lit.a) Cod penal.

– Disjungerea cauzei faţă de făptuitorii notari publici Schin George Cristian şi Marina Claudiu – Cornel, pentru săvârşirea infracţiunilor prevăzute în art. 17 lit.b) din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 323 alin.(1) şi (2) Cod penal, art. 132 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 248 şi art. 2481 Cod penal şi art. 26 Cod penal raportat la art. 17 lit.e) din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 23 lit.b) din Legea nr. 656/2002, toate cu aplicarea art. 33 lit.a) Cod penal.

– Disjungerea cauzei faţă de făptuitorii Reti Nicolae pentru săvârşirea infracţiunilor prevăzute în art. 17 lit. b) din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 323 alin.(2) Cod penal, art. 215 alin.(1), (2), (3) şi (5) Cod penal, art. 288 alin.(1) Cod penal, art. 291 Cod penal, art. 9 lit.b) din Legea nr. 241/2005 şi art. 132 din Legea nr. 78/2000 în referire la art. 248 Cod penal şi art. 2481 Cod penal, Durbacă Eugen pentru săvârşirea infracţiunilor prevăzute în art. 25 Cod penal raportat la art. 132 din Legea nr. 78/2000 în referire la art. 248 Cod penal şi art. 2481 Cod penal, Oprea Răducan pentru săvârşirea infracţiunilor prevăzute în art. 25 Cod penal raportat art. 132 din Legea nr. 78/2000 în referire la art. 248 Cod penal şi art. 2481 Cod penal, Toader Mircea pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute în art. 257 alin.(1) Cod penal în referire la art. 6 din Legea nr.78/2000.”

Cercetările au fost continuate în cadrul unui alt dosar penal de către Serviciul Teritorial Galaţi, înregistrat cu nr. 209/P/2013. Prin ordonanţa nr. 3573/C/2014 din data de 15.12.2014 s-a dispus preluarea la D.N.A. – Structura Centrală a dosarului penal, acesta fiind înregistrat pe rolul Secţiei de combatere a corupţiei sub nr. 711/P/2014.

Prin ordonanţa nr. 209/P/2013 din data 17.02.2014 a DNA – Serviciul Teritorial Galaţi, s-a dispus începerea urmăririi penale în cauză cu privire la infracţiunile de:

– luare de mită, prev. de art. 289 alin. 1 C.p. în referire la art. 6 şi 7 din Legea nr. 78/2000 şi dare de mită, prev. de art. 290 alin. 1 C.p. în referire la art. 6 din Legea nr. 78/2000;

– abuz în serviciu, prevăzută de art. 297 alin. 1 C.p. în referire la art. 132 din Legea nr. 78/2000, constituire unui grup organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1 şi 3 C.p. şi spălarea banilor, prevăzută de art. 29 lit. b din Legea nr. 656/2002 republicată;

– fals în declaraţii, prevăzută de art. 326 C.p.;

– abuz în serviciu, prevăzută de art. 297 alin. 1 C.p. în referire la art. 132 din Legea nr. 78/2000, fals intelectual, prevăzută de art. 321 alin. 1 C.p., uz de fals, prevăzută de art. 323 C.p. şi instigare la abuz în serviciu, prevăzută de art. 47 C.p. rap. la art. 132 din Legea nr. 78/2000;

– trafic de influenţă, prevăzută de art. 291 alin. 1 C.p. în referire la art. 6 din Legea nr. 78/2000;

– înşelăciune şi tentativă la înşelăciune, prevăzute de art. 244 alin. 1 C.p. şi art. 32 alin. 1 C.p. în referire la art. 244 alin. 1 C.p..

Conform ordonanţei DNA s-a reţinut că numitul Luparu Virgil, în calitate de procuror şef secţie urmărire penală în cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galaţi ar fi dispus în mod abuziv soluţia de neînceperea urmăririi penale faţă de procurorul Roşea Caloenescu Costache şi avocatul Boldea Mihail în dosarul penal nr. 383/P/2007. Această soluţie ar fi fost dispusă ca urmare a faptului că procurorul şef secţie urmărire penală Luparu Virgil ar fi primit o sumă de bani cuprinsă între 20.000-30.000 euro de la procurorul Roşea Caloenescu Costache.

În perioada anilor 2007-2011, numiţii Ciucă Liviu Bogdan, Schin George Cristian şi Marina Claudiu Cornel, în calitate de notari, s-ar fi asociat în vederea săvârşirii de infracţiuni de corupţie şi ar fi abuzat de funcţiile publice cu prilejul încheierii mai multor acte notariale translative de proprietate cunoscând situaţia juridică a terenurilor, respectiv faptul că dreptul de proprietate ar fi fost dobândit ca urmare a săvârşirii unor infracţiuni comise de numiţii Boldea Mihail, Marosy Mircea, Cojocaru Valentina şi Oprea Matei.

Numitul Ciucă Liviu Bogdan, în calitate de deputat în Parlamentul României, în declaraţiile de avere din datele de 13.06.2008, 14.12.2008, 15.06.2009, 26.11.2009, 17.03.2010, 15.06.2010, 03.11.2010, 15.06.2011, 13.06.2012 şi 17.12.2012, nu ar fi consemnat aspecte cu privire la împrumuturile băneşti de la Marinescu Horia loan din data de 30.05.2008 în sumă de 151.000 euro şi 08.07.2008 în sumă de 90.000 euro.

Numitul Reti Nicolae, în calitate de director al OCPI Galaţi, în mod abuziv şi la instigarea numiţilor Durbacă Eugen şi Oprea Răducan, ar fi dispus intabularea dreptului de proprietate pentru S.C. FITCOM SERV SRL Galaţi a suprafeţei de 39,61 ha, teren situat în extravilanul comunei Vînători, judeţul Galaţi, în baza sentinţei civile nr. 2887/02.04.2007, pronunţată de Judecătoria Galaţi în dosarul nr. 3506/233/2007.

Numitul Toader Mircea Nicu, în calitate de preşedinte PDL Galaţi, ar fi intervenit pe lângă magistraţi procurori din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galaţi pentru a fi dispusă o soluţie favorabilă faţă de deputatul Boldea Mihail în dosarul penal nr. 383/P/2007 şi în schimb ar fi primit prin persoane interpuse o suprafaţă de teren.

Numitul Boldea Mihail, în calitate de avocat, ar fi indus în eroare sau ar fi rcat’să pună în executare intenţia de a dobândi în mod injust mai multe imobile, respectiv: apartamentul nr. 3, din municipiul Galaţi, str. Blaj, nr. 6, bloc H – proprietatea numitei Crăiţă Georgeta; apartamentul nr. 27 din municipiul Galaţi, str. Brăilei, nr. 165, bloc A3 pentru numitul Roşca Iulian. Totodată, ar fi fost implicat în obţinerea în mod ilegal a imobilului situat în municipiul Galaţi, str. George Coşbuc, nr. 386 de către Bercea Sorin, imobilul situat în mun. Galaţi, str. Morilor, nr. 130, de către Balaban Sorin, imobilul situat în mun. Galaţi, str. Prelungirea Traian, staţia PECO de către Avram Cristina.

Din analiza materialului probator administrat preponderent în dosarul nr. 185/P/2008 al Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Galaţi, apreciem că nu rezultă elemente sau indicii care să dovedească existenţa infracţiunilor pentru care s-a dispus disjungerea. În plus, la acest moment, după un interval de timp relativ îndelungat de la momentul presupusei săvârşiri a infracţiunilor, mijloacele procedurale aflate la dispoziţia organelor de urmărire penală sunt limitate şi nu oferă posibilitatea stabilirii unei situaţii de fapt probate, care să conducă spre tragerea la răspundere penală a persoanelor responsabile.

Aşadar, întrucât nu există o situaţie de fapt conturată în mod cert spre a oferi posibilitatea formulării unor acuze în sarcina persoanelor menţionate în actul de sesizare, considerăm că soluţia care se impune este clasarea cauzei, motivat de inexistenţa faptelor.

Faţă de cele expuse mai sus, în temeiul art. 315 alin. (1) lit. b) din C. proc. pen., cu referire la art. 314 alin. (1) lit. a) din C. proc. pen. rap. la art. 16 alin. (1) lit. a) din C. proc. pen.,

DISPUN:

1. Clasarea cauzei cu privire la Luparu Virgil, la data faptei, procuror şef secţie urmărire penală în cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galaţi, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de luare de mită, prev. de art. 289 alin. 1 C.pen. rap. la art. 6 şi art. 7 lit. b din Legea nr. 78/2000 şi abuz în serviciu, prev. de art. 297 C.p. rap. la art. 131 2 3 din Legea nr. 78/2000 (fapta nu există).

2. Clasarea cauzei cu privire la Roşca Costache, la data faptei prim- procuror al Parchetului de pe lângă Judecătoria Galaţi, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de dare de mită, prev. de art. 290 alin. 1 C.pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000 şi abuz în serviciu, prev. de art. 297 C.p. rap. la art. 132 din Legea nr. 78/2000 (fapta nu există).

3. Clasarea cauzei cu privire la Boldea Mihail, la data faptei avocat, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de înşelăciune şi tentativă la înşelăciune, prevăzute de art. 244 alin. 1 C.p. şi art. 32 alin. 1 C.p. în referire la art. 244 alin. 1 C.p. (fapta nu există).

4. Clasarea cauzei cu privire la Ciucă Liviu Bogdan, la data faptei notar public, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de abuz în serviciu, prevăzută de art. 297 alin. 1 C.p. în referire la art. 132 din Legea nr. 78/2000, constituire unui grup organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1 şi 3 C.p. şi spălarea banilor, prevăzută de art. 29 lit. b din Legea nr. 656/2002 republicată, şi fals în declaraţii, prevăzută de art. 326 C.p. (fapta nu există).

5. Clasarea cauzei cu privire la Schin George Cristian, la data faptei notar public, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de abuz în serviciu, prevăzută de art. 297 alin. 1 C.p. în referire la art. 132 din Legea nr. 78/2000, constituire unui grup organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1 şi 3 C.p. şi spălarea banilor, prevăzută de art. 29 lit. b din Legea nr. 656/2002 republicată (fapta nu există).

6. Clasarea cauzei cu privire la Marina Claudiu Cornel, la data faptei notar public, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de abuz în serviciu, prevăzută de art. 297 alin. 1 C.p. în referire la art. 132 din Legea nr. 78/2000, constituire unui grup organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1 şi 3 C.p. şi spălarea banilor, prevăzută de art. 29 lit. b din Legea nr. 656/2002 republicată (fapta nu există).

7. Clasarea cauzei cu privire la Reti Nicolae, la data faptei director al OCPI Galaţi, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de constituire unui grup organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1 şi 3 C.p., înşelăciune, prevăzută de art. 244 alin. 1 C.p., abuz în serviciu, prevăzută de art. 297 alin. 1 C.p. în referire la art. 13: din Legea nr. 78/2000, fals intelectual, prevăzută de art. 321 alin. 1 C.p., uz de fals, prevăzută de art. 323 C.p. (fapta nu există).

8. Clasarea cauzei cu privire la Durbacă Eugen, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de instigare la abuz în serviciu, prevăzută de art. 47 C.p. rap. la art. 13: din Legea nr. 78/2000 (fapta nu există).

9. Clasarea cauzei cu privire la Oprea Răducan, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de instigare la abuz în serviciu, prevăzută de art. 47 C.p. rap. la art. 13: din Legea nr. 78/2000 (fapta nu există).

10. Clasarea cauzei cu privire la Toader Mircea Nicu , sub aspectul săvârşirii infracţiunii de trafic de influenţă, prevăzută de art. 291 alin. 1 C.p. în referire la art. 6 din Legea nr. 78/2000(fapta nu există).

11. În temeiul art. 275 alin. 3 C.pr.pen., cheltuielile judiciare în cuantum de 100 de lei rămân în sarcina statului.

12. În temeiul prev. art. 316 alin. 1 C.pr.pen., câte o copie a prezentei ordonanţe se comunică numiţilor Luparu Virgil, Roşea Costache, Boldea Mihail, Ciucă Liviu Bogdan, Schin George Cristian, Marina Claudiu Cornel, Oprea Răducan, Durbacă Eugen şi Toader Mircea Nicu.

PROCUROR,

Dan-Gabriel BADEA