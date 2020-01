Cică Tică a cumpărat perla Vega cu doar 1,2 milioane de euro

Gata, oameni buni, s-a gătat prin lichidare una dintre cele mai tari şi mândre societăţi private din municipiul Galaţi. Aici, în Republicuţa Interlopilor, poliţiştilor, procurorilor şi judecătorilor corupţi (nu toţi, ci doar majoritatea) mai zilele trecute s-a vândut şi perla de pe coroana lui VEGA, firma celebră de construcţii, puternică, cu un patrimoniu acumulat în ani şi ani de zile şi care a dat de mâncare în medie la peste 2000 de salariaţi pe an. Gândiţi-vă doar la salariile lunare ale acestora, la familiile întreţinute şi mai apoi vezi dimensiunea dezastrului. Acum, noi nu o să analizăm sau judecăm pe patronul afacerii, un om la locul lui, cu bune şi rele, ca mai toţi întreprinzătorii vremurilor de restrişte şi tranziţie spre capitalism, spre economie de piaţă, de edificare a averilor post-decembriste. Cert este din punctul nostru de vedere că omul acesta nu a putut scăpa de tarele şi hidra construcţiei mediului de afaceri autohton, a nedreptăţilor instituţiilor financiar-bancare, a prostiei şi a relei credinţei a guvernanţilor ce s-au perindat pe la putere. Adică, firma aceasta a noastră, mândră, a construit pe bază de contracte lucrări comandate de STAT, care a uitat să facă plăţile la timp, dar în acelaşi timp STATUL, fără să compenseze, a obligat-o să plătească taxe şi impozite, băncile cu penalităţi uriaşe şi, uite aşa, s-a omorât o afacere de succes, construită cu greu, pas cu pas din primii ani după Revoluţie.

Sigur că patronul, om deştept, a avut grijă să nu pună „toate ouăle în acelaşi coş”, aşa că încet, încet îşi revine şi să dea Dumnezeu ca şi sănătatea să-l ajute.

Dar să ne întoarcem la oile noastre, la ceea ce afirmam la începutul articolului legat de lichidarea patrimoniului prin vânzarea de active spre îndestularea celor înscrişi la masa credală. De vreun an de zile tot se vând şi iar se vând terenuri, imobile, utilaje şi alte o mie de lucruri diverse.

Singurul activ ce nu se reuşea a fi vândut, era socotit, într-adevăr „perla coroanei”, sediul administrativ al lui VEGA, cel mai mare activ imobiliar din GALAŢI, cu o valoare reală situată după noi care nu suntem specialişti, cam între trei şi patru milioane de euroi. Acesta este amplasat în mijlocul oraşului, la Inelul de rocadă, are o suprafaţă construită şi utilă imensă, construit relativ recent (deci nou), una dintre clădirile ce rivalizează cu multe altele din Capitala ţării.

Minunea s-a produs când lichidatorul a anunţat a nu ştiu câta oară un nou termen de vânzare şi când, după părerea bârfelor din târg, s-ar fi înfuriat şi ar fi zis că o dă oricum numai să scape, pentru că s-a săturat. Numai că minunea de la Maglavit s-a întâmplat – cu 15 minute înainte de expirarea termenului, s-a prezentat cumpărătorul care ar fi dat doar un milion şi două sute de mii de parai. Aşa că… acte făcute, banii daţi, proprietar în regulă, ce mai, lovitură financiară rău de tot, stupoare şi bârfă în Republicuţă de mama focului.

Da, dar o să rămâneţi „crăcănaţi” ca şi noi de altfel, când o să aflaţi că acel cu purcoiul de bani nu este altul decât TICĂ (Răileanu), cel care se ocupă cu fierul vechi în fostul SIDEX. Acum, noi nu avem de unde şti, dar pe la colţuri, pe la cafenelele de lux, prin birouri, se spune că omul este numărul doi în lumea interlopă gălăţeană patronată de ăştia care se fac că apără STATUL şi averea sa, alde procurori de prin DIICOT, alde poliţişti care combat crima organizată, de fapt de cei care au creat acest melanj politico-economic şi justiţiar al celebrei şi inegalabilei noastre Republicuţe, adică o mafie mai a drakului decât cea siciliană.