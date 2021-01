Da, dar eu şi sămtămânalul pamfletistic Impact-est nu avem voie de la stăpânire să scriem, respectiv publicăm, despre sfinţii din conducerea combinatului din Galaţi. Eu nu mai am dreptul la libertatea de exprimare şi la exercitarea profesiei, căci la asemenea hal de ameninţări cu procesele venite din partea unei mari case de avocatură, îmi îngheţă cerneala din stilou şi conştiinţa.

Păi stimabililor, toată presa scrisă, agenţiile de ştiri şi televiziunile (inclusiv cea de stat, v-au făcut clienţii terci, iar pe mine mă obligaţi să tac, să pier, ameninţându-mă cu procese dacă mai scriu despre icoanele cu funcţii importante în combinatul acesta, construit prin înfometarea a zeci de milioane de români. Da, o să numesc acest combinat „Ly”, ca să nu-i clintesc pe sensibiloşii aflaţi sub contract de reprezentare a combinatului „Ly”, chit că acesta are un serviciu juridic numeros.

Bogdan Grecu

„Atingere ale altor salariaţi”

În urma publicării a două articole în Impact-est, săptămânal print şi online, prin care arătăm cum fură decidenţii din combinat prin licitaţii trucate, în dauna patronatului, am primit de la Liberty Galaţi S.A., prin SCA „Ţuca Zbârcea & Asociaţii”, o „Notificare”, în data de 25.11.2020”.

Sunt somat la pagina 2 a documentului să „Stopez orice atingere adusă imaginii şi reputaţiei Societăţii Liberty Galaţi S.A.”, sau „ale altor salariaţi” „sau la orice salariaţi”, nu neaparat aflaţi la conducerea Liberty Galaţi.

„În contextul mai larg al publicării unor articole repetate de natură să discrediteze societatea Liberty Galaţi S.A., precum şi persoane din conducerea societăţii şi salariaţi ai acesteia, vă notificăm următoarele:

i. Să stopaţi orice atingere adusă imaginii şi reputaţiei societăţii Liberty Galaţi S.A., conducereii societăţii sau ale altor salariaţi, (atingere ale altor salariaţi – a altor salariaţi – n.a.) prin publicarea subiectelor de presă cu referire la societatea Liberty Galaţi S.A. şi/sau cu referire la persoanele aflate la conducerea acesteia sau la orice salariaţi (sau a oricăror salariaţi-n.a) ai Liberty Galaţi S.A.

ii. Societatea Liberty Galaţi S.A. şi salariaţii acesteia nu îşi exprimă consimţământul şi se opun în mod expres a fi subiecţi ai articolelor de presă publicate pe www.impact-est.ro,

iii. Societatea Liberty Galaţi S.A., membrii organelor de conducere şi salariaţii solicită să întreprindeţi toate demersurile necesare pentru a respecta drepturile nepatrimoniale ale persoanei juridice şi ale persoanelor fizice, precum şi a vă abţine de la încălcarea pe viitor a drepturilor nepatrimoniale ale acestora protejate de dispoziţiile legale menţionate în preambulul prezentei notificări.” (este protejată şi darea de mită? – n.a.)

Despre mituiţi şi mituitori

Iată comunicatul DNA – Structura Centrală, din 07 ianuarie 2021.

În cauza mediatizată prin comunicatul nr. 4/VIII/3 din 4 ianuarie 2021, ca urmare a îndeplinirii condiţiilor legale şi constituţionale necesare pentru efectuarea urmăririi penale faţă de o persoană care, la data faptelor, deţinea funcţia de ministru, procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Secţia de combatere corupţiei au dispus efectuarea urmăririi penale faţă de suspecţii:

– ALEXE COSTEL, la data faptelor exercitând funcţia de ministru al Mediului, Apelor şi Pădurilor, pentru săvârşirea infracţiunilor de luare de mită şi instigare la delapidare,

– Persoană fizică având funcţie de conducere în cadrul unei societăţi comerciale cu activitate în siderurgie, pentru săvârşirea infracţiunilor de dare de mită şi delapidare.

În ordonanţa de efectuare a urmăririi penale se arată că în cauză există aspecte din care rezultă suspiciunea rezonabilă ce conturează următoarea stare de fapt:

În perioada martie-aprilie 2020, suspectul Alexe Costel, în calitate de ministru al Mediului, Apelor şi Pădurilor ar fi pretins, în mod direct, de la o persoană din conducerea unui combinat siderurgic, suspect în cauză, mai multe produse din tablă (tablă cutată, ţeavă pătrată, ţeavă rectangulară şi rulouri de tablă) în legătură cu îndeplinirea atribuţiilor sale de serviciu referitoare la alocarea, cu titlu gratuit, către fabrica respectivă, a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră şi la monitorizarea măsurilor luate de această fabrică pentru închiderea unui depozit de deşeuri neconforme (haldă de zgură). Depozitul respectiv este unul dintre cele 68 depozite neînchise pentru care statul român a fost condamnat de Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, în anul 2018, pentru neîndeplinirea obligaţiei asumate ca stat membru al UE de a le închide cât mai repede. Ca urmare, România trebuie să raporteze periodic situaţia depozitelor menţionate în cuprinsul hotărârii CJUE.

Foloasele respective, în cantitate de 22 tone, ar fi fost primite în zilele de 23 aprilie 2020 şi 07 iulie 2020, la punctul de lucru al unei societăţi comerciale administrată de o rudă a ministrului.

Valoarea foloaselor ce ar fi fost primite ca mită de fostul ministru este de aproximativ 103.000 lei şi reprezintă contravaloarea produselor siderurgice, a manoperei şi a transportului.

Produsele din tablă ar fi fost scoase din patrimoniul combinatului siderurgic din dispoziţia persoanei din conducerea fabricii, suspect în cauză, iar remiterea lor ar fi fost disimulată sub forma unor contracte de sponsorizare fictivă.

Suspecţilor li s-a adus la cunoştinţă calitatea procesuală în conformitate cu prevederile art. 307 Cod de procedură penală.

Facem precizarea că efectuarea urmăririi penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, activitate care nu poate, în nicio situaţie, să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.

Aşadar, ex-ministrul Mediului, penelistul Costel Alexe, a primit pentru sine sau pentru alţii o mită sub formă de produse laminate în valoare de 103.000 de lei, conform DNA-SC şi a întregii prese. Mituitorii, prin directorul General al „Ly”, căci nu putea fabrica de capul lui o aşa dare de mită (conform oficialilor), fără ordin de la greii „Ge” sau „Be„. Iată cum titrează Agenţia de Ştiri HotNews: „Directorul General al Combinatului Siderurgic Liberty Galaţi, urmărit penal în dosarul lui Costel Alexe,este acuzat că i-ar fi dat mită 22 de tone de tablă. El conduce combinatul siderurgic din 2018.” Acuzaţia procurorilor DNA-S.C. este de dare de mită şi delapidare. Directorul general de la Sidex coordonează şi unitatea „Ly” din Republica Macedonia de Nord, fiind o somitate în materie. Dar, totul va fi hotărât de către judecători.

Codul penal din 2009 spune despre darea de mită: „promisiunea, oferirea sau darea de bani ori alte foloase, în condiţiile arătate în art. 289, se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani”.

Luarea de mită: „Art. 289 din Codul penal – (1). Fapta funcţionarului public care, direct sau indirect, pentru sine sau pentru altul, pretinde ori primeşte bani sau alte foloase, în legătură cu îndeplinirea ori întârzierea îndeplinirii unui act ce intră în îndatoririle sale de serviciu sau în legătură cu îndeplinirea unui act contrar acestor îndatoriri, se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea dreptului de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia sau activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta!

Deci, ex-ministrul penelist Costel Alexe, care nu a semnat Ordinul de ministru, prin care „Ly” a primit certificatele de emisii de gaze cu efect de seră, poate fi spălat cu Ariel căci a fost semnat de către secretarul de stat Mircea Fechet (Ordinul 1401 din 13 iulie 2020).

Cele 5.527.525 de certificate alocate Sidex, valorează 182 milioane de euro

Un astfel de certificat verde, numit certificat de emisii de gaze cu efect de seră (emisii de bioxid de carbon – CO2) se vinde pe piaţa din Londra cu 33 de euro bucata, adică dacă nu poluezi mult, ai ce vinde altor poluatori. Aşa că iată, dai mită în produse siderurgice evaluate de DNA la 103.000 de lei şi ţi se alocă certificate de emisii de gaze în valoare de 182.408.325 de euro! Adică, în lei, la cursul BNR din 12 ianuarie 2021, actualizat în jurul orei 13:00, înseamnă 888.602.155,2375 de lei!

Dar tu făbricuţo, nu mai poluezi masiv

Da, combinatul Sidex a devenit o făbricuţă, cu puţin peste 5.000 de salariaţi. Căci au fost tăiate uzinele Cocso-Chimice, câteva furnale, slebingul …

Aşa că poluarea a fost redusă considerabil. A mai rămas halda de zgură, o formă de relief artificială a Terrei. Prin acest depozit neconform este infestată cu diferite cianuri pânza freatică, dar şi lacurile Cătuşa şi Mălina. Din aceste motive de neînchidere a 68 de depozite neconforme de deşeuri, printre care şi halda de zgură, România este aspru sancţionată de Uniunea Europeană.

Şi, iată, în continuare, un articol mai vechi apărut în Impact-est pentru a înţelege de ce halda de zgură nu este închisă.

Gelu CIORICI

„Halda de zgură e o mină de aur!

Dar nu pentru populimea gălăţeană, care exploata artizanal oţelul şi fonta din Halda de Zgură, muntele artificial al Galaţiului, adică cea mai nouă formă de relief din Europa!

Aşadar, de aici au fost alungate şi utilajele procurorilor care exploatau halda de zgură, făcând o jegoasă evaziune fiscală şi un furt direct.

Conducerea indiană a, pe atunci Mittal Steel Galaţi, s-a prins cât aur zace în această nouă formă de relief, cu un sol aproape ca al Lunii sau ca a lui Marte, şi a decis în 7 mai 2010 înfiinţarea unei firme pe nume Phoenix Slag Services SRL, cu sediul tot în Şoseaua Smârdan nr. 2.

Aşa că a hotărât să-şi vândă tot sieşi ce arunca Sidex prin procesul tehnologic, la Halda de Zgură.

Iar dacă în 2010, cu 40 de salariaţi, a reuşit o cifră de afaceri de aproape 10,7 milioane de lei şi un profit brut circa 2,6 milioane de lei, în anul de vârf, 2013, firma a făcut un salt uriaş: a ajuns la 260 de salariaţi cu care a realizat o cifră de peste 116 milioane de lei şi un profit brut de peste 34 milioane de lei! Acum putem realiza cât au câştigat unii procurori şi unii poliţieni, care şi-au plantat utilajele şi sclavii în Halda de Zgură, exploatând fierul şi fonta la negru, pe care le vindeau tot la negru (?) în Sidex şi-n Mittal Stell, de prin 1992 – 1993, până în 2010. De aia îi şi biciuiau şi le trimiteau Garda Financiară şi poliţienimea pe cap celor din Movileni şi Şendreni, care scurmau şi ei prin haldă, aspecte pe care le-am tot prezentat în Impact – est.

Din 2013 şi până în 2017, cifra de afaceri a Phoenix Slag Services SRL nu a mai scăzut sub 100 de milioane de lei, doar profitul brut diminuându-se semnificativ. Dar, tot conform datelor ANF şi ale PIMM Galaţi, care a premiat în 2018 această firmă intrată în Topul IMM, în anul fiscal 2017 compania a produs cu 277 de salariaţi peste 107 milioane de lei şi un profit brut de 31,34 milioane de lei, anunţând, adică, un reviriment în aceşti ultimi doi ani fiscali încheiaţi (2016 şi 2017), când majoritatea firmelor trec prin situaţii dificile, care prefigurează o viitoare criză economică.

GELU CIORICI 8 – FEBRUARIE – 2019”