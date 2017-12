Bugetul l-a făcut cu 5 milioane de euro pe MĂRGĂRIT

O să tot precizăm până când pricepe şi deputatul-preşedinte al TSD-Judeţ Galaţi, Marius-Mitică Mărgărit, că Presa nu se face cum comiteau inşii pe care îi transformase în lacheii lui, pe care îi plătea să facă blogul acela numit presă de partid, căruia îi alipiseră pompos, dar ducându-l în derizoriu, numele oraşului şi judeţului. Şi să nu mai judece oamenii după chipul şi asemănarea lui, după structura lui… deformată. Iar dacă liderii oneşti de la vârful pesede Galaţi nu i-au atitudine să scape de un asemenea ins nociv, dedat la afaceri oneroase cu statul şi iau poziţia ghiocelului în faţa apucăturilor acestui Mitică Mărgărit, înseamnă că chiar au rămas fără Opoziţie politică, aşa că-şi dinamitează singuri partidul.

Am cultura gazetarului care ştie că trebuie să susţină liderii tineri, în orice domeniu ar activa ei. Dar pe cei care performează prin forţa şi talentul lor, prin asimilările date de educaţia de acasă şi de la şcoală, şi nu prin comenzi politice, cum i se întâmplă lui Mitică Mărgărit. Păi firma controlată de ei, VIRGFAN SRL a făcut afaceri numai cu bugetele de stat repartizate comunelor de către preşedintele Bacalbaşa şi country managerul Costel Fotea, plus din afacerea de la Ploieşti (dată graţie lui Ghiţă?!), în perioada cât era ba lider unepere, preşedinte al tineretului bovin din pesede, ba consilier judeţean, fabuloasa sumă de 5,5 milioane de euro.

Păi să ne spună alde Doina Cocu şi Costel Fotea cum l-au înfipt în bugetul Spitalului Orăşenesc Tg. Bujor pe afaceristul politruc Mitică Mărgărit, căci ambii au fost manageri ai acelui spital, ambii au devenit pe rând contry manageri (administratori judeţeni), ba chiar preşedinte de CJG, secondat de madam Cocu, de nu mai încapi de aerul sătesc întins pe tencuiala aristocratei clădiri, înnobilată de Dan Gogoncea, şi în care stau pe lefuri uriaşe cei doi şi alţii ca ei.

Deci, băi, Mitică Mărgărit, vom continua până vei face pasul în spate din politică şi te apuci de ceea ce oricum nu ştii: de afaceri corecte!

Insectarul cu lucrări din bani publici sare de 5,5 milioane de euro

Deci, firma VIRGFAN devine activă la drumul mare al banilor publici din anul 2013. Şi face un cap de pod în Spitalul Orăşenesc Tg. Bujor, unde bagă electrică de doar 24.193 lei. Tot în august prinde încă o reabilitare de reţele electrice în comuna pesedistă Schela, în valoare de 63.900 lei.

În luna septembrie a aceluiaşi an, cu Bacalbaşa preşedinte şi Costică Fotea administrator de judeţ, firma controlată de Mitică Mărgărit prinde doar în acte modernizarea drumului comunal Găneşti-Aldeşti, comuna pesedistă Cavadineşti, (primăriţă tanti Dănuţa Bourceanu), suma de bani de peste 446.000 lei.

Din 2014, luna mai, vine la butoanele VIRGFAN, ca asociat, Ştefan Voinea, Mitică fiind plantat un an (între aprilie 2014 şi aprilie 2015 semisfertosecretar de stat la Ministerul Transporturilor oferit pe tavă de către premierul Ponta Ministrului Dan Şova.

E un an brici, în care firma saltă din SEAP zece contracte prin atribuire directă.

În 2014 modernizează Căminul Cultural din Smulţi, unde primăreşte pesedistul Costică Gafton. Suma e ca pentru o coşmelie culturală nouă: 364.000 de lei! În augustul de foc al aceluiaşi an, firma în cauză construieşte clădirea centralei termice şi reţelele exterioare la acelaşi prăpădit de Spital din Tg. Bujor. Valoarea alocată, 325.500 de lei.

În noiembrie acelaşi an, în prag de iarnă, prinde lucrări ascunse de peste 400.000 lei. Aşa că lucrările de întreţinere drumuri în Comuna Folteşti au fost decontate ca şi realizate de către primăriţa pesedistă Lenuţa Munteanu. Tot în noiembrie de iarnă, comite, cică, întreţinere şi drumurile pietruite la Suceveni, pentru care primarul PSD, Neculai Hanţă, semnează un decont de vreo 160.000 de lei. (Despre nea Hanţă o să demarăm curând o anchetă legată de petiţia medicului veterinar Ionel Cucu, care se declară o victimă a apucăturilor acestuia.)

Specializându-se deja în lucrări… de întreţinere drumuri pietruite (ce vag sună, nu-i aşa de dragi auditori lenţi ai Camerei de Conturi?!), tot în noiembrie de iarnă e câştigat un ban şi din comuna Costache Negri, unde primarul pesedist Ştefan Luca a sărit la capul protejaţilor cu 158.000 de lei. Tot în noiembrie 2014 şi tot pe întreţinere drumuri, sar la cap şi primarii pesedişti din Gohor şi din Brăhăşeşti. Aşa că Gelu Sârghie cotizează cu circa 213.000, iar Mircea Dumitru de la romii aliaţi cu pesede, încă 278.000 lei.

Anul 2015 începe subţire, de primăvară!

Lucrările câştigate de firma VIRGFAN se mută de pe drumuri la construire de copertine şi alei în piaţa satului Găneşti din comuna Cavadineşti, primărită de aceeaşi pesedistă Dănuţa Bourceanu. Suma, doar 278.000 lei.

În martie 2015, fiindcă Mitică Mărgărit fusese preşedintele unepereului în care se refugiase primarul penele Marius Stan, iar acum era ba consilier CJG, ba semisfentoministru la Transporturi, repară ca după incendiu Şcoala Generală nr. 22, de unde firma se alege cu doar 40.300 lei.

În aprilie a aceluiaşi an amenajează parcul comunal din Smulţi pentru care firma încasează 161.000 lei, aprobaţi degrabă şi pesedistic de către primarul Costică Gafton.

Va urma, când vom vorbi şi despre un contract de circa 4,4 milioane de euro pentru modernizarea liniei de tramvai, care şi ele o întorc ca la Ploieşti!

Şi, încă o precizare, dle Marius Mitică Mărgărit: nu te mai da uimit de faptele care au legătură cu persoana dumneata, mai ales că în majoritatea lor sunt prezentate în spaţiul public online.

Nu ai decât să ne contrazici pe toţi cu documente şi argumente, pentru care îţi acordăm spaţiu tipografic pentru replici.

Şi nu ne mai judeca pe noi după apucăturile dumneata!

Vom prezenta şi realizările în ani ale firmei controlată de Mărgărit, ANAF avându-le afişate, profiturile fiind fabuloase, dar banii fiind plimbaţi şi spălaţi prin ciudatele declaraţii de avere ale demnitarului Mitică.