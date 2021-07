Cine a furgăsit cei 7,3 milioane de euro, din 20,5, ai FC Oţelul Galaţi

Recent am avut un dialog la un whisky cu gheaţă a la Băsescu, o apă şi o cafea de excepţie, cu personajul de poveste, Marius STAN, fost jucător emblematic de fotbal pentru Galaţi, un şi mai coios preşedinte de club fotbalistic din toate Ligile din Federaţia Română de Fotbal, dar şi un excelent primar cu mult sânge în instalaţie. Noi, aici la Impact-est, l-am criticat dur acolo unde a eşuat, mai ales că dialogul nostru s-a încheiat după primele două luni din mandatul acestuia, subsemnatul călcând o singură dată în sediul Primăriei, şi atunci cu un interes profesional la viceprimarul Radu Cosca.

După ce FC Oţelul Galaţi s-a umplut de glorie financiară în anul 2011, când a câştigat campionatul şi a jucat în UEFA Champions Ligue, clubului îi intraseră în conturi, inclusiv din drepturile de televiziune, nu doar de la UEFA, 20,5 milioane de euro. Iată: 5 milioane de euro s-au dus în contul debitelor, alte 3,4 milioane de euro s-au dus în conturile jucătorilor, care au avut promise câte 20 de prime a 170.000 de euro brut. Pe cheltuieli de funcţionare pentru sezonul 2011-2012 s-au cheltuit 5,5 milioane de euro, în cont, la momentul demisiei lui Marius STAN existând suma de 7,3 milioane de euro. De precizat că AMG Galaţi dădea atunci clubului două milioane de euro pe an.

Din 7,3 milioane de euro, 5,5 i-a halit Dan Adamescu-ASIROM. Pe poliţe de asigurare completate în creion !

Da, căci în Ţara asta a lor, numai cei care respectă legea şi-şi plătesc mereu dările către stat au probleme, pe ei îi calcă şi-i buzunăresc reprezentanţii politici ai instituţiilor de forţă ale Statului Lor, cu tot cu Justiţie, iar cei cu evaziunea, cu neplata TVA, unde este neîncasată (oficial) suma de 67 miliarde de euro, sunt consiliaţi şi gâdilaţi prin părţile moi, fix de către aceiaşi reprezentanţi ai statului captiv.



Aşadar, în iunie 2012 (vezi foto), Marius Stan a demisionat din funcţia de preşedinte al clubului şi a intrat în campania electorală pentru funcţia de primar, pe care a şi câştigat-o la scor de maidan. Totuşi, fix când FC Oţelul avea bani cu duiumul, CINEVA l-a făcut pe Dan Adamescu geambaş de club fotbalistic cu piciorul!, chipurile ca finanţator. S-a dovedit că a fost invers: clubul l-a finanţat pe el! Acest monstru al lumii afacerilor, care a întins copita (fie-i ţărâna cum o vrea Domnul!), a încheiat, prin ASIROM-ul care i-a fost dedicat, poliţe de asigurare pentru ţurloaiele jucătorilor, în valoare de 4,5 milioane de euro. Asta în primă fază. În tranşa a doua, poliţele, şi astea încheiate tot în creion, conform spuselor lui Marius Stan, au fost doar de un milion de euro, ambele sume la sacoşă! Sigur că DNA-ST IVAN pe trei judeţe, nu a avut nici o reacţie la această mega-escrocherie şi faptă de corupţie, el fiind preocupat dimpreună cu toata liota de procurori şi ofiţeri judiciarişti din DNA-ST Galaţi, să citească cu acul Impact-est, apoi să contacteze persoanele care făceau obiectul criticilor în ziar, după care le invita pe subiectele mele la DNA şi încerca să lămurească aceste persoane cum că poate le-am pretins ceva finanţări pentru ziar, sau, mai grav, că le-am şantajat. Deci, Ghiţă IVAN mi-a făcut un dosar de şantaj, ca să-mi ceară condamnarea la supuşii săi din Instanţele de pe raza Curţii de Apel Galaţi, o condamnare între cinci şi şapte ani de puşcărie, cu executare. Mulţi au preferat adevărul, dar cinci inşi cu biografii şi fapte socio-profesionale controversat de…penale, au cedat şi au dat declaraţii false la procuror (sluga Aginiţei chiar a dictat astfel de declaraţii !) şi în confruntarea cu mine la ancheta ofiţerului judiciarist care avea în lucru respectivul dosar. Printre cei cinci se aflau un fost procuror, acum refugiat în avocatură, care a încercat să îl mituiască cu o brăţară din aur pe ministrul Justiţiei, pentru a-l pune şeful unui parchet gălăţean, un fost politruc – puşcăriaş şi un actual puşcăriaş, fost avocat dat drakului. Restul, un colonel linge-pizdă, care a mituit şi muştele pentru a primi gradul de general (Dolhasca i l-a refuzat!) şi care şi-a retras plângerea din cauză că cei care au aflat de mizeria morală la care s-a dedat, l-au eliminat din clubul lor. A, ştiţi care este culmea onoarei? Că acel valoros dar lacom şi alunecos avocat a fost singurul care şi-a retras plângerea dată la DNA-ST GAlaţi, fix la confruntarea pe care am avut-o la ofiţerul judiciarist!

Dar scuze, să revenim. Adamescu a fost pupat în cur de-alde cei ca Ghiţă (inclusiv !), iar acum, ficior-su, dirijează editorial ziarul România liberă prin telefon, ziar pe care îl cumpărase tac-su, ca să capete şi influenţă politică, stă ascuns prin ţări exotice, cu care Romănia nu are tratate de extrădare, iar INTERPOL-ul se face că îl caută pentru a-l deferi Justiţiei, că doară a terminat de tocat zecile de milioane de euro pe luxurile pe care şi le-a permis în Londra, ca beizadea de tată mort.

Sigur că Marius Stan nu mi-a spus dacă el a luat primă de succes şi cât.

Cert este un singur lucru. Nu am aflat nici până în ziua de azi, de la deontologul Ribo Bruno, sau de la cei din Consiliul de Administraţie al clubului, care era managerul general al AMG Galaţi, cu cât a cumpărat defunctul Adamescu cei 7,3 milioane de euro, plus un bonus format din patrimoniul clubului ?!