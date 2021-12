Afaceristul gălăţean, Ştefan Constantin, în vizorul organelor de cercetare penală, privind achiziţionarea acţiunilor societăţii BRAICONF SA Brăila şi pentru administrarea acesteia

Despre implicarea afaceristului Ştefan Constantin în societăţile răposatului Chelu Cătălin, despre modul în care a ajuns la conducerea unor firme de importanţă naţională ale acestuia, presa a scris pe larfg în ultimii ani. Cel mai recent scandal stârnit de halul de achziţionare şi de administrare administrare a unei societăţi cu renume este cazul societăţii BRAICONF SA Brăila, renumita fabrică de confecţii, un brand naţional. La această dată se fac o serie de cercetări, urmare a unor sesizări penale, privind presupuse fraude săvîrşite la BRAICONF SA Brăila, firmă aflată sub controlul societăţii INDUSTRIES BENJAMIN SRL Bucureşti, care deţine la această dată, conform site-ul Bursei de Valori Bucureşti(BVB), 45% din acţiuni. Această firmă bucureşteană are ca asociaţi două sereleuri din Bucureşti, MAIN URBAN SRL şi SAVILLS PROPERTY SRL, care deţin 68% şi respectiv 20% din părţile sociale, diferenţa de 12% din părţile sociale fiind deţinută de Ştefan Constantin, ca persoană fizică. În fapt, conform datelor de la Registrul Comerţului, firmele menţionate mai sus au ca fondator şi administrator pe acelaşi domn Ştefan Constantin. Concluzia: adevăratul proprietar al celor 45% din acţiunile BRAICONF SA Brăila aparţin contraversatului afacerist gălăţean Ştefan Constantin. Autorii sesizării susţin că odată cu instalarea la conducerea societăţii a controversatului afacerist, a început dezastrul financiar al societăţii, înregistrarea unor pierderi uriaşe, un grad mare de îndatorare, reducerea personalului şi implicarea societăţii în tranzacţii bursiere păguboase. Dacă firma brăileană înregistra profit an de an iar salariile erau mai mult decât decente, se pare că odată cu apariţia în acţionariatul societăţii a SC ELECTROARGEŞ SA Curtea de Argeş, care a achiziţionat 60,54% din acţiunile BRAICONF SA, a început intrarea într-o perioadă de declin major al companiei. La vremea respectivă, Ştefan Constantin deţinea funcţia de preşedinte al consiliului de administraţie la ELECTROARGEŞ SA, reuşind să-şi impună numirea sa şi ca preşedinte al consiliului de administraţie la BRAICONF Brăila, din 8 august 2018.

De la profit substanţial, la pierdere fabuloasă

Ştefan Constantin Şi Silviu Bogdan Dumitrache – administratorii Braiconf SA

Asta s-a întâmplat după venirea la conducere a unui nou consiliu de administraţie numit de noul acţionar majoritar. Apariţia în acţionariatul BRAICONF SA a firmei ELECTROARGEŞ SA, cât şi schimbarea conducerii, a însemnat începutul unui dezastru financiar. Conform site-ului BVB, SC BRAICONF înregistra în primul trimestru al anului 2018 un profit de 770.049 lei şi erau semnale că va încheia anul, ca şi în anii din urmă, cu profit de peste 1 milion lei, dar n-a fost aşa cum se spera. Se pare că noua conducere a fost mai puţin interesată de bunăstarea societăţii, ba chiar deloc, prioritar fiind interesul material al celor de la conducere. Aceştia şi-au aprobat indemnizaţii fabuloase pentru dezastrul realizat. Se spune prin urbea vecină că au existat două perioade distincte: epoca Simionescu, perioadă în care se înregistra an de an profit în jur de 2 milioane lei şi epoca gălăţenilor din jurul afaceristului Ştefan Constantin, perioadă în care s-a înregistrat o pierdere de aproape 11 milioane lei în trei ani. Click aici

Pierdere uriaşă pentru firmă, dar cei care au condus-o la această pierdere au fost răsplătiţi regeşte, respectiv cu fabuloasa sumă de … 7.263.152 de lei!!! Această sumă reprezintă doar indemnizaţiile acordate consiliului de administraţie pentru doi ani, respectiv 2019 şi 2020, pentru anul 2018 şi 2021 nefiind date referitor la sumele acordate. Click aici

Concluzia: pierderea a fost determinată în proporţie covârşitoare de remunerarea cu sume uriaşe a celor ce au administrat societatea şi care au produs o pierdere colosală, fără precedent în istoria firmei.

S-a dorit manipularea pieţei bursiere ?

Asta este o idee vehiculată de multe persoane din acţionariatul firmei, aspect dedus din faptul că, brusc, după apariţia noului acţionar, care şi-a numit oamenii în conducere, în anul 2018, a început declinul fabulos, înregistrarea unor pierderi foarte mari, asta în condiţiile în care societatea brăileană mergea pe profit în jur de două milioane de lei anual. Acţionarii consideră că actuala conducere a dorit să stopeze activitatea profitabilă a societăţii, dorind scăderea interesului faţă de această firmă, determinând scăderea preţului acţiunilor pe piaţa bursieră. Se vorbeşte de crearea unui păienjeniş de firme cu sediul în Bucureşti, toate având ca asociaţi pe cei doi administratori ai societăţii brăilene, respectiv Ştefan Constantin şi Silviu Bogdan Dumitrache. La această dată, conform site-ul BVB, există un investitor care cumpără acţiuni la perdanta BRAICONF SA, acest investitor fiind chiar firma lui Ştefan Constantin, INDUSTRIES BENJAMIN SRL Bucureşti, care a ajuns să deţină peste 45% din acţiunile firmei brăilene. Surprinzător este faptul că acţionarul majoritar această firmă, care deţine controlul absolut al fabricii BRAICONF SA, este o firmă care a fost înfiinţată în anul 2018, an în care a realizat zero venituri 2018 şi 2020, şi doar 6.049 lei în 2019, înregistrând în cei trei ani de existenţă o pierdere de 45.618 lei şi având datorii fabuloase de 9.197.234 lei. Despre rezultatul anchetei şi cum s-a ajuns la dezastrul firmei brăilene, vă ţinem la curent.