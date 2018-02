În anul de greaţă 2017 câţiva pesedişti şi udemerişti au adus câteva amendamente Legii 188/1999, privind statutul înalţilor funcţionari publici, altor numiţi şi aleşi naţionali sau locali, şi au trecut legea prin Parlamentul LOR. La promulgare, Iohannis a zis „HALT!” şi a trimis legea la Curtea Constituţională a României (CCR).

Parlamentarii care au clocit golănia în pragul sărbătorilor de iarnă, adică pe şest, şi care a făcut pui în avicola pe post de Senat şi Camera Deputaţilor, au vrut ca funcţionarii publici numiţi şi aleşi să NU FIE SUSPENDAŢI DIN FUNCŢII DECÂT DUPĂ O CONDAMNARE DEFINITIVĂ DECISĂ DE O INSTANŢĂ JUDECĂTOREASCĂ.

CCR a stabilit că FUNCŢIONARII PUBLICI, ŞI ALEŞII LOCALI TRIMIŞI ÎN JUDECATĂ ÎN BAZA UNUI RECHIZITORIU VOR FI SUSPENDAŢI DIN FUNCŢIE PÂNĂ LA O SENTINŢĂ DEFINITIVĂ, INDIFERENT DACĂ AU CALITATEA DE FUNCŢIONAR PUBLIC, PERSONAL CONTRACTANT ORI ALES LOCAL!

În atari condiţii, Direcţia Regională Generală a Finanţelor Publice Galaţi, care are în subordine Direcţiile Finanţelor Publice şi Direcţiile Vamale din judeţele Galaţi, Constanţa, Brăila, Tulcea, Buzău şi Vrancea, fiind a doua cea mai mare regională vamală după Bucureşti, rămân fără directori!

Şi iată de ce: asupra lui Dorin-Ciprian Nistor, de vreo 12 ani directorul Vămii Giurgiuleşti, şi asupra lui Mihai Bucur, director general al DRV Galaţi, planează SUSPICIUNEA DE VINOVĂŢIE, conform documentului remis nouă în 2017 de către DNA-Structura Centrală, care a anchetat şi a făcut rechizitoriul în „Afacerea Murfatlar”, unde se presupune o evaziune fiscală de 2.000 de miliarde de lei.

În cazul lui Eugen Ciorici, directorul general (până în data de ….) al DRGFP Galaţi, lovitura de dosar penal pentru vătămare corporală din culpă vine în urma nefericitului accident rutier pe care l-a comis în anul 2017.

Aşa că vom avea o Regională uriaşă şi grea, fără capi la VAMĂ, Silviu Pripoaie, cel ce şi-a câştigat funcţia prin concurs, putând reveni din nou ( pentru a patra oară!) general!

Tun de 2.000 de miliarde de lei depistat de SRI şi anchetat de DNA!

„Afacerea Murfatlar” a fost devoalată de către SRI – Structura Teritorială Galaţi încă din 2012 şi investigată şi anchetată de către DNA – Structura Centrală, cea de la Galaţi devedindu-se cel puţin neputincioasă.

Dimensiunea evaziunii fiscale vehiculată se cifrează la circa 2.000 de miliarde de lei, ea fiind posibilă cu o serie de complicităţi ale şefilor Vămii Giurgiuleşti şi a Vămii Regionale, Nistor şi Bucur fiind înfipţi şi sus-ţinuţi în funcţii de către rechinul-ciocan Victor-Paul Dobre.

Amănunte puteţi găsi în arhiva electronică a Impact-est, sau în cea printată de la VA Urechia şi de la redacţie, în ediţia nr. 675 (finele lunii martie) şi cea din 30 iunie 2017.

Pe scurt, Dorin-Ciprian Nistor, directorul Vămii Giurgiuleşti, a emis celor de la SC Murfatlar Constanţa o AUTORIZAŢIE COMLEXĂ pentru importuri produse din vin, purtătoare de acciză, dar pe care şmekerii de la Murfatlar au evitat-o, tirurile – cisternă care au cărat vinurile importate din R. Moldova trecând mai mult pe sub podul creat de Nistor & Co. penele, şi nu pe podul accizării.

DNA i-a cercetat ca inculpaţi pe Dorin Nistor şi pe Mihai Bucur, primul fiind anchetat 60 de zile sub măsura controlului judiciar, ambii fiind loviţi, vorba documentului DNA-SC, de PREZUMŢIA DE VINOVĂŢIE. Odată trimis Rechizitoriul la instanţa de judecată (având în vedere prejudiciul uriaş, cred că se va merge direct la o instanţă de Curte de Apel) din Galaţi, unde s-a comis fapta şi unde este sediul DRV, sau din Constanţa, judeţ în care este sediul social al SC Murfatlar SA, cei doi trebuie daţi afară din funcţii, conform Deciziei CCR, devenită parte a Legii 188/1999.

În urma răbufnirii scandalului „Afacerii Murfatlar”, directorul general al DGRFP, Eugen Ciorici, a fost mutat… „disciplinar” la DRGFP Iaşi.

Dosarul accidentul îl face aut pe E. Ciorici

Într-o nefastă zi de vineri pentru directorul general al DRGFP Iaşi (pe atunci), Eugen Ciorici, în data de 24 martie, în jurul orei 14,45 plecînd de la Iaşi spre Focşani, unde îşi are locuinţa, în apropiere de Roman, în localitatea Săbăoani, conform poliţiştilor de la IPJ Neamţ, pe Drumul European E 85, şoferul Ciorici a intrat pe contrasens şi a izbit frontal şi violent autoturismul marca Fiat Punto, care era condus de o femeie şi în care se mai afla un pasager. Lovită în plin de autoturismul VW al directorului Ciorici, distrus în proporţie de 70%, micuţa Fiat Punto a fost aproape spulberată de pe şosea, femeia aflată la volan fiind grav rănită, la spital constatându-se că are contuzie de bazin şi dublă fractură de tibie şi de peroneu. Pasagerul aflat în Fiat a scăpat cu răni uşoare, iar Eugen Ciorici s-a ales cu fracturi la coaste şi la mâini. Conform poliţiştilor, cauza accidentului ar fi fost faptul că E. Ciorici a adormit la volan, el susţinând că i s-a făcut rău.

Acum, după ce victimele au refuzat despăgubirile băneşti şi soluţionarea pe cale amiabilă, dosarul penal cu acuzaţia de vătămare corporală din culpă şi-a urmat cursul, indiferent de atitudinea părţilor, a ajuns la instanţă.

Şi directorul general al DRGFP Galaţi ca şi subalternii săi, directori de vamă, M. Bucur şi D. Nistor, rămân fără funcţii.

Vom reveni cu amănunte de ultimă oră legate de cei trei care ţin cu toată fiinţa şi cu toate riscurile de funcţii, de parcă aşa i-au născut mamele lor-partidele politice.

Nea Eugen s-a înălţat în ANAF, dar şi-a lăsat un substitut care nu vine la serviciu!

Datele noastre sunt cât se poate de certe întrucât sunt verificate din sursele noastre din ANAF şi nu numai. Deci, economistul Eugen Ciorici s-a fost mutat iarăşi de la şefia Direcţiei Regionale Generale a Finanţelor Publice Galaţi (DRGFP) şi înălţat la rândul de director general de coordonare a Inspecţiei Fiscale din cadrul structurii naţionale a ANAF.

Sigur că îşi doreşte cu ardoare să revină în vechiul post la Galaţi, până atunci plantându-şi un substitut pe post de număr doi în structura DRGFP.

Elena Spătaru a fost luată din Direcţia Regională Vamală Galaţi instituţie aflată în subordinea DRGFP, şi numită de către tizul meu de nume, Eugen Ciorici, director executiv colectare, conform sitelui oficial al instituţiei. Dar madam evită munca şi şederea în scaunul de la birou, preferând, odată cu numirea şi plecarea lui nea Eugen la Bucureşti, concediile medicinale şi concediile de odihnă şi de tratament fără salariu!

Revenind la legea care îl poate lovi pe E. Ciorici cu dosarul penal pentru vătămare din culpă, în urma nedoritului şi nefericitului accident auto (se spune, dar încă nu am putut verifica, cum că femeia aflată la volanul Fiatului Punto, ar fi decedat…), el nu poate fi suspendat din funcţia publică până la o decizie definitivă, întrucât fapta sa nu are legătură cu exercitarea funcţiei publice, chiar dacă poate fi socotit accident de muncă, întrucât se întorcea de la serviciu (DRGFP Iaşi) acasă, la domiciliul din Focşani. Domiciliu care i-a adus o intensă navetă de la Galaţi şi retur, cu maşina şi şoferul instituţiei, cheltuieli generate pe care nu le-a achitat, şi ar fi cazul, căci altfel rămâne o nelegalitate… completă!