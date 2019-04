Conducerea CAR Pensionari Galaţi – pe marginea răspunderii penale?

Una din întrebările adresate, în ediţia anterioară, conducerii CAR-ului Pensionari Galaţi primise deja răspuns, indirect. CAR-ul nu mai atârna într-un singur cenzor. După apariţia seriei de articole, în toamnă, schema minim legală a fost completată – cu încă doi. Evident, am aflat asta „pe surse”; Ion Mehedinţi nu s-a deranjat să ne trimită niciun rând de răspuns. M-am întrebat cum de a scăpat ocazia să mă înfiereze şi, studiind actele şi deciziile produse sub conducerea sa, am realizat că intrarea în legalitate nu rezolvă o serie de alte probleme, generate de anumite decizii care au fost puse în fapt ilegal, pe vremea când controlul cenzorilor era practic inexistent.

Tranzacţie cu miros penal

Între situaţiile cu cel mai mare risc se găseşte şi cea legată de modul în care a fost făcută tranzacţia prin care s-a cumpărat noul sediu de la blocuri.

Concret: tranzacţia este atacabilă, în instanţă. La data încheierii respectivului contract de vânzare-cumpărare, Comisia de Cenzori nu respecta minima regulă de constituire, conform Statutului Asociaţiei CARP Galaţi şi OG 26/2000. Era alcătuită din numai doi membri (număr par) – contrar Art. 31 din OG 26/2000 şi contrar Art. 18, alin. 1 din Statut.

Tranzacţia a fost un adevărat tun pe piaţa imobiliară a oraşului, într-o perioadă în care totul băltea. În valoare de 2 900 000 RON (29 de miliarde de lei vechi), transferul de cash l-a făcut fericit pe norocosul proprietar. Dar spaţiul cumpărat necesita modificări şi îmbunătăţiri consistente, aşa că s-au mai băgat încă vreo 9 miliarde în amenajarea sa. Dacă ne referim strict la valoarea de cumpărare a spaţiului, ne limităm la un posibil prejudiciu de 2 900 000 de lei. Fapta ar putea fi încadrată ca abuz în serviciu în formă agravată, conform art. 297 al noului Cod Penal, raportat la art 308 coroborat cu art.309 din noul Cod Penal. Consecinţele unei asemenea inculpări sunt multiple. Ar răspunde în solidar atât Preşedintele, cât şi Consiliul Director – chiar dacă autorul moral a fost Preşedintele CARP Galaţi, care a făcut un lobby susţinut pentru cumpărarea noului sediu.

Reamintim cititorilor că afacerea s-a derulat fără o Comisie de Cenzori legal constituită, care ar fi trebuit să fie organul principal de control, care are menirea de a verifica permanent dacă fondurile Asociaţiei sunt cheltuite respectându-se cadrul legal.

Cotizanţii clocotesc

Cine ajunge la coada cenuşie a solicitanţilor, ţinuţi la intrare de bodyguarzii angajaţi de conducerea CAR-ului, simte imediat starea de revoltă mocnită, nemulţumirea mulţimii. Incidentele verbale, ameninţările şi sudalmele sunt muzica pe care o înghit blocatarii din imediata vecinătate. Exasperaţi, aceştia au iniţiat demersuri pentru a scăpa de proximitatea lui Mehedinţi.

Cum se explică, totuşi, frustrarea colectivă? Ce o generează? O posibilă explicaţie ar fi spaţiul de aşteptare. În vechiul sediu, (deşi stăteau exact la fel afară, aşteptând să intre pe rând) fiind în curtea clădirii, separată de stradă prin gardul solid, înalt, aveau sentimentul că sunt înăuntru. Aici se simt fără aparteneţă, pe domeniul public.

Psihologic vorbind, spaţiul de pe Domnească 53 era mult mai bine adaptat pentru activitatea Asociaţiei.

Acum, cât se mai poate

Principiul „urmăreşte banii” e vechi de când lumea. Anterioara Adunare Extraordinară a Membrilor CAR, reprezentată prin delegaţi, a fost pusă în operă înainte de tunul imobiliar. Întrebarea e dacă fost în regulă, din perspectivă legală, şi iată de ce: Convocarea nu a fost statutară (nimeni nu ştie numărul real de membri înscrişi legal , nici numărul de salariaţi înscrişi pe lângă categoriile admise – contrar dispoziţiilor Legii 540/2002 şi a statutului propriu).

Listele de potenţiali membri (permise de prevederile legii Caselor de Ajutor Reciproc ale pensionarilor) precizează numai următoarele categorii:

1) – pensionari, indiferent de sistemul de asigurări de care aparţin (civili, militari, etc);

2) – beneficiari de ajutor social;

3) – membrii de familie (soţ, soţie sau copil major, incapabil de muncă, aflaţi în grija unui pensionar deja membru al casei). Aici o răstălmăceşte conducerea, dar practica e indelungata, nu-i invenţia lui Mehedinţi, el doar moştenit-o şi a dezvoltat-o.

Urmează o nouă rundă de vot, o nouă convocare a Adunării Extraordinare a Membrilor CARP Galaţi – programată pe 23 aprilie, acuşi-acuşi. De data asta, catalizatorul de accelerare a reacţiei pare a fi o ameninţătoare asanare legislativă, preconizată pentru anul următor: statutul CAR-urilor ar urma să devină unic, la nivel naţional, Legea de funcţionare a acestora completată drastic, gradele de libertate ale jongleriilor şi investiţiilor, stânjenite grav.

Domnul preşedinte economist prof. univ. dr. etc Ion Mehedinţi a-nţeles perspectiva. Statutul de la Galaţi, în forma sa nouă, modificată cu schepsis, trebuie votat acum, imediat, astfel încât să permită o fereastră de timp în care să se mai aranjeze nişte chestii, un an, cât se mai poate. Delegaţii nu vor ridica probleme, nu vor exprima obiecţii, nu vor pune întrebări incomode. N-au făcut-o niciodată, ce i-ar apuca acum?

Aşadar, convinşi că Dumnezeu e ocupat cu altele, mai grave şi că Sfântul Gheorghe va fi ocupat cu sărbătorirea zilei sale, concentrarea pârghiilor de decizie în mâna domnului preşedinte va merge pe repede-nainte.