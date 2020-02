Din cei nouă judecători ai Curţii Constituţionale, şase primesc pensii speciale. Mai mult, unii dintre aceştia cumulează, pe lângă salariul de la CCR, mai multe pensii speciale.

Cel mai scandalos caz este cel al lui Marian Enache, care primeşte trei pensii, plus o indemnizaţie acordată în baza legii privind recunoştinţa faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989.

În 2018, Enache a primit: 388.000 lei pensie de magistrat, 91.500 de lei pensia de fost parlamentar, 23.400 de lei pensia de avocat, puţin sub 12.000 de lei indemnizaţia de revoluţionar şi 297.000 lei salariul de la CCR. În total, statul român i-a plătit lui Marian Enache, în anul fiscal 2018, peste 810.000 de lei.

Enache a fost consilierul lui Iliescu, între 1990 şi 1996. CNSAS a scris că a avut dosar de reţea (adică a colaborat cu Securitatea), dar „dosarul nu s-a păstrat în arhivă”.

Preşedintele CCR, Valer Dorneanu, adună şi el două pensii speciale: 322.000 lei pensia de magistrat şi 74.000 lei, cea de fost deputat. De la Curtea Constituţională a ridicat, în 2018, un salariu de 289.000 de lei. Dorneanu, fost procuror în regimul Ceauşescu, a evoluat politic după 1990 sub îndrumarea lui Ion Iliescu, care l-a avut consilier la Cotroceni şi apoi l-a susţinut pentru poziţia de preşedinte al Camerei Deputaţilor, între 2000 şi 2004.

Mai beneficiază de pensii speciale:

– Mona Pivniceru, principala instigatoare a grevei ilegale a magistraţilor, din 2009, când aceştia şi-au întrerupt activitatea pentru că guvernul Boc dorea să le taie sporurile. Pivniceru a primit, în 2018, 384.000 de lei pensie şi 283.000 lei salariu. Pivniceru a fost prietena fostului preşedinte al CCIR, Mihai Vlasov, condamnat în mai multe dosare de corupţie.

– Varga Atilla, fost deputat UDMR, modest jurisconsult înainte de 1989: pensie „de serviciu” – 100.000 lei şi salariu de la CCR – 281.000 lei, în 2018.

– Daniel Morar, fost şef al DNA: 350.000 lei – pensia specială, 277.000 lei – salariul CCR.

– Livia Stanciu, fosta şefă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie: 454.000 lei pentru pensie, 283.000 lei – salariu CCR.