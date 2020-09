Cât de bine sunt plătiţi şefii parchetelor gălăţene

Grefiera şef a PCAp Galaţi are un venit anual net de 100.056 lei!

Da, şefii parchetelor din Galaţi, de fapt şi la nivel naţional, nu au lefuri spectaculoase ca doctorii, de pildă. În schimb ei stau bine cu sporurile de risc şi suprasolicitare neuropsihică, sau pentru condiţii grele de muncă, cu chiriile decontate, vouchere de vacanţă, indemnizaţie de hrană etc.

Procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galaţi, M.G. Enciu, are venituri de 30.735 de lei

Salariul procurorului general al PCAP Galaţi, structură care are aria de competenţă pe judeţele Brăila, Galaţi şi Vrancea, Marcel – Gabriel Enciu, este de doar 24.007 lei. La acesta se adaugă 3.140 lei ca spor de risc şi suprasolicitare neuropsihică şi spor de confidenţialitate şi încă un spor de 3.588 de lei pentru condiţii de muncă grele, vătămătoare sau periculoase. Total pe lună, 30.735 de lei noi.

Cei doi adjuncţi ai săi, Virgil Luparu şi Costel – Maricel Codiţă câştigă lunar cu tot cu sporuri, maxim 30.024 de lei.

Florin Oancea, prim – procurorul P.T., are venituri de doar 28.505 lei

Da, şeful Parchetului de pe lângă Tribunalul Galaţi (PT), Florin Oancea, are un salariu maxim de 22.486 de lei la care se adaugă cele două sporuri de 2.809 lei, respectiv 3.210 lei. Total pe lună, marele F. Oancea încasează venituri de 28.505 lei. Maxim. Ca prim – procuror adjunct, Corina Iftode, încasează lunar cu tot cu sporuri, 27.801 lei.

Şefii parchetelor de pe lângă judecătorii iau şi ei circa 23.000 lunar

Procurorii Şefi ai Parchetelor de pe lângă Judecătorii încasează salarii de maxim 18.072 de lei, la care se adaugă cele două sporuri de câte 2.711 lei pe lună. În total, 23.494 de lei. Prim – procurorii adjuncţi câştigă în total maxim 22.802 lei.

La Parchetul de pe lângă Judecătoria Galaţi este prim – procuror Zaharia – Ovidiu Gheorghe, iar adjunct este Cristina Gârda. La Parchetul de pe lângă Judecătoria Tecuci este prim – procuror Loredana Lepădatu, la Tg. Bujor este Nicoleta Andrinoiu, iar la Lieşti este Mihai – Cristian Lupu.

Gratuităţi şi deconturi

Dacă procurorii şefi şi cei cu vechime mare (se pot pensiona după 20 de ani de activitate, ca şi judecătorii, apoi se fac avocaţi sau notari publici) au venituri mari, iată că un procuror stagiar câştigă salarii sub veniturile anuale nete ale grefierei şefe a PCAp Galaţi, Ludmila Bocu, cea care încasează 100.056 lei! Aceştia au salarii la vechime între zero şi trei ani de 7.761 de lei la care se adaugă cele două sporuri de 1.164 de lei, respectiv 1.938 de lei. Total, 10.863.

Tuturor celor care stau în locuinţe închiriate, li se decontează lunar aceste cheltuieli. Pentru deplasări în delegări, toţi procurorii au o diurnă de 2% din salariu, plus cheltuieli de cazare şi de transport. De asemenea, li se decontează anual trei călătorii dus-întors, au gratuitate la asistenţa medicală, la medicamente şi la proteze, vouchere de vacanţă, precum şi indemnizaţie de hrană. Asta e, cine are noroc, are!