Bugetofagul Gelu Stan încasează anual 254.000 de lei

El are în conturi 681.000 lei, 85.000 euro şi 70.000 de dolari. Plus două vile!

După ce a fost dat afară de la Damen Galaţi, inginerul Gelu Stan a stat foarte puţin timp în tihna şemineului împletind de zor laba unui ciorap. Pe repede înainte, el a iniţiat înfiinţarea Asociaţiei Naţionale a Constructorilor de Nave. Unde a şi devenit director general, normal, nu?! Şi de unde, în 2017, ultimul an fiscal încheiat, a săltat venituri anuale în valoare de 58.500 de lei. Dar cele mai mari sume le încasează din apa de ploaie şi de canal, furnizate cu preţuri uriaşe gălăţenilor, de către Apă Canal, societate a Consiliului Local Municipal. El s-a fost plantat definitiv aici în meseria de director general, poziţie din care în anul fiscal 2017 a încasat din bani publici venituri de 135.000 de lei!

El nu a stat decât o lună de zile la odihnă şi tratament, căci din SN Damen Galaţi a plecat în 31.12.2008, iar în 02.02.2009, a şi fost înălţat de arteziana pesedistă în cumplita poziţie de bugetofag general peste apa rece-caldă, cea de ploaie şi cea uzată de toate zilele a gălăţenilor, de unde ridică salarii uriaşe şi sume anuale cu sacul pentru îndeplinirea criteriilor de performanţă, criterii pe care şi le fixează tot el. Apoi le trece prin plenul CLM, mereu majoritar pesede, iar când nu-i iese apa la stambă, pleosc o majorare de preţuri, iarăşi votată pe repede înainte de către aceiaşi consilieri pe care voi îi votaţi pe lista partidului.

Pensia sa, doar 71.000!

Când a împliniat 60 de ani, adică acum doi ani, în noiembrie, Gelu Stan şi-a băgat şi dosarul pentru pensionare anticipată, fiind un drept al său, ceea ce înseamnă că la Apă Canal are contract de management, nu contract de muncă, având dreptul doar la convenţuie civilă, pentru a putea lucra undeva. Dar are dreptul şi la un abonament de 1 leu pe Transurb, pentru o linie, iar dacă vrea pe două linii, trebuie să caute pe jos încât să facă de 1,5 lei!

Soţia sa, Viorica Stan, a încasat doar 22.370 pensie, nu 71.244 lei, cât a săltat el în acelaşi an fiscal!

Sigur, el încasează cel puţin 1000 de euro şi de la CN APDM, ca membru în Consiliul Administratorilor provizoriu.

Recapitulând, veniturile de 254.000 de lei ale lui Gelu Stan pe anul fiscal 2017, s-au compus din leafa de la Apă Canal 135.000 de lei, din aceeaşi poziţie deţinută şi la Asociaţia Naţională a Constructorilor de Nave, de 58.500 şi din binemeritata pensie de 71.000 de lei pe lună.

Din tot ce există în Galaţi ca obligativitate să-şi depună declaraţie de avere, nu am mai văzut atâta conturi bancare pline ochi cu lei, euro şi dolari. În total are 681.000 de lei, din care 180.000 de lei depuşi numai în 2016, peste 85.000 de euro şi peste 70.000 de dolari SUA.

Dar, vorba poetului Mircea Dinescu:

Cei ce au mai mulţi bani, mănâncă mai mulţi cartofi prăjiţi şi atât!

Căci este un om împlinit social.

Nu ştim cum stă cu fericirea, dar i-o urăm!

Aşadar, în numele familiei sale, nu prea mai are ce edifica, întrucât are două vile: una de 340 de mp, în sat Lepşa (Ţiglina 5!), comuna Tulnici, împrejmuită de 6108 mp de teren, iar a doua, pe Faleză, de 237 mp, fiind vecin cu Atomul din Bruxelles!

Ca mărunţişuri, are din 2015 un VW Touareg şi bijuterii & ceasuri de doar 6.200 de euro.

În rest, să aibă lungime de zile şi sănătate cu neam cu tot, încât să se poată bucura de realizări!