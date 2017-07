Replica ministrului: am în conturi 1.375.000 lei, 261.000 euro şi 160.000 dolari!

Salutăm şi noi cu aplauze numirea gălăţeanului Puiu-Lucian Georgescu ca ministru al Ministerului Cercetării. Adică un minister al elitelor batjocorite şi plătite atâta de prost, încât este clar că la cârma României sunt doar creiere hoaţe. Căci un doctor inginer, cu titlu de cercetător acreditat are salariul de bază mai mic decât o infirmieră de spital, restul însemnând sporuri de vechime, şi nu o recunoaştere a valorii şi ştiinţei de carte. Deci, dl. prof. univ. dr. ing. Puiu-Lucian Georgescu, provenit din cercetare şi din mediul universitar, cu un doctorat luat cu aplauze în Franţa, are de rezolvat această nedreptate umilitoare.

Dar tot de rezolvat şi ceea ce-i impută Camera de Conturi Galaţi, în Raportul de audit, care a vizat activitatea economico-financiară a Universităţii „Dunărea de Jos” Galaţi, pe perioada 01.01.2016-31.12.2016.

Prin lucrările de cercetare pe care profesorul-ministru Georgescu le-a făcut în Laboratorul Credenţial al UDJ, cu care are un contract de comodat, el a încasat ca Persoană Fizică Autorizată (PFA) suma de 366.000 lei, despre care auditorii consideră că s-ar cuveni statului, prin UDJ, în laboratoarele căreia au fost realizate cercetările.

Desigur, Raportul CCG a fost contestat la Curtea de Conturi a României şi este în curs de soluţionare.

Baza materială a Universităţii pentru 500 lei pe lună

În cadrul Facultăţii de Ştiinţe şi Mediu al UDJ Galaţi funcţionează un laborator de top, cu dotări de ultimă generaţie pentru cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică, parte făcute cu cheltuieli de la bugetul de stat. Pentru un contract de cercetare încheiat între PFA Puiu Georgescu şi beneficiarul Apă Canal, a fost nevoie de achiziţionarea de aparatură pentru laboratorul Credenţial. Pentru asta, PFA Georgescu, care este şi preşedintele Senatului UDJ, a încheiat cu UDJ-Facultatea de Ştiinţe şi Mediu, contractul de cercetare ştiinţifică aplicată nr. 630/2014, în valoare de 9.100 euro fără TVA, ceea ce înseamnă aproape 40.000 de lei.

Tema cercetării a fost un studiu referitor la posibilităţile de utilizare industrială ori agricolă a nămolului provenit din staţiile de epurare a apelor uzate din Municipiul Galaţi.

Chirie de 500 lei, câştig de 148.800 de lei!

Achiziţiile făcute pentru Laboratorul Credenţial nu se justifică din punctul de vedere al auditorilor CCG, căci ele nu au fost generatoare de venituri pentru centrul de cercetare al Facultăţii de Ştiinţe şi Mediu.

Din cercetarea încrucişată efectuată de către auditori, s-a constatat faptul că un studiu de cercetare, cu temă similară, şi anume incinerarea nămolurilor provenite din tratarea apelor uzate, realizat de PFA Puiu-Lucian Georgescu, a fost vândut de acesta cu suma de 148.800 de lei, către societatea comercială a CLM Galaţi, Apă Canal SA, aceasta fiind, conform aceluiaşi Raport de audit, O ENTITATE PUBLICĂ.

Dar, ce-i aia 500 lei pe lună, coantravaloarea dării în comodat a Laboratorului Credenţial, nu e mai bine NIMIC, aşa cum rezultă din următorul citat din Raport? :

„Facem precizarea că, dacă prin Contractul de comodat nr. 2/20.10.2010 încheiat între Universitatea Dunărea de Jos Galaţi, în calitate de comodant şi Persoana Fizică Autorizată Gerogescu Puiu Lucian, în calitate de comodatar, s-a prevăzut punerea la dispoziţia acestuia din urmă a laboratorului Credenţial contra sumei de 500 de lei/lună, reprezentând cheltuieli necesare şi utile, ulterior, prin Acordul de parteneriat nr. 7299-27.03.2014 laboratorul a fost dat în folosinţă cu titlu gratuit, fără ca entitatea să evalueze din punct de vedere economic beneficiile şi costurile asocierii, pentru o utilizare eficientă a patrimoniului administrat.”

De aia şi precizează auditorii că acel contract de comodat reprezintă vicii de formă.

118 rapoarte de încercări, egal cu 217.762 lei!

Controalele încrucişate extinse de către inspectorii Camerei de Conturi la Agenţia pentru Protecţia Mediului Galaţi (oare ce o mai fi făcând doamna ex-procurăreasă Carmen Sandu, pe la APM?!) au relevat că între 2014 şi 2016, Laboratorul Credenţial a emis 118 rapoarte pentru diverşi beneficiari, cum ar fi Prutul SA, SP Ecosal, Kaufland România-Societate în Comandită Simplă, Selgros Cash&Carry SRL, PFA Druică, Apă Canal SA etc.

În Raport se spune, cităm: „În două dintre cazurile enumerate mai sus, şi anume SC Apă Canal SA şi Serviciul Public Ecosal Galaţi, PFA Georgescu Puiu Lucian a încasat suma de 217.762,32 de lei, reprezentând contravaloarea serviciilor de analiză fizico-chimică a conţinutului unor deşeuri, ape uzate etc., în vederea impactului asupra mediului ambiant, venituri care s-ar fi cuvenit Universităţii Dunărea de Jos, ca titular al bazei materiale şi ca angajator al resursei umane.”.

Surse din interiorul UDJ ne-au relatat, fără a ne permite să fie citate, că profesorul Georgescu nu are nici o vină că aşa au înţeles conducătorii UDJ să negocieze un contract de comodat. Oricum, din sumele încasate au fost plătite salariile lucrătorilor din Laborator şi au fost cumpărate echipamente. Contractul de comodat a fost încheiat în 2010, prin care profesorul Georgescu are voie să vină după program să facă determinări şi în interesul PFA Puiu-Lucian Georgescu. Că UDJ nu a prevăzut în contract procente din încasări, nu e vina profesorului care ESTE SINGURUL EVALUATOR PE PROBLEME DE MEDIU LA NIVELUL COMISIEI EUROPENE. De 10 ani este acreditat şi de Ministerul Mediului, iar în România sunt doar şase PFA-uri care pot face astfel de cercetări de mediu.

Cât despre cele 118 rapoarte de cercetare, acestea nu au fost emise de către Laboratorul Credenţial, ci de către PFA PL Georgescu, a mai precizat sursa.

Aşadar, aproape ca sigur, în urma contestaţiei, prof. univ. Dr. Aurel Nechita îşi va primi înapoi cei 10.000 de euro imputaţi de Camera de Conturi Galaţi, o situaţie similară putând fi şi în cazul ministrului Cercetării, prof. dr. ing. Puiu-Lucian Georgescu.

Casă în Franţa, venituri anuale de peste 240.000 lei!

Ultima declaraţie de avere a ministrului cuprinde realizările din anul fiscal 2016 şi lunile ianuarie şi februarie 2017.

Terenurile deţinute de către profesor şi de către soţia sa, medic al Spitalului Regional din Tours-Franţa, sunt de 694 mp în Galaţi şi 250 mp în Tours, achiziţionat dimpreună cu o locuinţă de 80 mp, printr-un credit ipotecar de 210.000 euro, contractat la Credit Agricole Franţa. În Galaţi familia are un apartament de 65 mp şi o vilă de 200 mp, iar în Bucureşti un apartament de 64 mp. Autoturismele sunt un Tacuma şi două Mercedes, iar bijuteriile cumpărate între 1985 şi 2015 sunt evaluate la 65.000 (lei sau euro, nu ne spune).

În conturi, ca depozite, carduri şi fonduri de investiţii, familia are 1.375.000 de lei, 261.000 de euro şi 160.000 USD.

Din salarii şi alte activităţi, profesorul – ministru a câştigat 240.561 de lei, iar doamna doctor, 108.540 de euro.

La final, doar atât: Domnule Ministru, dezgropaţi şi dezrobiţi cercetarea şi cercetătorii-iobagi!