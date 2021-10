Capul CAR Pensionari Galaţi, pus pe făraş

Azi, BOMBĂ! Au fost alegeri la CAR Pensionari Galaţi. Dl Mehedinţi a fost schimbat prin votul membrilor. La diferenţă de 9 voturi a câştigat o doamnă Pintilie. Acolo se învârt purcoaie de bani. În continuare, iată o scurtă retrospectivă a mânăriilor dirijate de Ion Megedinţi & Comp:



C.A.R. Pensionari, ronţăită pe dinăuntru

Poliţia locală a venit, a constatat lucrările fără autorizaţie legală şi i-a dat o amendă de 1000 de lei. Ion a ridicat din umeri, a plătit mărunţişul şi îşi vede nestingherit de matrapazlâcuri.

La câtă slănină are Asociaţia C.A.R. Pensionari Galaţi, o mie de lei nici nu se simt.

Şi clădirea de pe Domnească 53, şi entitatea imaterială care o bântuie şi posedă sunt părţi ale unor legende urbane. Fostul preşedinte al C.A.R. Pensionari, Ionel Hâncu, a astupat hruba care pornea de sub temelie şi dădea sub Prefectură, aşa că Ion a pierdut ocazia să şobolănească nevăzut, pe sub pământ, între locul în care a fost director şi cel în care e director acum.

Pe aceasta clădire de patrimoniu, superb amplasată, cu o curte care duce hăt, departe, prin spatele sediului PSD, au fost plătite 450 de mii de lei grei, comunişti, înainte de ’89.

De ce s-a simţit obligată poliţia lui Hahui să atenţioneze aşa, formal, cu o amendă, C.A.R.-ul? Fiindcă domnul Ion Mehedinţi, împreună cu subordonaţii săi, roade ca un vierme, pe dinăuntru, prin lucrări neautorizate dar binişor umflate, frumuseţea şi specificul clădirii de patrimoniu, prinsă în PUZ 3. Da, o fi având ea nevoie de recondiţionare şi întreţinere, dar asta se face cu mare atenţie, după standarde stricte, cu personal autorizat în restaurare.

Tare mă tem că sub această operaţiune de cârpăceală şi jaf pe factură, aparent simplă şi la vedere, se ascunde ceva mai întunecat. Prietenoşi rechini imobiliari îi dau târcoale – din categoria celor care au lăsat teren viran în locul fabricii de săpun şi detergenţi „Apollo”.

Capii CARP Galaţi, Ion şi Mihăiţă, schimbă experienţe în Bulgaria pe banii pensionarilor

Primul articol din seria dedicată Asociaţiei Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Galaţi – prescurtat, CARP Galaţi – l-a prins pe Ion în Bulgaria, la schimb de experienţă pe banii CARP.

Era imperios necesar să afle ce părere au bulgarii despre mersul treburilor cu pensionarii gălăţeni. Şofer i-a fost Mihăiţă, directorul administrativ al CARP Galaţi. Călătoria a fost plăcută; vremea frumoasă, reduceri de extrasezon, maşină nouă – un elegant SUV Ford Kouga – cumpărată recent, din banii pensionarilor zdrenţuiţi de suferinţe, care fac cozi pentru câte-un ajutor de 30-50 de lei.

Nu ştim dacă cei de la Poliţia Locală l-au vizitat iar, zilele astea, să schimbe impresii de voiaj. Când au descins, cât pe ce să se-mpiedice de schela pictorului autorizat – acoperirea minim formală pentru lucrările fără acoperire din sediul de pe Domnească.

Pensionarii habar nu au că sunt investitori imobiliari…degeaba

Reluăm expunerea faptelor, într-un scurt rezumat:

În urma unei sesizări, Poliţia Locală Galaţi verifică reclamaţia, constată şi amendează CARP Galaţi cu 1000 de lei, pentru lucrări neautorizate, la un imobil de patrimoniu.

Constatările ilegalităţilor nu s-au făcut doar în privinţa lucrărilor la clădirea de patrimoniu istoric, din strada Domnească 52, ci şi la imobilul din strada Tecuci nr. 3, bloc V3, tronsonul 1-2 aflat – surpriză – tot în proprietatea CARP Galaţi, deşi pe site-ul lor oficial se minte că „Singurul imobil care se mai află în proprietatea C.A.R. Pensionari Galaţi, este actualul sediu din strada Domnească nr.53.”

Ion Mehedinţi, înscăunat director, plăteşte – că doar nu dă din consistentul lui salariu, ci din banii pensionarilor, pe care a ajuns să-i gestioneze cum are chef, fără număr şi fără control intern. Amenda modică n-a rezolvat, însă, problema cea mai acută: distrugerea elementelor unice, de patrimoniu, din clădirea de pe Domnească: lucrările continuă.

Un miliard, pe apa sâmbetei

Achiziţia spaţiului supraevaluat de la blocul V3 este nu doar umflată, ci şi inoportună.

Exista o soluţie mestecată îndelung, pritocită şi răs-calculată (cum e şi firesc, când plăteşti din banii oamenilor).

Era prevăzută şi pregătită construirea unui sediu nou, în curtea mai mult decât încăpătoare a celui actual, cu probleme de restaurare şi de clasare ca patrimoniu.

Era prevăzută şi aprobată construirea legală, cu proiect de autorizaţie, cu documentaţie tehnico-economică, cu documentaţtie de achiziţii conform legilor în vigoare. Se obţinuse până şi avizul comisiei de specialitate din cadrul Ministerului Culturii şi Cultelor (după trei ani de insistenţe şi modificări repetate ale proiectului).

Probabil, nu era loc şi de parandărăt, cine ştie cât de complicate erau hârtiile.

S-a luat măsura de renunţare la proiect şi de trecere pe pierderi a banilor cheltuiţi – aproape un miliard de lei vechi, de 100 de ori suma cu care l-a gâdilat Hahui pe Ion.

Dar asta e, banii oamenilor s-au dus, dintr-un harşti de condei, pe pierderi – iar aşa-zisa consolidare şi restaurare de pe Domnească 52 continuă.

Consultând un specialist autorizat în construcţii, am aflat că s-a procedat de mântuială – mascându-se efectele, fără a se elimina cauzele. Concret – aplicarea unor grile de plastic, montate pe pereţi, va ţine întrucâtva tencuiala şi zugrăveala, dar nu pe termen lung. Dezumidificarea cu un aparat special plasat în interiorul clădirii reprezintă tot o soluţie pe termen scurt – deoarece nu rezolvă problema infiltraţiilor din sol şi din subsol, din ţevile de tip stropitoare.

Cum ar fi fost corect să se procedeze, dacă tot s-a ales varianta consolidării, refacerii şi restaurării? …Păi – tot în opinia specialistului autorizat – ar fi trebuit:

1. Să se comande o expertiză tehnică autorizată, cu studiu geotehnic, să se depisteze exact de unde provin infiltraţiile de apă.

2. Să se elaboreze un proiect de specialitate, de către un proiectant autorizat, pe baza prevederilor expertizei tehnice.

3. Să se obţină iar toată gama aprobărilor necesare demarării proiectului, inclusiv şi cu prioritate pe cea a Ministerului Culturii şi Cultelor.

S-a lăsat cu moarte de om, pardon, de cenzori

Destinele cenzorilor au fost paralele cu destinul clădirii: au crăpat ţevile-n ei. Au murit de inimă, de atac cerebral, de frică, de furie.

Statutul prevede, obligatoriu, funcţionarea comisiei de cenzori cu un număr impar – adică minim trei.

Primul s-a dus în 2017, a opus rezistenţă conducerii până când supărarea i-a stins lumina. S-a tot contrat la CAR, dar a murit acasă, în cel mai oportun mod – astfel încât a rămas drum liber spre postul de cenzor-şef; a fost plombat de o femeie, cu totul supusă clanului conducător.

Infiltrată în poziţie superioară, aceasta l-a tocat sistematic pe celălalt cenzor supravieţuitor. Acesta n-a trecut de 2018, a plesnit ceva în el chiar în sediul CARP Galaţi, în timpul unui scandal monstru. Urletele se auzeau din stradă. Cică urmele de lovituri de pe decedat s-ar fi produs „în cădere”, aşa a decis procuratura, care a ajuns la locul faptei, să constate decesul. Mă rog; despre morţi, numai de bine.

Luni bune, CARP Galaţi a funcţionat ca un sat fără câini, la bunul plac al grupării care a înşfăcat conducerea – într-un singur cenzor obedient. Putem bifa o premieră juridică şi onomastică: comisia de cenzori a devenit comisia de cenzor.

Teoretic, comisia de cenzori este deosebit de importantă în funcţionarea corectă a CARP Galaţi, similară sistemului imunitar. Printr-o serie de atribuţii, conjugate şi cumulate, principalul rost al acestei structuri este prevenirea ilegalităţilor, depistarea şi stoparea acestora.

Ca efect al apariţiei acestor articole s-a declanşat, pe repede înainte, căutarea febrilă a încă doi cenzori moi, care să nu pună întrebări incomode, să nu ia în braţe, cu încăpăţânare contraproductivă, respectarea Legii şi – în general – să nu facă probleme. Ne bucurăm că ceea ce publicăm forţează conducerea CARP Galaţi să intre în legalitate.

Pomana miliţianului Dima-Bolţ

Nu trebuie să se-nţeleagă că derapajele, scandalurile şi nenorocirile s-au revărsat pe CAR Pensionari odată cu înscăunarea lui Ion Mehedinţi ca director; nici antemergătorul acestuia, Ionel Hâncu, n-a fost mai dus la biserică.

Să ne reamintim circul alegerilor la CARP Galaţi, în 2012, când Gheorghe Dima-Bolţ, apropiatul lui Durbacă şi contracandidatul lui Ionel, a fost eliminat fără menajamente. Între cei doi s-au dat mai multe lovituri sub centură.

Hâncu l-a acuzat pe Dima că „încearcă să politizeze instituţia în favoarea Partidului Conservator” – al cărui consilier judeţean, dealtfel, chiar era! – şi povesteşte cum a fost cu alegerea sa: „Bodyguarzi am pus la uşă pentru că mă temeam să nu să vină persoane din afară care să tulbure atmosfera. Nu i-am primit pe cei de la Vox TV în sală pentru că este televiziunea domnului Durbacă. Aş fi primit, în schimb, orice altă televiziune, radio sau ziar. …După ce am făcut listele cu delegaţi, aceştia au fost sunaţi de Dima şi invitaţi într-o excursie la mănăstirea din Tudor Vladimirescu. Au fost pregătite opt microbuze, pe care erau însemne ale PC. Oamenii s-au dus neştiind despre ce este vorba. Pe drum, Dima a făcut propagandă atât pentru alegerile de la CARP, cât şi pentru PC. Li s-au dat oamenilor pungi cu alimente şi o masă la mănăstire”. Dima ţipa că nu, că Hâncu-i hoţul de scaun de director; hlizindu-se cu gura căscată, cetăţeni, cotizanţi şi pensionari au fost făcuţi la buzunare deopotrivă.

Unde se duc banii deponenţilor? Asociaţia CAR Pensionari Galaţi devine Asociaţie Familială?

Sunt extrem de nervoşi cei din conducerea CARP. Se dau morali, respectabili, acuzaţi pe nedrept.

Înainte de apariţia acestei ediţii, am dat curs insistenţelor acestora de-a ne întâlni, sperând că vor aduce lămuriri şi vor împrăştia suspiciunile de fraudă şi abuz. În zece minute, m-am lămurit şi i-am lăsat să se stropşească la pereţi. Tentativa lor de intimidare şi cenzură a dat greş.

Îi ultragiază figurile de stil, ironiile, întrebările – de parcă ar trăi din afacerile vreunei firme private, nu din banii a circa 60.000 de deponenţi. În loc să se concentreze pe răspunsuri concrete, cu cifre, nume, indicatori, fapte, locuri – ei au găsit de cuviinţă să-mi spună cum ar trebui să-mi scriu articolele, ce expresii am voie să folosesc şi ce cuvinte nu, etc.

Tare principiali mai sunt ei, când se dau cu ditamai SUV-ul Ford Kuga prin oraş, recent cumpărat pe banii deponenţilor. Probabil maşina de teren Suzuki SX4, ceva mai puţin încăpătoare, le şifona hainele.

Buruiana a năpădit conducerea. Şi costă!

Iniţial, doamna Tinca Buruiană a pătruns în CARP Galaţi prin anii 70. De la contabil, a evoluat la contabil-şef; a dirijat şi girat cheltuielile Asociaţiei din vremuri imemoriale. Numeroase răspunsuri la întrebările fără răspuns zac în sertarele ei.

Odată cu experienţa şi vechimea, i-a crescut şi salariul.

S-a retras strategic la înscăunarea lui Ion Mehedinţi, când acesta a preluat scaunul directorial de la Hâncu – dar nu a plecat de la borcanul cu miere; acum figurează, pe statele de plată, ca şef serviciu financiar.

Între timp, au fost angajate încă două persoane, în poziţii-cheie:

1. Buruiană Mihăiţă, ca Director Administrativ, în 2011;

2. Buruiană Cristina, ca jurist – acum, în 2018.

Mihăiţă nu e altcineva decât băiatul ei, iar Cristina e nora. Întrebare: E adevărat că aveţi, fiecare în parte, vreo 5.000 DE LEI NOI, salariu? Adică, împreună, aşa, ca familie fericită, încasaţi vreo 15. 000 DE LEI noi, lună de lună?

(Ca să nu mai pun la socoteală şi pensia doamnei Tinca, deloc modestă.)

Întrebare: e firesc şi e moral acest lucru? Nu ştiu cât de legal o fi, dar sănătos nu-i, în niciun caz. Membrii unei familii se pot înţelege şi jongla cu actele şi banii mult mai simplu decât nişte persoane independente.

Probabil că este necesar un control temeinic în documentele CARP Galaţi, un audit financiar-contabil extern, care să verifice ce se întâmplă acolo.

Şi, ca şi cum nu era suficient cât costă Asociaţia Familială Buruiană, toate aceste trei posturi sunt dublate de alţi trei angajaţi, plătiţi tot din banii CAR-ului: avocatul Langa Pavel apare tot ca jurist, Severin Gabriela este noul contabil şef (în locul lui Tinca) iar Cristina Filip apare în schemă ca administrator financiar, semnând actele din zona de responsabilitate a fiului Mihăiţă.

Structuri complexe, direcţii mari din administraţia locală nu-şi permit asemenea lux al personalului de conducere. Dar, la CAR Pensionari Galaţi se poate, că doar nu aduc bani de-acasă.

Conducerea CARP Galaţi contestă intervenţia neautorizată asupra elementelor de patrimoniu

Un inginer, pe nume Constantin Mitroi, care se recomandă expert autorizat în evaluarea şi restaurarea elementelor de patrimoniu, susţine că ceea ce am publicat în ediţiile anterioare n-ar fi conform realităţii, că picturile murale sunt doar desprăfuite şi spălate, nu s-a tras o pensulă de culoare pe ele, aşadar că n-ar fi nicio intervenţie asupra acestora.

M-ar însenina să aflu că informaţiile pe care le-am primit sunt eronate şi că istoria oraşului – câtă mai e – rămâne nemistificată.

Deasemenea, dumnealui afirmă că Poliţia Locală a dat amenda de-aiurea, că nu există faptele constatate ca infracţiune şi pentru care s-a făcut sesizare penală.

Să dea Dumnezeu! Să vedem acţiunea de contestare în instanţă a respectivei amenzi, apoi decizia justiţiei şi – dacă va fi cazul – vom reveni asupra articolelor anterioare, publicând corecţiile ce se impun.

Până una-alta, noi sesizăm, pe această cale, Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional, aşteptând o descindere, o constatare şi un răspuns oficial, autorizat despre lucrările efectuate acolo. Sunt acestea în regulă?

Domnule director Cătălin Negoiţă, săptămânalul nostru aşteaptă o descindere imediată, o evaluare competentă şi un răspuns oficial. Sunteţi plătit din banii contribuabililor, de pe care statul jupoaie zece piei.

Suveica OMENIA, bani cu dus-întors

Există numeroase comitete şi comiţii care învârt bani şi vorbe. E saturat Bucureştiul de ele, sunt ca o metastază pe trupul tot mai sărac şi îmbătrânit al României. Una dintre acestea este FEDERAŢIA NAŢIONALĂ „OMENIA”, A CASELOR DE AJUTOR RECIPROC ALE PENSIONARILOR DIN ROMÂNIA. La această federaţie este afiliată şi Asociaţia familială …ăăăă, pardon, Asociaţia CAR Pensionari Galaţi – şi costă, nu-i gratis. Obrazul subţire cu afiliere se ţine.

Nu-i poate fi atribuită lui Mehedinţi, ca iniţiativă, hemoragia de bani către Federaţia OMENIA. Afacerea a-nceput de pe vremea mandatului lui Ionel Hîncu, antemergătorul său, care cotiza la respectiva federaţie câte 25. 000 de lei pe an. Vorbim de lei noi, atenţie! – nu de bani de seminţe.

Dar cum devalorizarea a tot năpârlit leul românesc, actuala conducere a găsit de cuviinţă să se protejeze de inflaţie. Participarea la aceasta structură federativă s-a dublat: Ion Mehedinţi varsă 50. 000 de lei noi, anual, în conturile celor de la OMENIA.

Pentru 2-3 deplasări pe an, la Bucureşti, actualul (urmând profitabila tradiţie iniţiată de fostul director al CARP Galaţi) mai încasează un venit lunar, exact din banii cu care „contribuie” la prosperitatea federaţiei – doar nu s-a afiliat degeaba.

Nişte întrebări pentru conducerea CARP Galaţi

1. Era necesară achiziţionarea SUV-ului Ford Kuga, deşi CARP Galaţi avea, deja, în dotare acel Suzuki 4×4? Din banii cui s-au cumpărat maşinile?

2. De ce funcţionează CARP Galaţi cu un singur cenzor, când statutul prevede minim trei? După decesele din 2017 (a primului) şi 2018 (a celui de-al doilea) directorul Ion Mehedinţi şi Consiliul Director au preferat să rămână cu unul singur. Sunt îndreptăţite suspiciunile?

3. De ce contribuie CARP Galaţi la bunăstarea federaţiei OMENIA, din Bucureşti, cu 50. 000 lei pe an? Care este beneficiul concret al celor care ţin CARP Galaţi în spate, 60.000 de deponenţi, cu economiile lor modeste? Justificaţi, vă rog, necesitatea afilierii la „OMENIA”, alta decât bucuria portofelului dumneavoastră. Ce beneficii concrete aduce această afiliere, plătită din banii CAR-ului? Exemplificaţi.

4. De ce s-a transformat CARP Galaţi din asociaţia pensionarilor, în asociaţie familială? Este firesc şi moral ca membrii aceleiaşi familii să pună mâna pe funcţiile-cheie, de conducere şi decizie?

5. Ce eforturi reale, profesionale şi ce niveluri de competenţă justifică salariile, indemnizaţiile şi sporurile consistente pe care şi le-au tras cei din conducerea CARP Galaţi, din fondurile organizaţiei?

Îl informez pe Ion Mehedinţi că de-abia aştept un răspuns oficial, scris, asumat, la aceste întrebări.

Nu e necesar să stăm la cafele împreună, domnule director, nici să schimbăm impresii despre atelierul de cizmărie. În pagina 2, jos, găsiţi atât adresa de corespondenţă a redacţiei, cât şi adresa mea de e-mail.

Cum (mai) înşeală C.A.R. Pensionari Galaţi

Astă-toamnă am publicat o serie de articole despre neregulile consistente şi persistente în organizarea şi funcţionarea Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor (CARP) Galaţi. În loc să explice şi lămurească anomaliile pe care le semnalam, cei din conducerea CAR Galaţi au organizat un fel de complet de judecată, ca o şedinţă de partid de veselă amintire, în care s-au stropşit la mine, crezând că mă vor intimida. În faţa mea era un nene invitat din afară care scrâşnea că el, personal, o să mă târască prin procese. Au trecut cinci luni de când le-am adresat, public, o serie de întrebări la care n-au răspuns nimic. …A, ba da – au publicat o bălmăjeală într-un ziar local, în care care se indignau cu mantă, cică „Nu prea înţeleg de ce unii caută să împiedice astfel de activităţi, născocind tot felul de neadevăruri. […] Şi asta mă duce cu gândul la o constatare personală: după 1990, în toate categoriile de activităţi şi-au făcut apariţia oameni care nu au urmărit şi nu urmăresc altceva decât distrugerea şi câştigul fără muncă. Vedem ce s-a întâmplat în economie, în sănătate şi aşa mai departe” – afirma Ion Mehedinţi, preşedintele CAR-ului Pensionarilor Galaţi.

După apariţia articolelor noastre, Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor (CJPC) Galaţi a venit în control la CARP Galaţi. Verificările inspectorilor au scos la iveală numeroase nereguli. În această ediţie redăm, integral, raportul acestora.

«ANPC

COMISARIATUL REGIONAL PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR REGIUNEA SUD-EST (Galaţi)

1. Aşa cum vă comunicam în adresa nr. — s-a dispus către CJPC Galaţi prin adresa nr. 166/10.01.2019 efectuarea unui control la Asociaţia Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Galaţi, cu sediul în Galaţi, str. Domnească nr. 53, pentru verificarea modului de respectare a prevederilor legale privind protecţia consumatorilor la încheierea contractelor de credit cu consumatori persoane fizice, mijloacele de desfăşurare a activităţilor de publicitate, identificarea de practici comerciale incorecte.

2. Raport constatator

La data de 15.01.2019 o echipă de comisari ai CJPC Galaţi a demarat un control la operatorul economic respectiv, ridicând documente pentru analiză (contracte de împrumut, situaţii contabile fond social şi împrumuturi, ordine de plată – încasare, chitanţe, contracte de garantare, grafice de rambursare, condiţii ce trebuie îndeplinite de membri pentru a contracta un împrumut, etc.).

În data de 28.01.2019 a fost întocmit PVCC seria ANPC nr. 0856303, prin care au fost constatate mai multe abateri de la prevederile privind protecţia consumatorilor, astfel:

a) Lipsa informaţiilor precontractuale care trebuie furnizate consumatorilor cu minim 15 zile înainte de încheierea contractului de credit sau de acceptarea unei oferte. Perioada de 15 zile se poate reduce cu acordul expres al consumatorului.

Conform prevederilor legale, creditorul trebuie să îi furnizeze consumatorului informaţiile necesare care să îi permită acestuia să compare mai multe oferte pentru a putea lua o decizie informată cu privire la eventuala încheiere a unui contract de credit.

În urma verificărilor, a rezultat că nu sunt oferite consumatorilor informaţii privind: valoarea totală a creditului; durata contractului de credit; rata dobânzii aferente creditului; condiţiile care guvernează aplicarea ratei dobânzii aferente creditului, formula de calcul a acestuia, costurile aplicabile din momentul încheierii contractului de credit şi condiţiile în care aceste costuri pot fi modificate; dobânda anuală efectivă ilustrată prin intermediul unui exemplu reprezentativ care menţionează toate ipostazele folosite pentru calculul dobânzii respective.

b) Conţinutul contractului de împrumut

Din contract lipsesc informaţii cu privire la: adresă sediu social, valoarea totală a creditului, rata dobânzii aferente creditului, DAE, contrar prevederilor legale.

Din analiza contractului de împrumut nr. 478/14.01.2019 ridicat, prin care s-a acordat un împrumut în valoare de 4000 de lei, rambursabil în 12 rate lunare consecutive, la care se adaugă dobânda la credit în valoare de 216,67 lei, care se reţine în momentul tragerii creditului.

Conform calculului efectuat de creditor în contract, împrumutatul trebuia să restituie 12 rate lunare a câte 335,00 lei, rezultând astfel suma de 335,00 lei x 12 rate = 4020,00 lei, mai mare cu 20 de lei decât suma împrumutată.

În formularul „Condiţiile ce trebuiesc îndeplinite de membrii Asociaţiei C.A.R.P. Galaţi pentru a contracta un împrumut rambursabil” este înscris un exemplu de calcul general, şi anume: la 1000 de lei solicitaţi pentru o perioadă de rambursare de 12 luni se aplică o dobândă de 10% (lunară) şi se vor plăti 12 rate a câte 83,33 lei/lună.

Conform acestor informaţii, în cazul contractului analizat, s-au solicitat 4 x 1000 de lei (adică 4000 de lei) şi ar fi trebuit să se achite: 4 x 83,33 = 333,32 lei/lună, dar se solicită 335,00 lei/lună, de unde şi diferenţa de 20 lei.

Deci, împrumutatul achită dobânda la momentul tragerii creditului, ridicând în fapt suma de 3783,33 lei. Totuşi, din analiza contractului, la rubrica „Situaţia contabilă a fondului social şi a împrumuturilor”, în coloana „Monetar” este descrisă drept sumă înmânată împrumutatului altă sumă, şi anume 3777, 13 lei. Din analiza documentelor nu a rezultat vreo explicaţie pentru apariţia acestor diferenţe.

c) Formularul „Condiţiile ce trebuiesc îndeplinite de membrii Asociaţiei C.A.R.P. Galaţi pentru a contracta un împrumut rambursabil”

La alineatul 2 din formular este înscris: „Asociaţia C.A.R.P. Galaţi acordă împrumuturi cu dobândă anticipată (…) fixă, de 10% pe an, dobânda medie este de numai 5,42 PE AN”, în timp ce în exemplul de calcul menţionat mai sus este înscris dobândă de 10% lunară. Astfel, informaţiile oferite consumatorilor sunt contradictorii.

În plus, la alineatul 3 se menţionează că „valoarea totală a creditului este suma împrumutată”.

Totuşi, din contractul analizat reiese că pentru un împrumut de 4000,00 lei acordat se solicită consumatorului să restituie 4020,00 lei.

S-a constatat, astfel, că operatorul economic are un comportament incorect faţă de consumator, prin furnizarea de informaţii contradictorii şi prin solicitarea de sume diferite faţă de cele prevăzute în contract.

3. Măsurile legale dispuse pentru remedierea deficienţelor constatate

Pentru abaterile constatate prin PVCC seria ANPC nr. 0856303 din 28.01.2019, operatorul economic a fost sancţionat cu o amendă contravenţională de 8000 de lei şi 3 avertismente.

Pentru limitarea consecinţelor abaterilor constatate, s-a dispus modificarea contractului în conformitate cu prevederile legale, în termen de 15 zile calendaristice de la data luării la cunoştinţă de conţinutul PVCC, cu informarea CJPC Galaţi asupra modalităţii de aducere la îndeplinire a măsurii.

semnează

COMISAR ŞEF,

Stănciu Doina»

…Sunt multe de scris aici, de observat, dedus şi explicat. În ediţia următoare vom reveni, cu estimări şi detalii.

Conducerea CAR Pensionari Galaţi – pe marginea răspunderii penale?

Una din întrebările adresate, în ediţia anterioară, conducerii CAR-ului Pensionari Galaţi primise deja răspuns, indirect. CAR-ul nu mai atârna într-un singur cenzor. După apariţia seriei de articole, în toamnă, schema minim legală a fost completată – cu încă doi. Evident, am aflat asta „pe surse”; Ion Mehedinţi nu s-a deranjat să ne trimită niciun rând de răspuns. M-am întrebat cum de a scăpat ocazia să mă înfiereze şi, studiind actele şi deciziile produse sub conducerea sa, am realizat că intrarea în legalitate nu rezolvă o serie de alte probleme, generate de anumite decizii care au fost puse în fapt ilegal, pe vremea când controlul cenzorilor era practic inexistent.

Tranzacţie cu miros penal

Între situaţiile cu cel mai mare risc se găseşte şi cea legată de modul în care a fost făcută tranzacţia prin care s-a cumpărat noul sediu de la blocuri.

Concret: tranzacţia este atacabilă, în instanţă. La data încheierii respectivului contract de vânzare-cumpărare, Comisia de Cenzori nu respecta minima regulă de constituire, conform Statutului Asociaţiei CARP Galaţi şi OG 26/2000. Era alcătuită din numai doi membri (număr par) – contrar Art. 31 din OG 26/2000 şi contrar Art. 18, alin. 1 din Statut.

Tranzacţia a fost un adevărat tun pe piaţa imobiliară a oraşului, într-o perioadă în care totul băltea. În valoare de 2 900 000 RON (29 de miliarde de lei vechi), transferul de cash l-a făcut fericit pe norocosul proprietar. Dar spaţiul cumpărat necesita modificări şi îmbunătăţiri consistente, aşa că s-au mai băgat încă vreo 9 miliarde în amenajarea sa. Dacă ne referim strict la valoarea de cumpărare a spaţiului, ne limităm la un posibil prejudiciu de 2 900 000 de lei. Fapta ar putea fi încadrată ca abuz în serviciu în formă agravată, conform art. 297 al noului Cod Penal, raportat la art 308 coroborat cu art.309 din noul Cod Penal. Consecinţele unei asemenea inculpări sunt multiple. Ar răspunde în solidar atât Preşedintele, cât şi Consiliul Director – chiar dacă autorul moral a fost Preşedintele CARP Galaţi, care a făcut un lobby susţinut pentru cumpărarea noului sediu.

Reamintim cititorilor că afacerea s-a derulat fără o Comisie de Cenzori legal constituită, care ar fi trebuit să fie organul principal de control, care are menirea de a verifica permanent dacă fondurile Asociaţiei sunt cheltuite respectându-se cadrul legal.

Cotizanţii clocotesc

Cine ajunge la coada cenuşie a solicitanţilor, ţinuţi la intrare de bodyguarzii angajaţi de conducerea CAR-ului, simte imediat starea de revoltă mocnită, nemulţumirea mulţimii. Incidentele verbale, ameninţările şi sudalmele sunt muzica pe care o înghit blocatarii din imediata vecinătate. Exasperaţi, aceştia au iniţiat demersuri pentru a scăpa de proximitatea lui Mehedinţi.

Cum se explică, totuşi, frustrarea colectivă? Ce o generează? O posibilă explicaţie ar fi spaţiul de aşteptare. În vechiul sediu, (deşi stăteau exact la fel afară, aşteptând să intre pe rând) fiind în curtea clădirii, separată de stradă prin gardul solid, înalt, aveau sentimentul că sunt înăuntru. Aici se simt fără apartenenţă, pe domeniul public.

Psihologic vorbind, spaţiul de pe Domnească 53 era mult mai bine adaptat pentru activitatea Asociaţiei.

Acum, cât se mai poate

Principiul „urmăreşte banii” e vechi de când lumea. Anterioara Adunare Extraordinară a Membrilor CAR, reprezentată prin delegaţi, a fost pusă în operă înainte de tunul imobiliar. Întrebarea e dacă fost în regulă, din perspectivă legală, şi iată de ce: Convocarea nu a fost statutară (nimeni nu ştie numărul real de membri înscrişi legal, nici numărul de salariaţi înscrişi pe lângă categoriile admise – contrar dispoziţiilor Legii 540/2002 şi a statutului propriu).

Listele de potenţiali membri (permise de prevederile legii Caselor de Ajutor Reciproc ale pensionarilor) precizează numai următoarele categorii:

1) – pensionari, indiferent de sistemul de asigurări de care aparţin (civili, militari, etc);

2) – beneficiari de ajutor social;

3) – membrii de familie (soţ, soţie sau copil major, incapabil de muncă, aflaţi în grija unui pensionar deja membru al casei). Aici o răstălmăceşte conducerea, dar practica e indelungata, nu-i invenţia lui Mehedinţi, el doar moştenit-o şi a dezvoltat-o.

Urmează o nouă rundă de vot, o nouă convocare a Adunării Extraordinare a Membrilor CARP Galaţi – programată pe 23 aprilie, acuşi-acuşi. De data asta, catalizatorul de accelerare a reacţiei pare a fi o ameninţătoare asanare legislativă, preconizată pentru anul următor: statutul CAR-urilor ar urma să devină unic, la nivel naţional, Legea de funcţionare a acestora completată drastic, gradele de libertate ale jongleriilor şi investiţiilor, stânjenite grav.

Domnul preşedinte economist prof. univ. dr. etc Ion Mehedinţi a-nţeles perspectiva. Statutul de la Galaţi, în forma sa nouă, modificată cu schepsis, trebuie votat acum, imediat, astfel încât să permită o fereastră de timp în care să se mai aranjeze nişte chestii, un an, cât se mai poate. Delegaţii nu vor ridica probleme, nu vor exprima obiecţii, nu vor pune întrebări incomode. N-au făcut-o niciodată, ce i-ar apuca acum?

Aşadar, convinşi că Dumnezeu e ocupat cu altele, mai grave şi că Sfântul Gheorghe va fi ocupat cu sărbătorirea zilei sale, concentrarea pârghiilor de decizie în mâna domnului preşedinte va merge pe repede-nainte.

La CARP Galaţi începe jaful

Ce-i în mână nu-i minciună. Fă-te frate cu dracul până treci puntea. Capul plecat, sabia nu-l taie. …există o vastă colecţie de proverbe româneşti care certifică existenţa unei culturi a duplicităţii, ticăloşiei, ipocriziei, învârtelilor şi furtului anterioare organizării contemporane. În anumite perioade, de efervescenţă şi dârdoră a căpătuielii, clanurile de toate dimensiunile, vârstele şi apartenenţele iau turnanta vijelios: acum, aici, cu orice preţ. Că sunt rude de sânge, de ciolan sau de partid, nici nu mai contează. Din numeroasele regresii ale normalităţii şi bunului-simţ, am ales (spre exemplificare) două evenimente care se conturează în viitorul apropiat: afacerea CAR Pensionari Galaţi şi transformarea Falezei gălăţene în bâlci infect.

CAR Tîrgu Bujor s-a prăbuşit.

Degringoladă la CAR Pensionari Galaţi

Într-o ediţie anterioară, relatam despre rezultatele oficiale (dar ţinute bine-ncuiate în sertarele ANPC) ale unui control desfăşurat la CAR Pensionari Galaţi. Am ales, în acea ediţie, să am o minimă intervenţie prin comentariu. Am preferat să redau aproape integral documentul constatator, fără modificări, din care rezultau clar metodele prin care sunt jefuiţi clienţii CARP Galaţi. La art. 2 din Raportul constatator al ANPC, se evidenţiază mecanismul prin care cei care iau împrumut de la CAR Pensionari Galaţi sunt „ciupiţi” cu sume aparent mici, care nu apar explicate în nicio evidenţă contabilă. Calculul făcut de inspectorii Comisariatului Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor (CJPC) Galaţi, la un credit relativ mic, de 4.000 de lei, arată un surplus de 20 lei, subtilizat fără explicaţie legală. Dacă am lua o medie, de 30 de lei, să zicem, la vreo cinci sute de credite acordate lună de lună, rezultă o sumă de 15.000 lei, care intră, lunar, în buzunarele şmecherilor care călăresc CARP Galaţi. Cu o contabilitate dublă, banii nu lasă nicio urmă, îndulcind suplimentar traiul îndestulat al celor care au transformat CARP Galaţi într-o asociaţie familială. Nu e o simplă speculaţie. Redăm calculul din documentul constatator al Comisariatului Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor (CJPC) Galaţi:

„[…] b) Conţinutul contractului de împrumut

Din contract lipsesc informaţii cu privire la: adresă sediu social, valoarea totală a creditului, rata dobânzii aferente creditului, DAE, contrar prevederilor legale.

Din analiza contractului de împrumut nr. 478/14.01.2019 ridicat, prin care s-a acordat un împrumut în valoare de 4.000 de lei, rambursabil în 12 rate lunare consecutive, la care se adaugă dobânda la credit în valoare de 216,67 lei, care se reţine în momentul tragerii creditului.

Conform calculului efectuat de creditor în contract, împrumutatul trebuia să restituie 12 rate lunare a câte 335,00 lei, rezultând astfel suma de 335,00 lei x 12 rate = 4.020,00 lei, mai mare cu 20 de lei decât suma împrumutată.

În formularul „Condiţiile ce trebuiesc îndeplinite de membrii Asociaţiei C.A.R.P. Galaţi pentru a contracta un împrumut rambursabil” este înscris un exemplu de calcul general, şi anume: la 1000 de lei solicitaţi pentru o perioadă de rambursare de 12 luni se aplică o dobândă de 10% (lunară) şi se vor plăti 12 rate a câte 83,33 lei/lună.

Conform acestor informaţii, în cazul contractului analizat, s-au solicitat 4 x 1.000 de lei (adică 4.000 de lei) şi ar fi trebuit să se achite: 4 x 83,33 = 333,32 lei/lună, dar se solicită 335,00 lei/lună, de unde şi diferenţa de 20 lei.

Deci, împrumutatul achită dobânda la momentul tragerii creditului, ridicând în fapt suma de 3783,33 lei. Totuşi, din analiza contractului, la rubrica „Situaţia contabilă a fondului social şi a împrumuturilor”, în coloana „Monetar” este descrisă drept sumă înmânată împrumutatului altă sumă, şi anume 3777, 13 lei. Din analiza documentelor nu a rezultat vreo explicaţie pentru apariţia acestor diferenţe. […]”

Bineînţeles că nu am primit niciun răspuns de la CARP Galaţi. Nici nu mă aşteptam. Întrebarea e – ce fac cu banii deponenţilor? Există contabilitate dublă, sau nu? Acolo e nevoie de controale amănunţite, serioase. Ar fi grav să se ajungă la situaţia în care dispare „capul” şi CAR-ul se prăbuşeşte. Atragem atenţia, pe această cale, instituţiilor şi autorităţilor abilitate să verifice şi evalueze situaţia de la CARP Galaţi că, în cazul unui colaps, ar putea răspunde în solidar, în instanţă. Dacă peste prăbuşirea CAR-ului Tîrgu Bujor s-a pus pătura de tăcere, la Galaţi nu va fi aşa. Acolo sunt 500 de ţepuiţi, aici ar putea fi aproape 60.000.

Dar noutăţile, care prefigurează jaful, de-abia se întrevăd. Uluitoare este încercarea lui Ion Mehedinţi de a injecta un nou statut care, dacă se va vota (şi nu e deloc improbabil, având în vedere situaţia de la CARP Galaţi), îi va oferi acestuia puteri discreţionare, posibilitatea de a jefui CAR-ul fără oprelişti şi cu aparenţa deplinei legalităţi.

Întrebări care aşteaptă răspunsuri

Deşi au trecut şase luni de când tac despre adevăr, murmurând autolaude prin presa locală, reluăm întrebările pentru conducerea CARP Galaţi:

1. Era necesară achiziţionarea SUV-ului Ford Kuga, deşi CARP Galaţi avea, deja, în dotare acel Suzuki 4×4? Din banii cui s-au cumpărat maşinile?

2. De ce funcţionează CARP Galaţi cu un singur cenzor, când statutul prevede minim trei? După decesele din 2017 (a primului) şi 2018 (a celui de-al doilea) directorul Ion Mehedinţi şi Consiliul Director au preferat să rămână cu unul singur. Sunt îndreptăţite suspiciunile?

3. De ce contribuie CARP Galaţi la bunăstarea federaţiei OMENIA, din Bucureşti, cu 50.000 lei pe an? Care este beneficiul concret al celor care ţin CARP Galaţi în spate, 60.000 de deponenţi, cu economiile lor modeste? Justificaţi, vă rog, necesitatea afilierii la „OMENIA”, alta decât bucuria portofelului dumneavoastră. Ce beneficii concrete aduce această afiliere, plătită din banii CAR-ului? Exemplificaţi.

4. De ce s-a transformat CARP Galaţi din asociaţia pensionarilor, în asociaţie familială? Este firesc şi moral ca membrii aceleiaşi familii să pună mâna pe funcţiile-cheie, de conducere şi decizie?

5. Ce eforturi reale, profesionale şi ce niveluri de competenţă justifică salariile, indemnizaţiile şi sporurile consistente pe care şi le-au tras cei din conducerea CARP Galaţi, din fondurile organizaţiei?

Îl informez pe Ion Mehedinţi că de-abia aştept un răspuns oficial, scris, asumat, la aceste întrebări.

Nu e necesar să stăm la cafele împreună, domnule director, nici să schimbăm impresii despre atelierul de cizmărie. În pagina 2, jos, găsiţi atât adresa de corespondenţă a redacţiei, cât şi adresa mea de e-mail.

Directorul CAR Pensionari Galaţi, infractorul Ion Mehedinţi, a intrat în penal

Hahui n-a dat amenda haihui

În ediţia anterioară, vă prezentam situaţia dificilă în care a ajuns CAR Pensionari (CARP) Galaţi, ca urmare a unor acţiuni ilegale, angajate de actuala conducere.

Să recapitulăm: în urma unei sesizări, Poliţia Locală Galaţi verifică reclamaţia, constată şi amendează CARP Galaţi cu 1000 de lei. Ion plăteşte, că doar nu dă din pensia lui, ci din banii pensionarilor, pe care a ajuns să-i gestioneze cum are chef, fără număr şi fără control intern. Dar acesta este numai vârful aisbergului; constatările ilegalităţilor nu s-au făcut doar în privinţa lucrărilor la clădirea de patrimoniu istoric, din strada Domnească 52, ci şi la imobilul din strada Tecuci nr. 3, bloc V3, tronsonul 1-2 aflat – surpriză – tot în proprietatea CARP Galaţi.

Interesant este că, dincolo de amendă, s-a declanşat o acţiune penală. În ultimul paragraf din nota de răspuns a Poliţiei Locale, se specifică:

„Având în vedere că imobilul din str. Domnească nr. 53 se află în Zona Istorică de referinţă ZIR 3, Ansamblul Urban str. Domnească, executarea lucrărilor de construcţii fără autorizaţie de construire constituie infracţiune, conform prevederilor art.24, litera a) din Legea 50/1991, actualizată, drept urmare au fost sesizate organele de cercetare penală.”

E frumos şi meritoriu că Poliţia s-a mişcat, fie şi cu această amendă formală. Asta nu rezolvă, însă, problema cea mai acută: distrugerea elementelor unice, de patrimoniu, din cladirea de pe Domnească. Cu fiecare zi care trece, continuându-se lucrările neautorizate, istoria oraşului e-n pericol să se mai stingă puţin. Aproape insesizabil, dar ireversibil, identitatea, frumuseţea şi trecutul oraşului mor.

Autorităţile locale sunt părtaşe la aceasta crimă colectivă lentă, continuă – prin indiferenţă, incompetenţă, interese de gaşcă şi obtuzitate.

De aceea, printr-o adresă înregistrată acum câteva zile, pe 22 octombrie, Dumitru Pascu revine, solicitând Poliţiei Locale „să se acţioneze de urgenţă, pentru a putea proteja monumentul în cauză. …vă aduc la cunoştinţă că lucrări similare, fără aprobare, s-au mai desfăşurat anterior, dovedindu-se a fi de proastă calitate. …indulgenţa dumneavoastră a fost greşit interpretată de cei implicaţi care, în lipsa dispoziţiilor exprese de sistare a lucrărilor până la intrarea în legalitate, continuă cu inconştienţă”.

La izvorul cu bani

Casele de Ajutor Reciproc sunt mai tari decat o bancă. Oferă condiţii mai avantajoase pentru împrumuturi, restricţiile sunt mai puţine, retragerile mai uşoare şi dobânzile mai bune. Nu e de mirare ca s-au strâns aproape 60000 de membri ai CARP Galaţi.

Banii lor sunt la dispoziţia conducerii, care face ce vrea cu ei. Concret, cum faci să ajungi membru CAR?

După ce ai plătit o taxă de membru al CAR-ului pentru care optezi, poţi să începi să faci depuneri în fondul social. Nu este vorba de un depozit similar celui bancar deoarece, conform legii, CARP-urile nu voie să atragă depozite. În acest fond social, depunerile fiecărui membru sunt recompensate cu o dobândă anuală care diferă de la CAR la CAR, de la 1% până la 5%, în funcţie de prevederile interne, politica financiară şi statutul fiecărui CARP.

Odată devenit membru al asociaţiei poţi solicita şi un împrumut în baza veniturilor individuale, inclusiv pensii. Astfel, ratele împrumuturilor sunt de 40-60% din veniturile lunare (fără a fi scăzut coşul zilnic de consum), iar dobânzile la aceste împrumuturi variază de la 10% la 25%. Sunt şi CAR care oferă promoţional şi împrumuturi cu dobândă de 7-8%. Chiar dacă nu eşti condiţionat de existenţa unor depuneri în fondul social, existenţa acestora uşurează obţinerea împrumutului.

De regulă, dobânzile la depozitele bancare ale populaţiei sunt cuprinse între 1,25 şi 0,01%. Dar Casele de Ajutor Reciproc au ajuns să ofere dobânzi şi de 5% pe an pentru economiile proprii şi credite până la cinci ani. Conform Codului Fiscal, economiile membrilor înscrişi în CAR-uri nu sunt supuse nici unui fel de impozitare sau comisioane de tipul celor percepute de bănci.

De asemenea, dacă membrul CAR doreşte să îşi retragă la un moment dat depunerile şi nu are vreun împrumut în derulare, ele îi sunt puse imediat la dispoziţie de către asociaţie fără să fie taxate cu impozitul de 16% pe câştig,ca în cazul băncilor. În plus, nu există sumă fixă de depunere sau perioade impuse, ca în cazul băncilor.

CAR-urile funcţionează pe teritoriul României în baza mai multor legi: Legea nr. 122/1996 privind regimul juridic al caselor de ajutor reciproc ale salariatilor si al uniunii acestora, OG 26 pentru funcţionarea organizaţiilor non-guvernamentale şi Legea 93 privind funcţionearea IFN-urilor.

Aceste instituţii financiare de tip nou funcţionează ca nişte asociaţii şi principala diferenţă faţă de vechiul CAR este dată de faptul că nu mai trebuie să economiseşti o perioadă de timp o sumă fixă pentru a obţine un împrumut.

Mai mult – dacă vrei să economiseşti, economiseşti, dacă vrei să te împrumuţi, te-mprumuţi, fără ca cele două acţiuni să fie condiţionate una de existenţa celeilalte.

Lovitură imobiliară de 30 de miliarde

Pe site-ul propriu (http://www.carpgalati.ro) CARP Galaţi susţine că „Singurul imobil care se mai află în proprietatea C.A.R. Pensionari Galaţi, este actualul sediu din strada Domnească nr.53.”

Ei, nu e chiar aşa. La un preţ foarte mare, conducerea CARP Galaţi a cumpărat, relativ recent, un spaţiu situat la parterul şi etajul 1 al blocului V3, strada Tecuci nr. 3, în apropiere de zona Pieţei Centrale.

Spaţiul cu pricina era impropriu funcţionării CARP-ului, în condiţiile de degradare în care se găsea, la momentul achiziţiei.

Era chiar necesar desfăşurării activităţii asociaţiei? Surse autorizate susţin că nu, nicidecum.

Să arunci 30 de miliarde de lei vechi pe un spaţiu despre care numai Dumnezeu ştie cât va mai înghiţi să devină locuibil şi funcţional, conduce la suspiciunea rezonabilă că, sub masca necesităţii, această mega-tranzacţie imobiliară a lăsat marje ameţitoare „comisioanelor”.

Această bănuială este întărită şi de felul incorect în care s-a derulat afacerea: fără o expertiză financiar-contabilă elaborată de un expert evaluator atestat, angajat de cumpărător, aşa cum prevede legea, fără fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea achiziţiei.

Un participant la momentul critic al aprobării de principiu, obţinută pe vorbe, fără acte de fundamentare şi expunere riguroasă a oportunităţii achiziţiei, descrie punctul zero al şmenului de treizeci de miliarde: „Nepregătiţi, superficiali, obosiţi sau aserviţi, delegaţii Adunării Generale au aprobat de principiu, cuceriţi atât de gustarea gratuită din pauză, cât şi de propria ignoranţă”.

Desigur, hemoragia provocată de această achiziţie nu se va opri aici. Devizele şi facturile ce vor curge după, pentru lucrările necesare reabilitării spaţiilor de la V3, sunt o altă sursă de veselă perspectivă, practic incontrolabilă, de îngrăşare prin comisioane.

Mehedinţi vrea să se facă stăpân pe banii cotizanţilor la CARP Galaţi

Legenda populară ni-l înfăţişează pe Martin Luther bătând în cuie, pe poarta capelei castelului Wittenberg, cele 95 de teze care au găurit catolicismul.

Ion Mehedinţi a afişat, la intrare, tezele revoluţionare ale propriei sale viziuni despre independenţa personal-financiar-managerială, în două locuri – atât la sediul vechi, de pe Domnească, cât şi la cel nou, de la blocuri. Dar, din mulţimea cenuşie care disperă la coadă, înjură, vociferează şi înglodeşte dalele, nu e ochi care să privească mai departe de propriile necazuri.n

Statut cu dedicaţie, pentru puterea absolută

Pe 23 aprilie va avea loc darea de seamă anuală a CAR Pensionari Galaţi. Pe ordinea de zi va fi trecută şi propunerea de modificare a statutului. Iată ce consecinte ar putea avea modificările statutului, asa cum încearcă să-l injecteze Ion Mehedinţi:

La Art.1 alin (8), apare atacul la patrimoniu. Concret, prevederea ca acesta sa fie „administrat de presedintele CAR, manager cu contract de mandat si de organele alese de Adunarea Generala a reprezentatilor membrilor CAR, respectiv Consiliul Director” îl pune pe Mehedinţi direct la butoane, să taie şi spânzure. Firesc ar fi fost ca patrimoniul să fie administrat de Adunarea Generală ca organ suprem de conducere, apoi de Consiliul Director, ca organ executiv.

Nu numai că, prin această prevedere, preşedintele CAR (adica Ion Mehedinţi) va putea dispune, la cheie, de toti banii pensionarilor dar, ca „manager cu contract”, cine l-ar putea impiedica sa-si majoreze oricât salariul său şi al acoliţilor după bunul plac?

Art. 3 – cu privire la membri – încalcă atât Legea 540/2002, a Caselor de Ajutor Reciproc a Pensionarilor, cât şi a Statutului Casei, prin înscrierea de salariaţi şi de persoane cu venituri ocazionale sau din gospodăria proprie.

Cei care vor îndrăzni să se retragă îşi vor pierde banii: „contribuţiile fixe lunare pentru ajutorul de deces nu se restituie”. Aberaţia asta încalcă dreptul la proprietate, prevăzut de Constituţie.

La Art. 8 alin (1) – privitor la structurile de conducere – se prevede că organele de conducere ale Asociatiei CARP Galati sunt: Adunarea Generala (ca organ suprem) si Consiliul Director (ca organ executiv). Art. 8 alin (1), coroborat cu Art 1 alin (8) intra în contradicţie.

Mehedinţi îşi fixează fotoliul cu buloane, de podea

Art 12 alin (3) prevede că „Preşedintele trebuie să aibă studii superioare economice sau administrative, o activitate apreciabilă în munca de management”. La fix! Numitul Mehedinţi Ion şi-a condensat, în câteva cuvinte, esenţa unei scrisori de autorecomandare, altoită pe C.V. …desigur, dacă putem considera ca „activitate apreciabilă în munca de management” perioada cât a şobolănit pe bani publici, prin diverse comitete şi comiţii – de exemplu, ca director în prefectura oraşului. Cu această prevedere, el limitează drastic participarea altor eventuali contracandidaţi la funcţia de preşedinte al CARP Galaţi, securizându-şi perspectiva celui de-al doilea mandat.

Prin Art. 15 alin (1) Ion M. îi pune în lesă pe toţi ceilalţi din conducerea CARP Galaţi, care ar fi putut sâ-i conteste deciziile şi beneficiile. Cu abilitate, creează posibilitatea de a-i arde la buzunar sau de a-i răsplăti, funcţie de gradul de obedienţă: „Membrii Consiliului Director şi ai Comisiei de Cenzori au dreptul la indemnizaţii lunare sau la onorarii de prestări servicii propuse anual de Preşedinte şi aprobate de Adunarea Generală în limita de 20% din fondul de salarii”. (s.n.)

Iar prin Articolul 12, alin (6) punctul (c), domnul profesor doctor economist etc, pregăteşte aruncarea pisicii moarte în curtea contabilităţii. Există acolo o frază care sună cam aşa: „…examinează şi aprobă documentele care angajează bunurile materiale şi băneşti ale Asociaţiei după ce acestea au fost verificate de controlul financiar intern şi avizate de contabilul şef”. (s.n.)

Asupra situaţiei explozive de la CAR Pensionari Galaţi vom reveni. Instituţiile statului (cu atribuţii de prevenţie, verificare şi control) se fac că plouă, încleiate într-o tăcere suspectă. Nouă nu ne vor înnăbuşi vocea, cu bani, ameninţări sau complicităţi.